https://ria.ru/20230628/kitay-1880924399.html
Эксперты рассказали, как неверный перевод названий вредит имиджу России
Эксперты рассказали, как неверный перевод названий вредит имиджу России - РИА Новости, 28.06.2023
Эксперты рассказали, как неверный перевод названий вредит имиджу России
Московским властям следует проверить и, при необходимости, поправить надписи на туристических указателях на китайском языке, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:38
2023-06-28T17:38
2023-06-28T17:39
туризм
туризм
новости - туризм
китай
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ассоциация туроператоров россии (атор)
мир без границ
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Московским властям следует проверить и, при необходимости, поправить надписи на туристических указателях на китайском языке, сообщает АТОР.В одном из телеграм-каналов показали сделанное китайским путешественником фото указателя в столице. На нем было написано "улица Варварка" на русском, английском и китайском языках. Но на последнем была ошибка. Дословный перевод иероглифов звучал как "улица южных варваров".Туристы из Поднебесной уже призвали исправить ошибку, наняв квалифицированных переводчиков.В России планируется сформировать банк правильных переводов на китайский язык терминов, используемых отелями, ресторанами и другими компаниями, обслуживающими путешественников из КНР, рассказал Александр Львов, председатель Совета ассоциации "Мир без границ".
https://ria.ru/20230623/kitay-1880021652.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, китай, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), мир без границ
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Мир без границ
Эксперты рассказали, как неверный перевод названий вредит имиджу России
АТОР: неверный перевод российских названий на китайский язык вредит имиджу страны