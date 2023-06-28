Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, как неверный перевод названий вредит имиджу России - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:38 28.06.2023 (обновлено: 17:39 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/kitay-1880924399.html
Эксперты рассказали, как неверный перевод названий вредит имиджу России
Эксперты рассказали, как неверный перевод названий вредит имиджу России - РИА Новости, 28.06.2023
Эксперты рассказали, как неверный перевод названий вредит имиджу России
Московским властям следует проверить и, при необходимости, поправить надписи на туристических указателях на китайском языке, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:38
2023-06-28T17:39
туризм
туризм
новости - туризм
китай
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150661/32/1506613276_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c31f32be22f3d576a471dc97ad089dc5.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Московским властям следует проверить и, при необходимости, поправить надписи на туристических указателях на китайском языке, сообщает АТОР.В одном из телеграм-каналов показали сделанное китайским путешественником фото указателя в столице. На нем было написано "улица Варварка" на русском, английском и китайском языках. Но на последнем была ошибка. Дословный перевод иероглифов звучал как "улица южных варваров".Туристы из Поднебесной уже призвали исправить ошибку, наняв квалифицированных переводчиков.В России планируется сформировать банк правильных переводов на китайский язык терминов, используемых отелями, ресторанами и другими компаниями, обслуживающими путешественников из КНР, рассказал Александр Львов, председатель Совета ассоциации "Мир без границ".
https://ria.ru/20230623/kitay-1880021652.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150661/32/1506613276_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fee6d1182bc4377c3ae8c80dcf105e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, китай, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), мир без границ
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Мир без границ
Эксперты рассказали, как неверный перевод названий вредит имиджу России

АТОР: неверный перевод российских названий на китайский язык вредит имиджу страны

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка у картины "Незнакомка" русского художника Ивана Крамского в Третьяковской галерее в Москве
Девушка у картины Незнакомка русского художника Ивана Крамского в Третьяковской галерее в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Московским властям следует проверить и, при необходимости, поправить надписи на туристических указателях на китайском языке, сообщает АТОР.
В одном из телеграм-каналов показали сделанное китайским путешественником фото указателя в столице. На нем было написано "улица Варварка" на русском, английском и китайском языках. Но на последнем была ошибка. Дословный перевод иероглифов звучал как "улица южных варваров".
Туристы из Поднебесной уже призвали исправить ошибку, наняв квалифицированных переводчиков.
В России планируется сформировать банк правильных переводов на китайский язык терминов, используемых отелями, ресторанами и другими компаниями, обслуживающими путешественников из КНР, рассказал Александр Львов, председатель Совета ассоциации "Мир без границ".
Храм Неба в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Россиянам для получения визы в Китай придется сдавать биометрию
23 июня, 15:12
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКитайРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Мир без границ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала