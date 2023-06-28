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Суд в Москве заочно арестовал сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина - РИА Новости, 28.06.2023
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14:18 28.06.2023 (обновлено: 19:01 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/kislitsin-1880901478.html
Суд в Москве заочно арестовал сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина
Суд в Москве заочно арестовал сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина - РИА Новости, 28.06.2023
Суд в Москве заочно арестовал сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина
Тверской районный суд Москвы заочно арестовал сотрудника компании сферы кибербезопасности F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, подозреваемого в неправомерном доступе к... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:18
2023-06-28T19:01
никита кислицин
москва
происшествия
илья сачков
евгений бобров
group-ib
россия
казахстан
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Тверской районный суд Москвы заочно арестовал сотрудника компании сферы кибербезопасности F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, подозреваемого в неправомерном доступе к данным, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", — сказала собеседница агентства. Ему вменяют часть 3 статьи 272 УК ("Неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения"). Карточка Кислицина появилась в базе данных розыска МВД.При этом 22 июня его задержали в Казахстане, власти изучают основания для экстрадиции по запросу в США. В компании агентству заявили, что претензии к Кислицину в этом случае связаны с событиями десятилетней давности, когда он работал журналистом."В F.A.C.C.T. подчеркивают, что об объявлении Никиты Кислицина в розыск на территории России стало известно только сегодня, 28 июня, спустя шесть дней после задержания в Казахстане. Компания следит за развитием событий", — говорится в заявлении.Как сообщил РИА Новости генеральный консул Евгений Бобров, правоохранительные органы Казахстана и России контактируют по вопросу задержания Кислицина.Кроме того, генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи сотрудника F.A.C.C.T. в США. Кроме того, Астану призвали прояснить ситуацию с его задержанием и обеспечить допуск к россиянину. В МИД Казахстана направлена соответствующая нота.F.A.C.C.T — преемник компании Group-IB в России. Основной акционер ее российского юрлица — Илья Сачков, дело которого о госизмене начнут рассматривать в суде 6 июля. Никита Кислицин занимает там должность руководителя департамента разработки решений по противодействию сложным кибератакам.
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никита кислицин, москва, происшествия, илья сачков, евгений бобров, group-ib, россия, казахстан
Никита Кислицин, Москва, Происшествия, Илья Сачков, Евгений Бобров, Group-IB, Россия, Казахстан
Суд в Москве заочно арестовал сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина

Суд заочно арестовал разработчика софта против киберпреступлений Кислицина из F.A.C.C.T.

© Медиагруппа ПЛАС/YouTubeНикита Кислицин
Никита Кислицин
© Медиагруппа ПЛАС/YouTube
Никита Кислицин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Тверской районный суд Москвы заочно арестовал сотрудника компании сферы кибербезопасности F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, подозреваемого в неправомерном доступе к данным, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", — сказала собеседница агентства.
Ему вменяют часть 3 статьи 272 УК ("Неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения"). Карточка Кислицина появилась в базе данных розыска МВД.
При этом 22 июня его задержали в Казахстане, власти изучают основания для экстрадиции по запросу в США. В компании агентству заявили, что претензии к Кислицину в этом случае связаны с событиями десятилетней давности, когда он работал журналистом.
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"В F.A.C.C.T. подчеркивают, что об объявлении Никиты Кислицина в розыск на территории России стало известно только сегодня, 28 июня, спустя шесть дней после задержания в Казахстане. Компания следит за развитием событий", — говорится в заявлении.
Как сообщил РИА Новости генеральный консул Евгений Бобров, правоохранительные органы Казахстана и России контактируют по вопросу задержания Кислицина.
Кроме того, генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи сотрудника F.A.C.C.T. в США. Кроме того, Астану призвали прояснить ситуацию с его задержанием и обеспечить допуск к россиянину. В МИД Казахстана направлена соответствующая нота.
F.A.C.C.T — преемник компании Group-IB в России. Основной акционер ее российского юрлица — Илья Сачков, дело которого о госизмене начнут рассматривать в суде 6 июля. Никита Кислицин занимает там должность руководителя департамента разработки решений по противодействию сложным кибератакам.
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