Рейтинг@Mail.ru
Картину Николая Рериха выставили на торги за один рубль - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:28 13.06.2023 (обновлено: 16:31 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/kartina-1877802768.html
Картину Николая Рериха выставили на торги за один рубль
Картину Николая Рериха выставили на торги за один рубль - РИА Новости, 13.06.2023
Картину Николая Рериха выставили на торги за один рубль
Картину Николая Рериха Такла-Макан" выставили на торги со стартовой ценой один рубль, сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд". РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:28
2023-06-13T16:31
культура
новости культуры
искусство
аукцион
николай рерих
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877801876_0:5:700:399_1920x0_80_0_0_84ed7050de57fb0f6cc5808d7dd3d094.jpg
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Картину Николая Рериха Такла-Макан" выставили на торги со стартовой ценой один рубль, сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".Лидирующая ставка на 13 июня – три миллиона рублей.Это зарисовка, которую художник сделал в ходе Центрально-Азиатской экспедиции (1923-1928). Участок вдоль границ пустыни Такла-Макан от перевала Санджу до города Хотана команда прошла в конце 1925 — начале 1926 годов.Николай Рерих также известен как сценограф, философ, мистик, археолог и путешественник. Он написал порядка семи тысяч полотен. Был директором школы Императорского общества поощрения художеств, стоял во главе художественного объединения "Мир искусства". В 1917 года эмигрировал. Кроме Центрально-Азиатской, он также участвовал в Манчжурской экспедиции. Ранее сообщалось, что во Франции по просьбам парижан продлили выставку о российском хореографе Юрии Григоровиче.
https://ria.ru/20230526/vystavka-1874413253.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877801876_82:0:619:403_1920x0_80_0_0_841d2314dedeebc21a3090dc4c33b5da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, искусство, аукцион, николай рерих
Культура, Новости культуры, Искусство, Аукцион, Николай Рерих
Картину Николая Рериха выставили на торги за один рубль

Картину Николая Рериха "Такла-Макан" выставили на торги за один рубль

© Фото : Аукционный дом "Литфонд" Николай Рерих. "Такла-макан". 1925-1926
Николай Рерих. Такла-макан. 1925-1926 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : Аукционный дом "Литфонд"
Николай Рерих. "Такла-макан". 1925-1926. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Картину Николая Рериха Такла-Макан" выставили на торги со стартовой ценой один рубль, сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".
Лидирующая ставка на 13 июня – три миллиона рублей.
Это зарисовка, которую художник сделал в ходе Центрально-Азиатской экспедиции (1923-1928). Участок вдоль границ пустыни Такла-Макан от перевала Санджу до города Хотана команда прошла в конце 1925 — начале 1926 годов.
Николай Рерих также известен как сценограф, философ, мистик, археолог и путешественник. Он написал порядка семи тысяч полотен. Был директором школы Императорского общества поощрения художеств, стоял во главе художественного объединения "Мир искусства". В 1917 года эмигрировал. Кроме Центрально-Азиатской, он также участвовал в Манчжурской экспедиции.
Ранее сообщалось, что во Франции по просьбам парижан продлили выставку о российском хореографе Юрии Григоровиче.
Открытие выставки Галина Уланова: Душа движения — движение души в Болгарии
В Болгарии открылась выставка о балерине Галине Улановой
26 мая, 18:36
 
КультураНовости культурыИскусствоАукционНиколай Рерих
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала