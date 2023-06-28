https://ria.ru/20230628/ege-1880778382.html

Отменить нельзя оставить: Россия решает ЕГЭ

Отменить нельзя оставить: Россия решает ЕГЭ - РИА Новости, 28.06.2023

Отменить нельзя оставить: Россия решает ЕГЭ

В июне наши города утопают в цветах, ночи становятся короче воробьиного носа, молодежь шатается по улицам, бесконечно что-то празднуя. А еще это время... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T08:00

2023-06-28T08:00

2023-06-28T12:15

аналитика

общество

образование

образование - общество

единый государственный экзамен (егэ)

год педагога и наставника

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В июне наши города утопают в цветах, ночи становятся короче воробьиного носа, молодежь шатается по улицам, бесконечно что-то празднуя. А еще это время традиционной русской забавы, нашего национального спорта. В июне все ругают ЕГЭ.Не очень понятно, как так сложилось, но таков этикет современного патриота — сначала разоблачить козни Запада, потом, не переводя дыхания, разбранить на все корки единый государственный экзамен. Все в одном флаконе.Хорошо, давайте предположим, что ЕГЭ у нас больше нет. Как выглядело бы лето одиннадцатиклассника, проживающего в деревне или маленьком городе?Сначала он сдавал бы выпускные экзамены в своей школе. Это само по себе стрессовая ситуация, но в маленьком городе все еще страшнее. Допустим, Марь Иванна, физичка, относится к тебе хорошо, а вот Петр Алексеич, математик, плохо. Или, того хуже, у тебя какие-то контры с директором школы. Возможно, десять лет назад ты разбил окно в туалете и тебе это не забыли. И все это тебе, одиннадцатикласснику, могут ох как припомнить на выпускном экзамене.Ладно, в большом городе школы можно менять как перчатки, хотя и тут есть свои проблемы. Но в маленьких населенных пунктах не разбежишься. Судьбу выпускника будут решать учителя из его школы, знающие его много лет. Срезать на простом вопросе, подколоть, припугнуть — тут открывается широчайший простор для манипуляций.Нет нужды говорить, что коррупция на этом этапе моментально расцветет пышным цветом, принимая самые причудливые и неподвластные закону формы. И это не потому, что люди плохие, а потому, что огромный властный ресурс будет сосредоточен в руках конкретных учителей и школьных администраторов.Затем с этим аттестатом юное дарование поедет в большой город, где расположен университет, в который он мечтает поступить. Дарование повезет родня, естественно. Все они будут снимать квартиры или номера в гостиницах, тратиться на билеты туда-обратно. Приемная сессия тянется около месяца — прикиньте размер расходов. Рядовой семье придется копить на такую поездку не один месяц.Затем последует новая пытка — на сей раз вступительными экзаменами в вуз. Выбирать будет не из чего. Раз уж мы вернулись к советской системе, значит, несем документы в один-единственный институт, пусть даже там конкурс сто человек на место. Цена непоступления — год жизни.Вы представляете, насколько коррумпированными станут вступительные экзамены в вуз, если будут единственным шансом для человека получить высшее образование? И опять-таки дело не в конкретных преподавателях, они могут быть чисты, как слеза младенца. Взятки понесут сами родители, высшее образование станут банально покупать. И чем престижнее вуз, тем страшнее будет ценник. Неужели именно этого хотят патриоты, которые по кочкам несут несчастный ЕГЭ?Всю последнюю неделю коллеги пишут об одиннадцатиклассниках, только что сдавших русский, математику, физику на сто баллов. Там вся география страны — Тайшет, Ревда, Самарская область. Теперь эти ребята спокойно пройдут в самые престижные вузы страны на бюджет и поедут учиться любимому делу — без лишней нервотрепки и лишних расходов. Все по-честному. И все это только благодаря тому, что из оценки знаний вычеркнут личный фактор, который так хотят вернуть поклонники старины.Да, в ответах ЕГЭ по истории есть известная идеологизированность. Да, сочинение по русскому можно написать без стилистического блеска и все равно — при отсутствии ошибок — получить высший балл. Гуманитарные разделы стоит еще дорабатывать — нет предела совершенству.Однако для оценки знаний по точным наукам лучшего инструмента, чем ЕГЭ, и представить себе невозможно. Подчеркиваю — именно знаний. Если дитя — вундеркинд и гений, то пускай идет в один из творческих вузов, там ему предоставят возможность самовыразиться на вступительных экзаменах. В них, правда, конкурс триста человек на место, но ваш ребенок, конечно же, лучший, он справится.Удивительна претензия, что ЕГЭ пришел к нам с Запада. Шоколад тоже пришел к нам с Запада, причем вообще из Америки, ну и что теперь, не есть шоколада? Госэкзамен — это просто система тестирования, такая же вненациональная, как двигатель внутреннего сгорания. Схожие системы работают в Британии и Белоруссии, во Франции и Китае.В Поднебесной в дни гаокао, "матери всех экзаменов", перекрывают целые улицы, останавливают строительство, водителей просят не сигналить — делают все, чтобы не отвлекать детей. Страна форменным образом стоит на ушах, герои, набравшие высшие баллы, чествуются, как олимпийские чемпионы. И подавляющее большинство китайцев поддерживают единый госэкзамен. Без него, говорят они, все образование погрязнет во взяточничестве.Отвратительное выражение появилось — "жертвы ЕГЭ", давайте уже спишем его в утиль. Это про кого, интересно, говорится — про наших детей, берущих золото на мировых школьных олимпиадах, про наших студентов, за которыми охотятся ведущие вузы всего мира, про наших молодых ученых?Если мы не хотим сделать высшее образование привилегией для богатых, то реальной альтернативы ЕГЭ у нас пока нет. Возврат к советской системе экзаменов ничего не даст — если по-честному, то коррупция в вузах расцвела как раз в последние советские годы. Чтобы поступить, нужны были либо деньги, либо блат. Не хотелось бы возвращаться к этим практикам.

https://ria.ru/20230622/traty-1879718951.html

https://ria.ru/20230623/ege-1879981869.html

https://sn.ria.ru/20230619/muzaev-1879111053.html

https://ria.ru/20230607/fizika-1876757299.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230620/ege-1879353949.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, общество, образование, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ)