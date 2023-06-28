https://ria.ru/20230628/kislitsin-1880901478.html

Суд в Москве заочно арестовал сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина

Суд в Москве заочно арестовал сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина - РИА Новости, 28.06.2023

Суд в Москве заочно арестовал сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал сотрудника компании сферы кибербезопасности F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, подозреваемого в неправомерном доступе к... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:18

2023-06-28T14:18

2023-06-28T19:01

никита кислицин

москва

происшествия

илья сачков

евгений бобров

group-ib

россия

казахстан

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Тверской районный суд Москвы заочно арестовал сотрудника компании сферы кибербезопасности F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, подозреваемого в неправомерном доступе к данным, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", — сказала собеседница агентства. Ему вменяют часть 3 статьи 272 УК ("Неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения"). Карточка Кислицина появилась в базе данных розыска МВД.При этом 22 июня его задержали в Казахстане, власти изучают основания для экстрадиции по запросу в США. В компании агентству заявили, что претензии к Кислицину в этом случае связаны с событиями десятилетней давности, когда он работал журналистом."В F.A.C.C.T. подчеркивают, что об объявлении Никиты Кислицина в розыск на территории России стало известно только сегодня, 28 июня, спустя шесть дней после задержания в Казахстане. Компания следит за развитием событий", — говорится в заявлении.Как сообщил РИА Новости генеральный консул Евгений Бобров, правоохранительные органы Казахстана и России контактируют по вопросу задержания Кислицина.Кроме того, генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи сотрудника F.A.C.C.T. в США. Кроме того, Астану призвали прояснить ситуацию с его задержанием и обеспечить допуск к россиянину. В МИД Казахстана направлена соответствующая нота.F.A.C.C.T — преемник компании Group-IB в России. Основной акционер ее российского юрлица — Илья Сачков, дело которого о госизмене начнут рассматривать в суде 6 июля. Никита Кислицин занимает там должность руководителя департамента разработки решений по противодействию сложным кибератакам.

https://ria.ru/20230627/sachkov-1880680181.html

https://ria.ru/20220511/rutube-1787878097.html

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россия

казахстан

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

никита кислицин, москва, происшествия, илья сачков, евгений бобров, group-ib, россия, казахстан