https://ria.ru/20230628/kislitsin-1880895159.html

Сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина задержали 22 июня в Казахстане

Сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина задержали 22 июня в Казахстане - РИА Новости, 28.06.2023

Сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина задержали 22 июня в Казахстане

Сотрудник компании по кибербезопасности F.A.C.C.T. Никита Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане, по имеющейся информации - в связи с его прежней работой,... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:01

2023-06-28T14:01

2023-06-28T15:03

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никита кислицин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сотрудник компании по кибербезопасности F.A.C.C.T. Никита Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане, по имеющейся информации - в связи с его прежней работой, компания обратилась в генконсульство РФ в Казахстане, оказывает всестороннюю поддержку, сообщили РИА Новости в компании."22 июня на территории Казахстана был задержан Никита Кислицин, сотрудник компании F.A.C.C.T., российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью. В компании Никита отвечает за развитие бизнеса сетевой безопасности. Исходя из имеющейся информации, претензии к Кислицину не имеют отношения к его работе в компании F.A.C.C.T. , а связаны с кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем", - говорится в сообщении."Мы убеждены, что законных оснований для задержания на территории Казахстана нет. Компанией наняты адвокаты, которые оказывают Никите всю необходимую помощь с прошлой недели, а также нами направлено обращение в Генеральное Консульство РФ в Казахстане для содействия в защите нашего сотрудника. Мы следим за развитием событий и оказываем всестороннюю поддержку Никите и его семье", - добавили в компании."На данный момент Никита Кислицин находится под временным задержанием под стражей для изучения основания для экстрадиционного ареста по запросу США", - добавили в компании.В компании отметили, что в последние годы Кислицин регулярно выезжал за пределы страны — как в рабочие командировки, так и в частном порядке, в том числе в Казахстан, где в предыдущий раз он был в ноябре 2022 года. При этом никаких вопросов при пересечении границы не возникало. В F.A.C.C.T. также не было направлено никаких запросов или обращений, связанных с Кислициным."В F.A.C.C.T. подчеркивают, что об объявлении Никиты Кислицина в розыск на территории РФ стало известно только сегодня, 28 июня, спустя 6 дней после задержания в Казахстане. Компания следит за развитием событий", - добавили в компании.F.A.C.C.T - преемник Group-IB в России. Основной акционер российского юрлица - Илья Сачков, дело которого о госизмене начнут рассматривать в суде 6 июля.

https://ria.ru/20230614/kiberbezopasnost-1877930664.html

https://ria.ru/20230627/sachkov-1880680181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, россия, никита кислицин