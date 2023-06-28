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Источник: ЕС 29 июня обсудит ситуацию с замороженными российскими активами - РИА Новости, 28.06.2023
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16:47 28.06.2023 (обновлено: 16:57 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/es-1880943499.html
Источник: ЕС 29 июня обсудит ситуацию с замороженными российскими активами
Источник: ЕС 29 июня обсудит ситуацию с замороженными российскими активами - РИА Новости, 28.06.2023
Источник: ЕС 29 июня обсудит ситуацию с замороженными российскими активами
Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 29 июня намерены обсудить конфликт на Украине, в рамках этой дискуссии будут затронуты темы российских замороженных... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:47
2023-06-28T16:57
в мире
россия
евросоюз
украина
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 29 июня намерены обсудить конфликт на Украине, в рамках этой дискуссии будут затронуты темы российских замороженных активов и помощь Киеву, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."В рамках обсуждения Украины будут подняты также темы замороженных российских активов, вопрос ответственности и помощи Украине", - сообщил он.Источник добавил, что при обсуждении безопасности с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом будет затронута также тема гарантий безопасности Украине.Он подчеркнул, что внутренняя ситуация в России не стоит на повестке дня саммита ЕС 29 июня, но, вероятно, тема будет затронута.
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в мире, россия, евросоюз, украина
В мире, Россия, Евросоюз, Украина
Источник: ЕС 29 июня обсудит ситуацию с замороженными российскими активами

Лидеры ЕС 29 июня обсудят ситуацию с замороженными российскими активами и помощь Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 29 июня намерены обсудить конфликт на Украине, в рамках этой дискуссии будут затронуты темы российских замороженных активов и помощь Киеву, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"В рамках обсуждения Украины будут подняты также темы замороженных российских активов, вопрос ответственности и помощи Украине", - сообщил он.
Источник добавил, что при обсуждении безопасности с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом будет затронута также тема гарантий безопасности Украине.
Он подчеркнул, что внутренняя ситуация в России не стоит на повестке дня саммита ЕС 29 июня, но, вероятно, тема будет затронута.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
На Украине предложили гасить госдолг замороженными активами России
19 июня, 01:27
 
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