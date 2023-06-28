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Кириенко посетил 114-ю бригаду на Авдеевском направлении - РИА Новости, 28.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:56 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/kirienko-1881007207.html
Кириенко посетил 114-ю бригаду на Авдеевском направлении
Кириенко посетил 114-ю бригаду на Авдеевском направлении - РИА Новости, 28.06.2023
Кириенко посетил 114-ю бригаду на Авдеевском направлении
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил 114-ю бригаду на Авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T23:56
2023-06-28T23:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сергей кириенко
денис пушилин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил 114-ю бригаду на Авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.&quot;На Авдеевском направлении, как всегда, горячо. Подробности с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко узнали, посетив 114-ю бригаду&quot;, - сообщил Пушилин.Он также отметил, что обстановка в бригаде внушает оптимизм. "Также посмотрели технические разработки подразделения. Есть интересные решения, все идет в дело, помогает бить противника. Все на это нацелены, боевой дух на высоте!" - добавил он.
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донецкая народная республика, сергей кириенко, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Сергей Кириенко, Денис Пушилин
Кириенко посетил 114-ю бригаду на Авдеевском направлении

Глава ДНР Пушилин рассказал о посещении Кириенко 114-й бригады на Авдеевском направлении

© Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
© Валерий Мельников
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил 114-ю бригаду на Авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.
«

"На Авдеевском направлении, как всегда, горячо. Подробности с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко узнали, посетив 114-ю бригаду", - сообщил Пушилин.

Он также отметил, что обстановка в бригаде внушает оптимизм.
«
"Также посмотрели технические разработки подразделения. Есть интересные решения, все идет в дело, помогает бить противника. Все на это нацелены, боевой дух на высоте!" - добавил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСергей КириенкоДенис Пушилин
 
 
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