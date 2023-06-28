https://ria.ru/20230628/kazakhstan-1880928089.html

Генконсульство России в Алма-Ате попросило не спешить с выдачей Кислицина

Генконсульство России в Алма-Ате попросило не спешить с выдачей Кислицина - РИА Новости, 28.06.2023

Генконсульство России в Алма-Ате попросило не спешить с выдачей Кислицина

Генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина в США, сообщил... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:40

2023-06-28T15:40

2023-06-28T16:11

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никита кислицин

евгений бобров

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АСТАНА, 28 июн - РИА Новости. Генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина в США, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ Евгений Бобров.Компания по кибербезопасности F.A.C.C.T. в среду сообщила РИА Новости, что ее сотрудник Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане, по имеющейся информации - в связи с его прежней работой. В компании заявили, что оказывают ему всестороннюю поддержку и обратились в генконсульство РФ в Казахстане."От генерального консульства России была направлена нота в министерство иностранных дел Казахстана, там содержалось три просьбы. Первое: это прояснить ситуацию с задержанием. Второе: обеспечить допуск к задержанному гражданину РФ. Мы должны с ним встретиться, узнать, насколько не ущемляются его права и интересы в дружественном Казахстане. Третье: просили воздержаться от ускоренной выдачи российского гражданина США", - сказал Бобров РИА Новости по телефону."Работа сейчас начата, ведется с соответствующими правоохранительными органами в Астане, информированы правоохранительные органы России. Сейчас включается механизм взаимодействия правоохранительных органов РФ и Казахстана для того, чтобы урегулировать эту ситуацию. Работа ведется в интересах гражданина Российской Федерации", - сказал Бобров РИА Новости по телефону.Генконсул пояснил, что власти Казахстана уведомили российских дипломатов о задержании Кислицина. "Мы получили официальную ноту о том, что наш гражданин задержан", - добавил он.В дипмиссии удивлены, что Кислицин приезжал в ноябре прошлого года, и никаких претензий к нему не было.

https://ria.ru/20230615/arest-1878462936.html

https://ria.ru/20230627/sachkov-1880680181.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, алма-ата, сша, казахстан, никита кислицин, евгений бобров