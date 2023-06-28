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Генконсульство России в Алма-Ате попросило не спешить с выдачей Кислицина - РИА Новости, 28.06.2023
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15:40 28.06.2023 (обновлено: 16:11 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/kazakhstan-1880928089.html
Генконсульство России в Алма-Ате попросило не спешить с выдачей Кислицина
Генконсульство России в Алма-Ате попросило не спешить с выдачей Кислицина - РИА Новости, 28.06.2023
Генконсульство России в Алма-Ате попросило не спешить с выдачей Кислицина
Генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина в США, сообщил... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:40
2023-06-28T16:11
в мире
россия
алма-ата
сша
казахстан
никита кислицин
евгений бобров
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АСТАНА, 28 июн - РИА Новости. Генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина в США, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ Евгений Бобров.Компания по кибербезопасности F.A.C.C.T. в среду сообщила РИА Новости, что ее сотрудник Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане, по имеющейся информации - в связи с его прежней работой. В компании заявили, что оказывают ему всестороннюю поддержку и обратились в генконсульство РФ в Казахстане."От генерального консульства России была направлена нота в министерство иностранных дел Казахстана, там содержалось три просьбы. Первое: это прояснить ситуацию с задержанием. Второе: обеспечить допуск к задержанному гражданину РФ. Мы должны с ним встретиться, узнать, насколько не ущемляются его права и интересы в дружественном Казахстане. Третье: просили воздержаться от ускоренной выдачи российского гражданина США", - сказал Бобров РИА Новости по телефону."Работа сейчас начата, ведется с соответствующими правоохранительными органами в Астане, информированы правоохранительные органы России. Сейчас включается механизм взаимодействия правоохранительных органов РФ и Казахстана для того, чтобы урегулировать эту ситуацию. Работа ведется в интересах гражданина Российской Федерации", - сказал Бобров РИА Новости по телефону.Генконсул пояснил, что власти Казахстана уведомили российских дипломатов о задержании Кислицина. "Мы получили официальную ноту о том, что наш гражданин задержан", - добавил он.В дипмиссии удивлены, что Кислицин приезжал в ноябре прошлого года, и никаких претензий к нему не было.
https://ria.ru/20230615/arest-1878462936.html
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в мире, россия, алма-ата, сша, казахстан, никита кислицин, евгений бобров
В мире, Россия, Алма-Ата, США, Казахстан, Никита Кислицин, Евгений Бобров
Генконсульство России в Алма-Ате попросило не спешить с выдачей Кислицина

Генконсульство России в Алма-Ате попросило не спешить с выдачей россиянина Кислицина США

© РИА Новости / Анатолий УстиненкоАлма-Ата
Алма-Ата - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Анатолий Устиненко
Алма-Ата. Архивное фото
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АСТАНА, 28 июн - РИА Новости. Генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина в США, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ Евгений Бобров.
Компания по кибербезопасности F.A.C.C.T. в среду сообщила РИА Новости, что ее сотрудник Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане, по имеющейся информации - в связи с его прежней работой. В компании заявили, что оказывают ему всестороннюю поддержку и обратились в генконсульство РФ в Казахстане.
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"От генерального консульства России была направлена нота в министерство иностранных дел Казахстана, там содержалось три просьбы. Первое: это прояснить ситуацию с задержанием. Второе: обеспечить допуск к задержанному гражданину РФ. Мы должны с ним встретиться, узнать, насколько не ущемляются его права и интересы в дружественном Казахстане. Третье: просили воздержаться от ускоренной выдачи российского гражданина США", - сказал Бобров РИА Новости по телефону.
"Работа сейчас начата, ведется с соответствующими правоохранительными органами в Астане, информированы правоохранительные органы России. Сейчас включается механизм взаимодействия правоохранительных органов РФ и Казахстана для того, чтобы урегулировать эту ситуацию. Работа ведется в интересах гражданина Российской Федерации", - сказал Бобров РИА Новости по телефону.
Генконсул пояснил, что власти Казахстана уведомили российских дипломатов о задержании Кислицина. "Мы получили официальную ноту о том, что наш гражданин задержан", - добавил он.
В дипмиссии удивлены, что Кислицин приезжал в ноябре прошлого года, и никаких претензий к нему не было.
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