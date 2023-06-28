https://ria.ru/20230628/es-1880943499.html
Источник: ЕС 29 июня обсудит ситуацию с замороженными российскими активами
Источник: ЕС 29 июня обсудит ситуацию с замороженными российскими активами - РИА Новости, 28.06.2023
Источник: ЕС 29 июня обсудит ситуацию с замороженными российскими активами
Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 29 июня намерены обсудить конфликт на Украине, в рамках этой дискуссии будут затронуты темы российских замороженных... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:47
2023-06-28T16:47
2023-06-28T16:57
в мире
россия
евросоюз
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 29 июня намерены обсудить конфликт на Украине, в рамках этой дискуссии будут затронуты темы российских замороженных активов и помощь Киеву, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."В рамках обсуждения Украины будут подняты также темы замороженных российских активов, вопрос ответственности и помощи Украине", - сообщил он.Источник добавил, что при обсуждении безопасности с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом будет затронута также тема гарантий безопасности Украине.Он подчеркнул, что внутренняя ситуация в России не стоит на повестке дня саммита ЕС 29 июня, но, вероятно, тема будет затронута.
https://ria.ru/20230619/dolg-1879039507.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евросоюз, украина
В мире, Россия, Евросоюз, Украина
Источник: ЕС 29 июня обсудит ситуацию с замороженными российскими активами
Лидеры ЕС 29 июня обсудят ситуацию с замороженными российскими активами и помощь Украине