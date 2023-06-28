https://ria.ru/20230628/kitay-1880841991.html

В Пекине ответили на слова Байдена о "колоссальных проблемах" Китая

В Пекине ответили на слова Байдена о "колоссальных проблемах" Китая - РИА Новости, 28.06.2023

В Пекине ответили на слова Байдена о "колоссальных проблемах" Китая

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в среду слова президента США Джо Байдена о "колоссальных проблемах" Китая, выразила надежду... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T10:59

2023-06-28T10:59

2023-06-28T10:59

в мире

сша

китай

джо байден

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ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в среду слова президента США Джо Байдена о "колоссальных проблемах" Китая, выразила надежду на то, что США решат свои собственные внутренние проблемы и будут способствовать стабильности в мире. Ранее журналистский пул Белого дома передавал, что президент США Джо Байден заявил, что у Китая "колоссальные проблемы", но не стал вдаваться в подробности. "Я не в курсе этих заявлений. Я думаю, что любая страна, в том числе США, в ходе своего развития и прогресса может столкнуться с проблемами", - сказала Мао Нин. По словам дипломата, Китай обладает мощным руководством Компартии, идет по пути социализма с китайской спецификой. "Благодаря сплоченности всего китайского народа и его упорному труду у нас есть способность и уверенность в том, что мы сможем решать проблемы на пути развития и добиваться лучшего и более масштабного развития", - сказала она. "Надеемся, что США смогут сфокусироваться на решении своих внутренних проблем, сыграть конструктивную роль в обеспечении стабильности и процветания во всем мире", - добавила Мао Нин. Отношения между КНР и США находятся в крайне напряженной стадии. Смягчить разногласия был призван состоявшийся 18-19 июня визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, однако вскоре после его возвращения президент США Джо Байден употребил слово "диктатор" в адрес китайского лидера Си Цзиньпина. Это заявление вызвало резкое негодование Пекина, упрекнувшего Вашингтон в лицемерии. Очередной протест китайской дипломатии вызвало предъявление и арест на прошлой неделе граждан КНР по делу о поставках в Мексику химических вещества для производства и последующей продажи в США синтетических наркотиков.

https://ria.ru/20230619/otnosheniya-1879132272.html

https://ria.ru/20230620/politika-1879183196.html

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в мире, сша, китай, джо байден