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Лавров: некоторые страны отправляют на Украину военных под видом наемников - РИА Новости, 28.06.2023
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17:08 28.06.2023 (обновлено: 17:25 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/lavrov-1880947861.html
Лавров: некоторые страны отправляют на Украину военных под видом наемников
Лавров: некоторые страны отправляют на Украину военных под видом наемников - РИА Новости, 28.06.2023
Лавров: некоторые страны отправляют на Украину военных под видом наемников
У Москвы есть подозрения, что некоторые страны отправляют на Украину кадровых военных под видом наемников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:08
2023-06-28T17:25
украина
россия
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. У Москвы есть подозрения, что некоторые страны отправляют на Украину кадровых военных под видом наемников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", которое опубликовано на официальном сайте МИД."Есть подозрение, что целый ряд стран под видом наемников посылают туда своих кадровых военнослужащих", — сказал глава ведомства.По его словам, в зоне конфликта находится "огромное количество" иностранных специалистов.В конце мая министр обороны Сергей Шойгу оценил число наемников, воюющих на стороне Киева, примерно в 2,5 тысячи человек.В Москве не раз напоминали, что вооруженная деятельность против российских военных будет пресекаться, а группировки иностранных наемников разобьют на поле боя.
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украина, россия, сергей лавров, в мире
Украина, Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров: некоторые страны отправляют на Украину военных под видом наемников

Лавров: на Украине много иностранных военных, находящихся там под видом наемников

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. У Москвы есть подозрения, что некоторые страны отправляют на Украину кадровых военных под видом наемников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", которое опубликовано на официальном сайте МИД.
"Есть подозрение, что целый ряд стран под видом наемников посылают туда своих кадровых военнослужащих", — сказал глава ведомства.
По его словам, в зоне конфликта находится "огромное количество" иностранных специалистов.
В конце мая министр обороны Сергей Шойгу оценил число наемников, воюющих на стороне Киева, примерно в 2,5 тысячи человек.
В Москве не раз напоминали, что вооруженная деятельность против российских военных будет пресекаться, а группировки иностранных наемников разобьют на поле боя.
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