Рейтинг@Mail.ru
В Пекине ответили на слова Байдена о "колоссальных проблемах" Китая - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/kitay-1880841991.html
В Пекине ответили на слова Байдена о "колоссальных проблемах" Китая
В Пекине ответили на слова Байдена о "колоссальных проблемах" Китая - РИА Новости, 28.06.2023
В Пекине ответили на слова Байдена о "колоссальных проблемах" Китая
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в среду слова президента США Джо Байдена о "колоссальных проблемах" Китая, выразила надежду... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:59
2023-06-28T10:59
в мире
сша
китай
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759227101_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee82a2b707b48d27d522788fb306fd41.jpg
ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в среду слова президента США Джо Байдена о "колоссальных проблемах" Китая, выразила надежду на то, что США решат свои собственные внутренние проблемы и будут способствовать стабильности в мире. Ранее журналистский пул Белого дома передавал, что президент США Джо Байден заявил, что у Китая "колоссальные проблемы", но не стал вдаваться в подробности. "Я не в курсе этих заявлений. Я думаю, что любая страна, в том числе США, в ходе своего развития и прогресса может столкнуться с проблемами", - сказала Мао Нин. По словам дипломата, Китай обладает мощным руководством Компартии, идет по пути социализма с китайской спецификой. "Благодаря сплоченности всего китайского народа и его упорному труду у нас есть способность и уверенность в том, что мы сможем решать проблемы на пути развития и добиваться лучшего и более масштабного развития", - сказала она. "Надеемся, что США смогут сфокусироваться на решении своих внутренних проблем, сыграть конструктивную роль в обеспечении стабильности и процветания во всем мире", - добавила Мао Нин. Отношения между КНР и США находятся в крайне напряженной стадии. Смягчить разногласия был призван состоявшийся 18-19 июня визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, однако вскоре после его возвращения президент США Джо Байден употребил слово "диктатор" в адрес китайского лидера Си Цзиньпина. Это заявление вызвало резкое негодование Пекина, упрекнувшего Вашингтон в лицемерии. Очередной протест китайской дипломатии вызвало предъявление и арест на прошлой неделе граждан КНР по делу о поставках в Мексику химических вещества для производства и последующей продажи в США синтетических наркотиков.
https://ria.ru/20230619/otnosheniya-1879132272.html
https://ria.ru/20230620/politika-1879183196.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759227101_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_60975317717c859190e5ea28707eec81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, джо байден
В мире, США, Китай, Джо Байден
В Пекине ответили на слова Байдена о "колоссальных проблемах" Китая

Пекин пожелал Байдену решить внутренние трудности в США после его слов о проблемах в КНР

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в среду слова президента США Джо Байдена о "колоссальных проблемах" Китая, выразила надежду на то, что США решат свои собственные внутренние проблемы и будут способствовать стабильности в мире.
Ранее журналистский пул Белого дома передавал, что президент США Джо Байден заявил, что у Китая "колоссальные проблемы", но не стал вдаваться в подробности.
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Мир обеспокоен отношениями КНР и США, заявил Си Цзиньпин
19 июня, 13:39
"Я не в курсе этих заявлений. Я думаю, что любая страна, в том числе США, в ходе своего развития и прогресса может столкнуться с проблемами", - сказала Мао Нин.
По словам дипломата, Китай обладает мощным руководством Компартии, идет по пути социализма с китайской спецификой.
"Благодаря сплоченности всего китайского народа и его упорному труду у нас есть способность и уверенность в том, что мы сможем решать проблемы на пути развития и добиваться лучшего и более масштабного развития", - сказала она.
«
"Надеемся, что США смогут сфокусироваться на решении своих внутренних проблем, сыграть конструктивную роль в обеспечении стабильности и процветания во всем мире", - добавила Мао Нин.
Отношения между КНР и США находятся в крайне напряженной стадии. Смягчить разногласия был призван состоявшийся 18-19 июня визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, однако вскоре после его возвращения президент США Джо Байден употребил слово "диктатор" в адрес китайского лидера Си Цзиньпина. Это заявление вызвало резкое негодование Пекина, упрекнувшего Вашингтон в лицемерии. Очередной протест китайской дипломатии вызвало предъявление и арест на прошлой неделе граждан КНР по делу о поставках в Мексику химических вещества для производства и последующей продажи в США синтетических наркотиков.
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Удар в спину. США нашли новый подход к Китаю
20 июня, 08:00
 
В миреСШАКитайДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала