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Путин вспомнил разговор с Керимовым, которому советовал "заняться родиной" - РИА Новости, 28.06.2023
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23:59 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/derbent-1881007444.html
Путин вспомнил разговор с Керимовым, которому советовал "заняться родиной"
Путин вспомнил разговор с Керимовым, которому советовал "заняться родиной" - РИА Новости, 28.06.2023
Путин вспомнил разговор с Керимовым, которому советовал "заняться родиной"
Президент России Владимир Путин посмотрел шоу в парке в Дербенте, где установлен мультимедийный фонтан, и вспомнил разговор с бизнесменом Сулейманом Керимовым. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T23:59
2023-06-28T23:59
общество
россия
владимир путин
дербент
сулейман керимов
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмотрел шоу в парке в Дербенте, где установлен мультимедийный фонтан, и вспомнил разговор с бизнесменом Сулейманом Керимовым. "Он делает это с удовольствием. Я помню наш разговор несколько лет назад, когда Сулейман подошел… я говорю: родиной займись… от души", - сказал глава государства. Путин также пообщался с посетителями парка. Некоторые очень хотели совместную фотографию. "Пожалуйста, умоляю, пожалуйста, можно сфоткаться?" - говорила одна из посетительниц парка и просила маму сфотографировать ее с президентом на телефон. Некоторые желали президенту здоровья: "Сто лет жизни вам!" Путин в ответ также желал людям здоровья и интересовался, нравится ли им парк.
https://ria.ru/20230628/putin-1881001910.html
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общество, россия, владимир путин, дербент, сулейман керимов
Общество, Россия, Владимир Путин, Дербент, Сулейман Керимов
Путин вспомнил разговор с Керимовым, которому советовал "заняться родиной"

Путин вспомнил разговор с Керимовым, которому советовал "заняться родиной"

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмотрел шоу в парке в Дербенте, где установлен мультимедийный фонтан, и вспомнил разговор с бизнесменом Сулейманом Керимовым.
«
"Он делает это с удовольствием. Я помню наш разговор несколько лет назад, когда Сулейман подошел… я говорю: родиной займись… от души", - сказал глава государства.
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Вчера, 22:37
Путин также пообщался с посетителями парка. Некоторые очень хотели совместную фотографию.
"Пожалуйста, умоляю, пожалуйста, можно сфоткаться?" - говорила одна из посетительниц парка и просила маму сфотографировать ее с президентом на телефон.
Некоторые желали президенту здоровья: "Сто лет жизни вам!" Путин в ответ также желал людям здоровья и интересовался, нравится ли им парк.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинДербентСулейман Керимов
 
 
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