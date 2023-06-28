https://ria.ru/20230628/kirienko-1881007207.html

Кириенко посетил 114-ю бригаду на Авдеевском направлении

Кириенко посетил 114-ю бригаду на Авдеевском направлении - РИА Новости, 28.06.2023

Кириенко посетил 114-ю бригаду на Авдеевском направлении

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил 114-ю бригаду на Авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T23:56

2023-06-28T23:56

2023-06-28T23:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сергей кириенко

денис пушилин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил 114-ю бригаду на Авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале."На Авдеевском направлении, как всегда, горячо. Подробности с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко узнали, посетив 114-ю бригаду", - сообщил Пушилин.Он также отметил, что обстановка в бригаде внушает оптимизм. "Также посмотрели технические разработки подразделения. Есть интересные решения, все идет в дело, помогает бить противника. Все на это нацелены, боевой дух на высоте!" - добавил он.

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, сергей кириенко, денис пушилин