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Россия направила доклад о биолабораториях США на Украине в конгресс

Россия направила доклад о биолабораториях США на Украине в конгресс - РИА Новости, 28.06.2023

Россия направила доклад о биолабораториях США на Украине в конгресс

Российские парламентарии направили доклад профильной комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине в конгресс США, сообщила... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:29

2023-06-28T13:29

2023-06-28T13:49

украина

конгресс сша

валентина матвиенко

совет федерации рф

россия

белоруссия

константин косачев

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УФА, 28 июн – РИА Новости. Российские парламентарии направили доклад профильной комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине в конгресс США, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Выводы ужасающие. Мы направили доклад нашей комиссии и в конгресс США, и во все парламенты мира, чтобы они задумались и встревожились. Это очень большая угроза и большая опасность", - сказала политик в ходе пленарного заседания X Форума регионов России и Белоруссии.Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев не исключил, что при необходимости члены парламентской группы по расследованию деятельности биолабораторий на Украине могут вновь объединить свои усилия, сейчас же, по его словам, работа ведется на межкомитетском уровне и материала становится все больше.Сенатор напомнил, что парламентское расследование в соответствии с федеральным законом было завершено в годичный срок.

https://ria.ru/20230605/biolaboratorii-1876335553.html

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украина, конгресс сша, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, белоруссия, константин косачев