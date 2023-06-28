https://ria.ru/20230628/kitay-1880924399.html

Эксперты рассказали, как неверный перевод названий вредит имиджу России

Эксперты рассказали, как неверный перевод названий вредит имиджу России - РИА Новости, 28.06.2023

Эксперты рассказали, как неверный перевод названий вредит имиджу России

Московским властям следует проверить и, при необходимости, поправить надписи на туристических указателях на китайском языке, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T17:38

2023-06-28T17:38

2023-06-28T17:39

туризм

туризм

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китай

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

мир без границ

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Московским властям следует проверить и, при необходимости, поправить надписи на туристических указателях на китайском языке, сообщает АТОР.В одном из телеграм-каналов показали сделанное китайским путешественником фото указателя в столице. На нем было написано "улица Варварка" на русском, английском и китайском языках. Но на последнем была ошибка. Дословный перевод иероглифов звучал как "улица южных варваров".Туристы из Поднебесной уже призвали исправить ошибку, наняв квалифицированных переводчиков.В России планируется сформировать банк правильных переводов на китайский язык терминов, используемых отелями, ресторанами и другими компаниями, обслуживающими путешественников из КНР, рассказал Александр Львов, председатель Совета ассоциации "Мир без границ".

https://ria.ru/20230623/kitay-1880021652.html

китай

россия

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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