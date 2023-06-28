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В России неуважение к Корану является преступлением, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2023
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Религия
 
20:41 28.06.2023 (обновлено: 20:43 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/koran-1880990447.html
В России неуважение к Корану является преступлением, заявил Путин
В России неуважение к Корану является преступлением, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2023
В России неуважение к Корану является преступлением, заявил Путин
В России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран, и Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил,... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T20:41
2023-06-28T20:43
религия
россия
швеция
дербент
владимир путин
мечеть
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. В России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран, и Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил, заявил президент РФ Владимир Путин. "Эта мусульманская святыня и для всех других тоже должна и является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе. Не уважают религиозные чувства людей, а еще говорят, это не преступление. В нашей стране это преступление - и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса РФ. Это преступление, неуважение и разжигание межрегиональной и межконфессиональной розни. И мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил", - сказал Путин в ходе посещения Джума-мечети в Дербенте. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Швеции Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно".
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россия, швеция, дербент, владимир путин, мечеть
Религия, Россия, Швеция, Дербент, Владимир Путин, Мечеть
В России неуважение к Корану является преступлением, заявил Путин

Путин: в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от других стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / POOL
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. В России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран, и Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Эта мусульманская святыня и для всех других тоже должна и является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе. Не уважают религиозные чувства людей, а еще говорят, это не преступление. В нашей стране это преступление - и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса РФ. Это преступление, неуважение и разжигание межрегиональной и межконфессиональной розни. И мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил", - сказал Путин в ходе посещения Джума-мечети в Дербенте.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Швеции Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно".
Президент РФ Владимир Путин во время посещения древнейшей в России мечети Джума-мечеть в ходе рабочей поездки в Дагестан - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Путину подарили Коран в Дербенте
Вчера, 20:42
 
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