https://ria.ru/20230613/kartina-1877802768.html

Картину Николая Рериха выставили на торги за один рубль

Картину Николая Рериха выставили на торги за один рубль - РИА Новости, 13.06.2023

Картину Николая Рериха выставили на торги за один рубль

Картину Николая Рериха Такла-Макан" выставили на торги со стартовой ценой один рубль, сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд". РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:28

2023-06-13T16:28

2023-06-13T16:31

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Картину Николая Рериха Такла-Макан" выставили на торги со стартовой ценой один рубль, сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".Лидирующая ставка на 13 июня – три миллиона рублей.Это зарисовка, которую художник сделал в ходе Центрально-Азиатской экспедиции (1923-1928). Участок вдоль границ пустыни Такла-Макан от перевала Санджу до города Хотана команда прошла в конце 1925 — начале 1926 годов.Николай Рерих также известен как сценограф, философ, мистик, археолог и путешественник. Он написал порядка семи тысяч полотен. Был директором школы Императорского общества поощрения художеств, стоял во главе художественного объединения "Мир искусства". В 1917 года эмигрировал. Кроме Центрально-Азиатской, он также участвовал в Манчжурской экспедиции. Ранее сообщалось, что во Франции по просьбам парижан продлили выставку о российском хореографе Юрии Григоровиче.

https://ria.ru/20230526/vystavka-1874413253.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, аукцион, николай рерих