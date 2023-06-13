https://ria.ru/20230613/kartina-1877802768.html
Картину Николая Рериха выставили на торги за один рубль
Картину Николая Рериха выставили на торги за один рубль - РИА Новости, 13.06.2023
Картину Николая Рериха выставили на торги за один рубль
Картину Николая Рериха Такла-Макан" выставили на торги со стартовой ценой один рубль, сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд". РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:28
2023-06-13T16:28
2023-06-13T16:31
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Картину Николая Рериха Такла-Макан" выставили на торги со стартовой ценой один рубль, сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".Лидирующая ставка на 13 июня – три миллиона рублей.Это зарисовка, которую художник сделал в ходе Центрально-Азиатской экспедиции (1923-1928). Участок вдоль границ пустыни Такла-Макан от перевала Санджу до города Хотана команда прошла в конце 1925 — начале 1926 годов.Николай Рерих также известен как сценограф, философ, мистик, археолог и путешественник. Он написал порядка семи тысяч полотен. Был директором школы Императорского общества поощрения художеств, стоял во главе художественного объединения "Мир искусства". В 1917 года эмигрировал. Кроме Центрально-Азиатской, он также участвовал в Манчжурской экспедиции. Ранее сообщалось, что во Франции по просьбам парижан продлили выставку о российском хореографе Юрии Григоровиче.
https://ria.ru/20230526/vystavka-1874413253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, искусство, аукцион, николай рерих
Культура, Новости культуры, Искусство, Аукцион, Николай Рерих
Картину Николая Рериха выставили на торги за один рубль
Картину Николая Рериха "Такла-Макан" выставили на торги за один рубль
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости.
Картину Николая Рериха Такла-Макан" выставили на торги со стартовой ценой один рубль, сообщается
на сайте аукционного дома "Литфонд".
Лидирующая ставка на 13 июня – три миллиона рублей.
Это зарисовка, которую художник сделал в ходе Центрально-Азиатской экспедиции (1923-1928). Участок вдоль границ пустыни Такла-Макан от перевала Санджу до города Хотана команда прошла в конце 1925 — начале 1926 годов.
Николай Рерих также известен как сценограф, философ, мистик, археолог и путешественник. Он написал порядка семи тысяч полотен. Был директором школы Императорского общества поощрения художеств, стоял во главе художественного объединения "Мир искусства". В 1917 года эмигрировал. Кроме Центрально-Азиатской, он также участвовал в Манчжурской экспедиции.
Ранее сообщалось
, что во Франции по просьбам парижан продлили выставку о российском хореографе Юрии Григоровиче.
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