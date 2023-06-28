https://ria.ru/20230628/kaliningrad-1880805385.html

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в Калининград

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в Калининград - РИА Новости, 28.06.2023

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в Калининград

Калининградские власти договорились с руководством "Аэрофлота" об увеличении числа полетов в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил в губернатор... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T00:45

2023-06-28T00:45

2023-06-28T11:01

калининград

санкт-петербург

москва

антон алиханов

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

пулково (аэропорт)

туризм

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КАЛИНИНГРАД, 28 июн - РИА Новости. Калининградские власти договорились с руководством "Аэрофлота" об увеличении числа полетов в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил в губернатор Антон Алиханов. "По итогам наших переговоров с руководством Аэрофлота на полях ПМЭФ компания увеличивает количество рейсов в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга", - написал губернатор в телеграм-канале.Как сообщается на сайте "Аэрофлота", в связи с повышенным спросом в период летних отпусков и школьных каникул вводятся дополнительные ежедневные рейсы в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга. С 12 июля будет выполняться новый рейс SU1016/1017 из Шереметьево, с 14 июля — рейс SU6321/6322 из Пулково (оператор — авиакомпания "Россия"). "Таким образом, общая ежедневная частота полетов авиакомпаний Группы "Аэрофлот" (Аэрофлот, "Россия" и "Победа") будет составлять до 18 рейсов в Калининград из Москвы и до 10 рейсов — из Северной столицы", - говорится в сообщении. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

https://ria.ru/20230606/aviareys-1876347090.html

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