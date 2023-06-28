https://ria.ru/20230628/lugansk-1880879981.html

Пасечник назвал обстановку в Луганске довольно стабильной

Пасечник назвал обстановку в Луганске довольно стабильной - РИА Новости, 28.06.2023

Пасечник назвал обстановку в Луганске довольно стабильной

Российские подразделения ПВО эффективно сбивают ракеты Storm Shadow, поэтому обстановка в Луганске довольно стабильная, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:05

2023-06-28T13:05

2023-06-28T13:05

специальная военная операция на украине

безопасность

луганск

луганская народная республика

леонид пасечник

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские подразделения ПВО эффективно сбивают ракеты Storm Shadow, поэтому обстановка в Луганске довольно стабильная, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия 24". "Изучив более детально характеристики данного вооружения, характер полета и так далее, наши подразделения ПВО осуществляют борьбу и противодействие указанному виду вооружения, и достаточно эффективно мы сбиваем эти ракеты… Поэтому хочу сказать, что на сегодняшний день обстановка в Луганске достаточно стабильная", - сказал Пасечник. Он добавил, что в населенных пунктах, которые примыкают к линии боевого соприкосновения, обстановка напряженная, ежедневно украинские войска ведут обстрелы Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной и Сватова.

https://ria.ru/20230609/lugansk-1877312065.html

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луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, россия, ситуация в днр и лнр