https://ria.ru/20230628/lnr-1880877697.html
Пасечник рассказал о ситуации на фронте в ЛНР
Пасечник рассказал о ситуации на фронте в ЛНР - РИА Новости, 28.06.2023
Пасечник рассказал о ситуации на фронте в ЛНР
Обстановка в ЛНР на линии боевого соприкосновения остается напряженной, враг пытается атаковать, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:00
2023-06-28T13:00
2023-06-28T13:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
леонид пасечник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827130579_0:46:3078:1777_1920x0_80_0_0_4dc0518bff7a2300cd0a7e16f92f4659.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Обстановка в ЛНР на линии боевого соприкосновения остается напряженной, враг пытается атаковать, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Леонид Пасечник. "На территории Луганской Народной Республики на линии боевого соприкосновения обстановка остается напряженной, однако она нами контролируется, и она стабильна. Противник предпринимает отдельные попытки атаковать нашу оборону. Однако сказать, что это какое-то системное наступление, наверное, нельзя, здесь больше противник ведет разведку боем наших позиций", - заявил Пасечник. По его словам, российские военнослужащие довольно эффективно отражают эти атаки, не пропуская противника, не допуская прорыва линии обороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827130579_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0fa0dbdba46b81fba0a6fb0bf28b883.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
Пасечник рассказал о ситуации на фронте в ЛНР
Пасечник назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения в ЛНР напряженной, но стабильной