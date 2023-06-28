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Пасечник рассказал о ситуации на фронте в ЛНР - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/lnr-1880877697.html
Пасечник рассказал о ситуации на фронте в ЛНР
Пасечник рассказал о ситуации на фронте в ЛНР - РИА Новости, 28.06.2023
Пасечник рассказал о ситуации на фронте в ЛНР
Обстановка в ЛНР на линии боевого соприкосновения остается напряженной, враг пытается атаковать, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:00
2023-06-28T13:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
леонид пасечник
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Обстановка в ЛНР на линии боевого соприкосновения остается напряженной, враг пытается атаковать, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Леонид Пасечник. "На территории Луганской Народной Республики на линии боевого соприкосновения обстановка остается напряженной, однако она нами контролируется, и она стабильна. Противник предпринимает отдельные попытки атаковать нашу оборону. Однако сказать, что это какое-то системное наступление, наверное, нельзя, здесь больше противник ведет разведку боем наших позиций", - заявил Пасечник. По его словам, российские военнослужащие довольно эффективно отражают эти атаки, не пропуская противника, не допуская прорыва линии обороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
Пасечник рассказал о ситуации на фронте в ЛНР

Пасечник назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения в ЛНР напряженной, но стабильной

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБМП с военнослужащими ВС России в Луганской Народной Республике
БМП с военнослужащими ВС России в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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БМП с военнослужащими ВС России в Луганской Народной Республике. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Обстановка в ЛНР на линии боевого соприкосновения остается напряженной, враг пытается атаковать, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Леонид Пасечник.
"На территории Луганской Народной Республики на линии боевого соприкосновения обстановка остается напряженной, однако она нами контролируется, и она стабильна. Противник предпринимает отдельные попытки атаковать нашу оборону. Однако сказать, что это какое-то системное наступление, наверное, нельзя, здесь больше противник ведет разведку боем наших позиций", - заявил Пасечник.
По его словам, российские военнослужащие довольно эффективно отражают эти атаки, не пропуская противника, не допуская прорыва линии обороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
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