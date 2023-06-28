https://ria.ru/20230628/derbent-1880907335.html

В Дербенте ждут приезда Путина

В Дербенте ждут приезда Путина - РИА Новости, 28.06.2023

В Дербенте ждут приезда Путина

Меры безопасности усилены в дагестанском Дербенте, где ожидают приезда президента России Владимира Путина, передает в среду корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:35

2023-06-28T14:35

2023-06-28T14:48

общество

россия

дербент

нарын-кала

дмитрий песков

владимир путин

шамиль басаев

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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Меры безопасности усилены в дагестанском Дербенте, где ожидают приезда президента России Владимира Путина, передает в среду корреспондент РИА Новости. По всему городу дежурят сотрудники полиции, перекрыты проезды к ряду туристических локаций, в том числе к цитадели Нарын-Кала и местной Джума мечети. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин в среду утром работал в Кремле, далее глава государства отправится в Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.В последний раз Путин побывал в Дагестане в сентябре 2019 года. В те дни в республике вспоминали события 20-летней давности – вторжение банд террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба со стороны Чечни. Тогда на помощь военным пришли отряды ополченцев из числа местных жителей. Президент РФ посетил село Ботлих, где возложил цветы к мемориалу погибшим во время Великой Отечественной войны, в ходе боевых действий в Афганистане, в Дагестане в августе – сентябре 1999 года и других вооруженных противостояний. После глава государства встретился с ополченцами и выполнил обещание, которое дал 20 лет назад, - выпил стопку, оставленную нетронутой во время поездки в Дагестан в августе 1999 года.

https://ria.ru/20230516/fasady-1872113545.html

https://ria.ru/20230628/dagestan-1880887144.html

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дербент

нарын-кала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дербент, нарын-кала, дмитрий песков, владимир путин, шамиль басаев