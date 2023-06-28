https://ria.ru/20230628/lavrov-1880947861.html

Лавров: некоторые страны отправляют на Украину военных под видом наемников

Лавров: некоторые страны отправляют на Украину военных под видом наемников - РИА Новости, 28.06.2023

Лавров: некоторые страны отправляют на Украину военных под видом наемников

У Москвы есть подозрения, что некоторые страны отправляют на Украину кадровых военных под видом наемников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T17:08

2023-06-28T17:08

2023-06-28T17:25

украина

россия

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. У Москвы есть подозрения, что некоторые страны отправляют на Украину кадровых военных под видом наемников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра", которое опубликовано на официальном сайте МИД."Есть подозрение, что целый ряд стран под видом наемников посылают туда своих кадровых военнослужащих", — сказал глава ведомства.По его словам, в зоне конфликта находится "огромное количество" иностранных специалистов.В конце мая министр обороны Сергей Шойгу оценил число наемников, воюющих на стороне Киева, примерно в 2,5 тысячи человек.В Москве не раз напоминали, что вооруженная деятельность против российских военных будет пресекаться, а группировки иностранных наемников разобьют на поле боя.

https://ria.ru/20230615/poslanie-1878194589.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сергей лавров, в мире