https://ria.ru/20230628/koran-1880990447.html

В России неуважение к Корану является преступлением, заявил Путин

В России неуважение к Корану является преступлением, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2023

В России неуважение к Корану является преступлением, заявил Путин

В России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран, и Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил,... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T20:41

2023-06-28T20:41

2023-06-28T20:43

религия

россия

швеция

дербент

владимир путин

мечеть

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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. В России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран, и Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил, заявил президент РФ Владимир Путин. "Эта мусульманская святыня и для всех других тоже должна и является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе. Не уважают религиозные чувства людей, а еще говорят, это не преступление. В нашей стране это преступление - и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса РФ. Это преступление, неуважение и разжигание межрегиональной и межконфессиональной розни. И мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил", - сказал Путин в ходе посещения Джума-мечети в Дербенте. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Швеции Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно".

https://ria.ru/20230628/koran-1880990646.html

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швеция

дербент

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Наталья Макарова

россия, швеция, дербент, владимир путин, мечеть