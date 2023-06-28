https://ria.ru/20230628/es-1880943499.html

Источник: ЕС 29 июня обсудит ситуацию с замороженными российскими активами

Источник: ЕС 29 июня обсудит ситуацию с замороженными российскими активами - РИА Новости, 28.06.2023

Источник: ЕС 29 июня обсудит ситуацию с замороженными российскими активами

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 29 июня намерены обсудить конфликт на Украине, в рамках этой дискуссии будут затронуты темы российских замороженных... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:47

2023-06-28T16:47

2023-06-28T16:57

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украина

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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 29 июня намерены обсудить конфликт на Украине, в рамках этой дискуссии будут затронуты темы российских замороженных активов и помощь Киеву, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."В рамках обсуждения Украины будут подняты также темы замороженных российских активов, вопрос ответственности и помощи Украине", - сообщил он.Источник добавил, что при обсуждении безопасности с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом будет затронута также тема гарантий безопасности Украине.Он подчеркнул, что внутренняя ситуация в России не стоит на повестке дня саммита ЕС 29 июня, но, вероятно, тема будет затронута.

https://ria.ru/20230619/dolg-1879039507.html

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украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, евросоюз, украина