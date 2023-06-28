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Кириенко посетил 114-ю бригаду на Авдеевском направлении
Кириенко посетил 114-ю бригаду на Авдеевском направлении - РИА Новости, 28.06.2023
Кириенко посетил 114-ю бригаду на Авдеевском направлении
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил 114-ю бригаду на Авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T23:56
2023-06-28T23:56
2023-06-28T23:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сергей кириенко
денис пушилин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил 114-ю бригаду на Авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале."На Авдеевском направлении, как всегда, горячо. Подробности с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко узнали, посетив 114-ю бригаду", - сообщил Пушилин.Он также отметил, что обстановка в бригаде внушает оптимизм. "Также посмотрели технические разработки подразделения. Есть интересные решения, все идет в дело, помогает бить противника. Все на это нацелены, боевой дух на высоте!" - добавил он.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сергей кириенко, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Сергей Кириенко, Денис Пушилин
Кириенко посетил 114-ю бригаду на Авдеевском направлении
Глава ДНР Пушилин рассказал о посещении Кириенко 114-й бригады на Авдеевском направлении