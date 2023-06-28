https://ria.ru/20230628/kitay-1880841991.html
В Пекине ответили на слова Байдена о "колоссальных проблемах" Китая
В Пекине ответили на слова Байдена о "колоссальных проблемах" Китая - РИА Новости, 28.06.2023
В Пекине ответили на слова Байдена о "колоссальных проблемах" Китая
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в среду слова президента США Джо Байдена о "колоссальных проблемах" Китая, выразила надежду... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:59
2023-06-28T10:59
2023-06-28T10:59
в мире
сша
китай
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759227101_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee82a2b707b48d27d522788fb306fd41.jpg
ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в среду слова президента США Джо Байдена о "колоссальных проблемах" Китая, выразила надежду на то, что США решат свои собственные внутренние проблемы и будут способствовать стабильности в мире. Ранее журналистский пул Белого дома передавал, что президент США Джо Байден заявил, что у Китая "колоссальные проблемы", но не стал вдаваться в подробности. "Я не в курсе этих заявлений. Я думаю, что любая страна, в том числе США, в ходе своего развития и прогресса может столкнуться с проблемами", - сказала Мао Нин. По словам дипломата, Китай обладает мощным руководством Компартии, идет по пути социализма с китайской спецификой. "Благодаря сплоченности всего китайского народа и его упорному труду у нас есть способность и уверенность в том, что мы сможем решать проблемы на пути развития и добиваться лучшего и более масштабного развития", - сказала она. "Надеемся, что США смогут сфокусироваться на решении своих внутренних проблем, сыграть конструктивную роль в обеспечении стабильности и процветания во всем мире", - добавила Мао Нин. Отношения между КНР и США находятся в крайне напряженной стадии. Смягчить разногласия был призван состоявшийся 18-19 июня визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, однако вскоре после его возвращения президент США Джо Байден употребил слово "диктатор" в адрес китайского лидера Си Цзиньпина. Это заявление вызвало резкое негодование Пекина, упрекнувшего Вашингтон в лицемерии. Очередной протест китайской дипломатии вызвало предъявление и арест на прошлой неделе граждан КНР по делу о поставках в Мексику химических вещества для производства и последующей продажи в США синтетических наркотиков.
https://ria.ru/20230619/otnosheniya-1879132272.html
https://ria.ru/20230620/politika-1879183196.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759227101_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_60975317717c859190e5ea28707eec81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, джо байден
В мире, США, Китай, Джо Байден
В Пекине ответили на слова Байдена о "колоссальных проблемах" Китая
Пекин пожелал Байдену решить внутренние трудности в США после его слов о проблемах в КНР
ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в среду слова президента США Джо Байдена о "колоссальных проблемах" Китая, выразила надежду на то, что США решат свои собственные внутренние проблемы и будут способствовать стабильности в мире.
Ранее журналистский пул Белого дома передавал, что президент США Джо Байден заявил, что у Китая "колоссальные проблемы", но не стал вдаваться в подробности.
Мир обеспокоен отношениями КНР и США, заявил Си Цзиньпин
"Я не в курсе этих заявлений. Я думаю, что любая страна, в том числе США, в ходе своего развития и прогресса может столкнуться с проблемами", - сказала Мао Нин.
По словам дипломата, Китай обладает мощным руководством Компартии, идет по пути социализма с китайской спецификой.
"Благодаря сплоченности всего китайского народа и его упорному труду у нас есть способность и уверенность в том, что мы сможем решать проблемы на пути развития и добиваться лучшего и более масштабного развития", - сказала она.
«
"Надеемся, что США смогут сфокусироваться на решении своих внутренних проблем, сыграть конструктивную роль в обеспечении стабильности и процветания во всем мире", - добавила Мао Нин.
Отношения между КНР и США находятся в крайне напряженной стадии. Смягчить разногласия был призван состоявшийся 18-19 июня визит в Пекин
госсекретаря Энтони Блинкена
, однако вскоре после его возвращения президент США Джо Байден употребил слово "диктатор" в адрес китайского лидера Си Цзиньпина
. Это заявление вызвало резкое негодование Пекина, упрекнувшего Вашингтон
в лицемерии. Очередной протест китайской дипломатии вызвало предъявление и арест на прошлой неделе граждан КНР по делу о поставках в Мексику
химических вещества для производства и последующей продажи в США синтетических наркотиков.
Удар в спину. США нашли новый подход к Китаю