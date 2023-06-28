https://ria.ru/20230628/lavrov-1880947861.html
Лавров: некоторые страны отправляют на Украину военных под видом наемников
Лавров: некоторые страны отправляют на Украину военных под видом наемников - РИА Новости, 28.06.2023
Лавров: некоторые страны отправляют на Украину военных под видом наемников
У Москвы есть подозрения, что некоторые страны отправляют на Украину кадровых военных под видом наемников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:08
2023-06-28T17:08
2023-06-28T17:25
украина
россия
сергей лавров
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. У Москвы есть подозрения, что некоторые страны отправляют на Украину кадровых военных под видом наемников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", которое опубликовано на официальном сайте МИД."Есть подозрение, что целый ряд стран под видом наемников посылают туда своих кадровых военнослужащих", — сказал глава ведомства.По его словам, в зоне конфликта находится "огромное количество" иностранных специалистов.В конце мая министр обороны Сергей Шойгу оценил число наемников, воюющих на стороне Киева, примерно в 2,5 тысячи человек.В Москве не раз напоминали, что вооруженная деятельность против российских военных будет пресекаться, а группировки иностранных наемников разобьют на поле боя.
https://ria.ru/20230615/poslanie-1878194589.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cec047d61d4eb9228c088223a935e2ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сергей лавров, в мире
Украина, Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров: некоторые страны отправляют на Украину военных под видом наемников
Лавров: на Украине много иностранных военных, находящихся там под видом наемников