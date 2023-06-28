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Последний портрет, написанный Климтом, ушел с молотка по рекордной цене - РИА Новости, 28.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:40 28.06.2023 (обновлено: 14:16 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/kartina-1880865427.html
Последний портрет, написанный Климтом, ушел с молотка по рекордной цене
Последний портрет, написанный Климтом, ушел с молотка по рекордной цене - РИА Новости, 28.06.2023
Последний портрет, написанный Климтом, ушел с молотка по рекордной цене
Картину Густава Климта "Дама с веером" продали за 85,3 миллиона фунтов стерлингов (108,7 миллиона долларов), сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T12:40
2023-06-28T14:16
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Картину Густава Климта "Дама с веером" продали за 85,3 миллиона фунтов стерлингов (108,7 миллиона долларов), сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's. Это новый аукционный рекорд для произведения искусства в Европе и для работ художника. Также полотно стало вторым по стоимости среди портретов, когда-либо продававшихся на торгах. "Дама с веером" – последний портрет кисти Климта. Личность изображенной на нем женщины еще не идентифицировали. Среди его предыдущих владельцев друг и покровитель Климта Эрвин Бёль, коллекционер Рудольф Леопольд. Последний продал картину в 1994 году за 12 миллионов долларов. Климт в числе мастеров, чьи работы приобретают за девятизначные суммы. В 2006 году Рональд Лаудер, бизнесмен и сын основательницы крупной косметической фирмы, купил "Портрет Адели Блох-Бауэр I" кисти Климта за 135 миллионов долларов. В 2017 Опра Уинфри говорила, что продала за 150 миллионов долларов "Портрет Адели Блох-Бауэр II" предпринимателю из Китая, сообщал Bloomberg.Ранее сообщалось, что картину Николая Рериха "Такла-Макан" выставили на торги за один рубль.
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Последний портрет, написанный Климтом, ушел с молотка по рекордной цене

Последний написанный Климтом портрет ушел с молотка за рекордные 108,7 миллиона долларов

© Фото : Sotheby'sГустав Климт. "Дама с веером". 1917—1918
Густав Климт. Дама с веером. 1917—1918 - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : Sotheby's
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Картину Густава Климта "Дама с веером" продали за 85,3 миллиона фунтов стерлингов (108,7 миллиона долларов), сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Это новый аукционный рекорд для произведения искусства в Европе и для работ художника. Также полотно стало вторым по стоимости среди портретов, когда-либо продававшихся на торгах.
"Дама с веером" – последний портрет кисти Климта. Личность изображенной на нем женщины еще не идентифицировали. Среди его предыдущих владельцев друг и покровитель Климта Эрвин Бёль, коллекционер Рудольф Леопольд. Последний продал картину в 1994 году за 12 миллионов долларов.
Климт в числе мастеров, чьи работы приобретают за девятизначные суммы. В 2006 году Рональд Лаудер, бизнесмен и сын основательницы крупной косметической фирмы, купил "Портрет Адели Блох-Бауэр I" кисти Климта за 135 миллионов долларов. В 2017 Опра Уинфри говорила, что продала за 150 миллионов долларов "Портрет Адели Блох-Бауэр II" предпринимателю из Китая, сообщал Bloomberg.
Ранее сообщалось, что картину Николая Рериха "Такла-Макан" выставили на торги за один рубль.
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