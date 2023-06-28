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В Госдуму внесли проект о бесплатном обучении инвалидов боевых действий
В Госдуму внесли проект о бесплатном обучении инвалидов боевых действий - РИА Новости, 28.06.2023
В Госдуму внесли проект о бесплатном обучении инвалидов боевых действий
В Госдуму РФ внесен законопроект, которым предлагается установить, что военнослужащие, ставшие инвалидами боевых действий, без учета продолжительности военной... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T19:34
2023-06-28T19:34
2023-06-28T19:34
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В Госдуму РФ внесен законопроект, которым предлагается установить, что военнослужащие, ставшие инвалидами боевых действий, без учета продолжительности военной службы могут бесплатно пройти обучение по программам профессионального обучения, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Соответствующую инициативу в палату внес кабмин. "Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, признанные в установленном порядке инвалидами боевых действий, в год увольнения с военной службы без учета общей продолжительности военной службы и оснований увольнения с военной службы имеют право пройти обучение по основным программам профессионального обучения или дополнительным профессиональным программам (программам профессиональной переподготовки) без взимания с них платы за обучение", - сообщается в тексте проекта. Как отмечается в пояснительных материалах, сейчас такое право имеют военнослужащие, ставшие инвалидами боевых действий, при условии достаточной выслуги лет.
https://ria.ru/20230626/apparat-1880453243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о бесплатном обучении инвалидов боевых действий
В Госдуму внесли законопроект о праве инвалидов боевых действий на бесплатное обучение