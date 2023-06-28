https://ria.ru/20230628/elektroseti-1880947427.html
Электросети Мордовии модернизируют
Электросети Мордовии модернизируют - РИА Новости, 28.06.2023
Электросети Мордовии модернизируют
Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор ПАО "Россети Волга" Александр Гаврилов в ходе рабочей встречи обсудили вопросы развития электросетевого... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:06
2023-06-28T17:06
2023-06-28T17:06
республика мордовия
артем здунов
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор ПАО "Россети Волга" Александр Гаврилов в ходе рабочей встречи обсудили вопросы развития электросетевого комплекса региона, сообщает пресс-служба главы региона. Правительство Мордовии и компания "Россети Волга" заключили соглашение, направленное на повышение надежности электроснабжения потребителей электрической энергии в республике. Глава Мордовии отметил важность сотрудничества с энергетической компанией. "В текущем году совместно с "Россети Волга" проделана большая работа по улучшению сетевой инфраструктуры для промышленных предприятий – это благотворно отразится на инвестиционной привлекательности республики. Уверен, что мы продолжим это взаимодействие, в том числе в рамках заключенного двустороннего соглашения о сотрудничестве", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Отмечается, что в 2023 году компания "Россети Волга" реализует значимые проекты для обеспечения электроэнергией ряда крупных предприятий республики, а также выполнения в регионе федеральных программ "Чистая вода" и "Доступное жилье". Завершено технологическое присоединение завода по производству катанки из алюминиевых сплавов ООО "ЭМ-Кат". В планах энергетиков – комплекс аналогичных работ на заводе "Оптиковолоконные системы", заводе по переработке мясной продукции "Атяшевский" и других. "Реализация программ компании имеет позитивный эффект для экономики Мордовии, при этом важно конструктивное взаимодействие органов власти и инфраструктурной организации, обеспечивающей надежное электроснабжение. Планы по Мордовии очень серьезные, будем обсуждать график по развитию площадок особой экономической зоны. Также планируем взять в техническое обслуживание территориальные сетевые организации, что позволит предотвратить в осенне-зимний период отключения электроэнергии для населения", - приводятся в сообщении слова Гаврилова.
https://ria.ru/20230609/mordoviya-1877277509.html
https://ria.ru/20230607/mordoviya-1876793523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем здунов, республика мордовия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Республика Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор ПАО "Россети Волга" Александр Гаврилов в ходе рабочей встречи обсудили вопросы развития электросетевого комплекса региона, сообщает пресс-служба главы региона.
Правительство Мордовии и компания "Россети Волга" заключили соглашение, направленное на повышение надежности электроснабжения потребителей электрической энергии в республике.
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Глава Мордовии отметил важность сотрудничества с энергетической компанией. "В текущем году совместно с "Россети Волга" проделана большая работа по улучшению сетевой инфраструктуры для промышленных предприятий – это благотворно отразится на инвестиционной привлекательности республики. Уверен, что мы продолжим это взаимодействие, в том числе в рамках заключенного двустороннего соглашения о сотрудничестве", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Отмечается, что в 2023 году компания "Россети Волга" реализует значимые проекты для обеспечения электроэнергией ряда крупных предприятий республики, а также выполнения в регионе федеральных программ "Чистая вода" и "Доступное жилье". Завершено технологическое присоединение завода по производству катанки из алюминиевых сплавов ООО "ЭМ-Кат". В планах энергетиков – комплекс аналогичных работ на заводе "Оптиковолоконные системы", заводе по переработке мясной продукции "Атяшевский" и других.
"Реализация программ компании имеет позитивный эффект для экономики Мордовии, при этом важно конструктивное взаимодействие органов власти и инфраструктурной организации, обеспечивающей надежное электроснабжение. Планы по Мордовии очень серьезные, будем обсуждать график по развитию площадок особой экономической зоны. Также планируем взять в техническое обслуживание территориальные сетевые организации, что позволит предотвратить в осенне-зимний период отключения электроэнергии для населения", - приводятся в сообщении слова Гаврилова.
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