https://ria.ru/20230628/kartina-1880865427.html

Последний портрет, написанный Климтом, ушел с молотка по рекордной цене

Последний портрет, написанный Климтом, ушел с молотка по рекордной цене - РИА Новости, 28.06.2023

Последний портрет, написанный Климтом, ушел с молотка по рекордной цене

Картину Густава Климта "Дама с веером" продали за 85,3 миллиона фунтов стерлингов (108,7 миллиона долларов), сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T12:40

2023-06-28T12:40

2023-06-28T14:16

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Картину Густава Климта "Дама с веером" продали за 85,3 миллиона фунтов стерлингов (108,7 миллиона долларов), сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's. Это новый аукционный рекорд для произведения искусства в Европе и для работ художника. Также полотно стало вторым по стоимости среди портретов, когда-либо продававшихся на торгах. "Дама с веером" – последний портрет кисти Климта. Личность изображенной на нем женщины еще не идентифицировали. Среди его предыдущих владельцев друг и покровитель Климта Эрвин Бёль, коллекционер Рудольф Леопольд. Последний продал картину в 1994 году за 12 миллионов долларов. Климт в числе мастеров, чьи работы приобретают за девятизначные суммы. В 2006 году Рональд Лаудер, бизнесмен и сын основательницы крупной косметической фирмы, купил "Портрет Адели Блох-Бауэр I" кисти Климта за 135 миллионов долларов. В 2017 Опра Уинфри говорила, что продала за 150 миллионов долларов "Портрет Адели Блох-Бауэр II" предпринимателю из Китая, сообщал Bloomberg.Ранее сообщалось, что картину Николая Рериха "Такла-Макан" выставили на торги за один рубль.

https://ria.ru/20230623/iskusstvo-1879948066.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство