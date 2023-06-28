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Пасечник назвал обстановку в Луганске довольно стабильной - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/lugansk-1880879981.html
Пасечник назвал обстановку в Луганске довольно стабильной
Пасечник назвал обстановку в Луганске довольно стабильной - РИА Новости, 28.06.2023
Пасечник назвал обстановку в Луганске довольно стабильной
Российские подразделения ПВО эффективно сбивают ракеты Storm Shadow, поэтому обстановка в Луганске довольно стабильная, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:05
2023-06-28T13:05
специальная военная операция на украине
безопасность
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские подразделения ПВО эффективно сбивают ракеты Storm Shadow, поэтому обстановка в Луганске довольно стабильная, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия 24". "Изучив более детально характеристики данного вооружения, характер полета и так далее, наши подразделения ПВО осуществляют борьбу и противодействие указанному виду вооружения, и достаточно эффективно мы сбиваем эти ракеты… Поэтому хочу сказать, что на сегодняшний день обстановка в Луганске достаточно стабильная", - сказал Пасечник. Он добавил, что в населенных пунктах, которые примыкают к линии боевого соприкосновения, обстановка напряженная, ежедневно украинские войска ведут обстрелы Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной и Сватова.
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луганск
луганская народная республика
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безопасность, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пасечник назвал обстановку в Луганске довольно стабильной

Пасечник: обстановка в Луганске довольно стабильная благодаря работе российской ПВО

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание Луганской областной государственной администрации в Луганске
Здание Луганской областной государственной администрации в Луганске - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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Здание Луганской областной государственной администрации в Луганске. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские подразделения ПВО эффективно сбивают ракеты Storm Shadow, поэтому обстановка в Луганске довольно стабильная, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".
"Изучив более детально характеристики данного вооружения, характер полета и так далее, наши подразделения ПВО осуществляют борьбу и противодействие указанному виду вооружения, и достаточно эффективно мы сбиваем эти ракеты… Поэтому хочу сказать, что на сегодняшний день обстановка в Луганске достаточно стабильная", - сказал Пасечник.
Он добавил, что в населенных пунктах, которые примыкают к линии боевого соприкосновения, обстановка напряженная, ежедневно украинские войска ведут обстрелы Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной и Сватова.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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