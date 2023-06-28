https://ria.ru/20230628/elektroseti-1880947427.html

Электросети Мордовии модернизируют

Электросети Мордовии модернизируют - РИА Новости, 28.06.2023

Электросети Мордовии модернизируют

Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор ПАО "Россети Волга" Александр Гаврилов в ходе рабочей встречи обсудили вопросы развития электросетевого... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T17:06

2023-06-28T17:06

2023-06-28T17:06

республика мордовия

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор ПАО "Россети Волга" Александр Гаврилов в ходе рабочей встречи обсудили вопросы развития электросетевого комплекса региона, сообщает пресс-служба главы региона. Правительство Мордовии и компания "Россети Волга" заключили соглашение, направленное на повышение надежности электроснабжения потребителей электрической энергии в республике. Глава Мордовии отметил важность сотрудничества с энергетической компанией. "В текущем году совместно с "Россети Волга" проделана большая работа по улучшению сетевой инфраструктуры для промышленных предприятий – это благотворно отразится на инвестиционной привлекательности республики. Уверен, что мы продолжим это взаимодействие, в том числе в рамках заключенного двустороннего соглашения о сотрудничестве", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Отмечается, что в 2023 году компания "Россети Волга" реализует значимые проекты для обеспечения электроэнергией ряда крупных предприятий республики, а также выполнения в регионе федеральных программ "Чистая вода" и "Доступное жилье". Завершено технологическое присоединение завода по производству катанки из алюминиевых сплавов ООО "ЭМ-Кат". В планах энергетиков – комплекс аналогичных работ на заводе "Оптиковолоконные системы", заводе по переработке мясной продукции "Атяшевский" и других. "Реализация программ компании имеет позитивный эффект для экономики Мордовии, при этом важно конструктивное взаимодействие органов власти и инфраструктурной организации, обеспечивающей надежное электроснабжение. Планы по Мордовии очень серьезные, будем обсуждать график по развитию площадок особой экономической зоны. Также планируем взять в техническое обслуживание территориальные сетевые организации, что позволит предотвратить в осенне-зимний период отключения электроэнергии для населения", - приводятся в сообщении слова Гаврилова.

https://ria.ru/20230609/mordoviya-1877277509.html

https://ria.ru/20230607/mordoviya-1876793523.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артем здунов, республика мордовия