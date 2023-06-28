https://ria.ru/20230628/lnr-1880877697.html

Пасечник рассказал о ситуации на фронте в ЛНР

Пасечник рассказал о ситуации на фронте в ЛНР - РИА Новости, 28.06.2023

Пасечник рассказал о ситуации на фронте в ЛНР

Обстановка в ЛНР на линии боевого соприкосновения остается напряженной, враг пытается атаковать, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:00

2023-06-28T13:00

2023-06-28T13:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

леонид пасечник

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Обстановка в ЛНР на линии боевого соприкосновения остается напряженной, враг пытается атаковать, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Леонид Пасечник. "На территории Луганской Народной Республики на линии боевого соприкосновения обстановка остается напряженной, однако она нами контролируется, и она стабильна. Противник предпринимает отдельные попытки атаковать нашу оборону. Однако сказать, что это какое-то системное наступление, наверное, нельзя, здесь больше противник ведет разведку боем наших позиций", - заявил Пасечник. По его словам, российские военнослужащие довольно эффективно отражают эти атаки, не пропуская противника, не допуская прорыва линии обороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, леонид пасечник