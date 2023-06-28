https://ria.ru/20230628/derbent-1881007444.html

Путин вспомнил разговор с Керимовым, которому советовал "заняться родиной"

Путин вспомнил разговор с Керимовым, которому советовал "заняться родиной" - РИА Новости, 28.06.2023

Путин вспомнил разговор с Керимовым, которому советовал "заняться родиной"

Президент России Владимир Путин посмотрел шоу в парке в Дербенте, где установлен мультимедийный фонтан, и вспомнил разговор с бизнесменом Сулейманом Керимовым. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T23:59

2023-06-28T23:59

2023-06-28T23:59

общество

россия

владимир путин

дербент

сулейман керимов

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмотрел шоу в парке в Дербенте, где установлен мультимедийный фонтан, и вспомнил разговор с бизнесменом Сулейманом Керимовым. "Он делает это с удовольствием. Я помню наш разговор несколько лет назад, когда Сулейман подошел… я говорю: родиной займись… от души", - сказал глава государства. Путин также пообщался с посетителями парка. Некоторые очень хотели совместную фотографию. "Пожалуйста, умоляю, пожалуйста, можно сфоткаться?" - говорила одна из посетительниц парка и просила маму сфотографировать ее с президентом на телефон. Некоторые желали президенту здоровья: "Сто лет жизни вам!" Путин в ответ также желал людям здоровья и интересовался, нравится ли им парк.

https://ria.ru/20230628/putin-1881001910.html

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россия

дербент

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общество, россия, владимир путин, дербент, сулейман керимов