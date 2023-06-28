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В Дербенте ждут приезда Путина - РИА Новости, 28.06.2023
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14:35 28.06.2023 (обновлено: 14:48 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/derbent-1880907335.html
В Дербенте ждут приезда Путина
В Дербенте ждут приезда Путина - РИА Новости, 28.06.2023
В Дербенте ждут приезда Путина
Меры безопасности усилены в дагестанском Дербенте, где ожидают приезда президента России Владимира Путина, передает в среду корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:35
2023-06-28T14:48
общество
россия
дербент
нарын-кала
дмитрий песков
владимир путин
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Меры безопасности усилены в дагестанском Дербенте, где ожидают приезда президента России Владимира Путина, передает в среду корреспондент РИА Новости. По всему городу дежурят сотрудники полиции, перекрыты проезды к ряду туристических локаций, в том числе к цитадели Нарын-Кала и местной Джума мечети. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин в среду утром работал в Кремле, далее глава государства отправится в Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.В последний раз Путин побывал в Дагестане в сентябре 2019 года. В те дни в республике вспоминали события 20-летней давности – вторжение банд террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба со стороны Чечни. Тогда на помощь военным пришли отряды ополченцев из числа местных жителей. Президент РФ посетил село Ботлих, где возложил цветы к мемориалу погибшим во время Великой Отечественной войны, в ходе боевых действий в Афганистане, в Дагестане в августе – сентябре 1999 года и других вооруженных противостояний. После глава государства встретился с ополченцами и выполнил обещание, которое дал 20 лет назад, - выпил стопку, оставленную нетронутой во время поездки в Дагестан в августе 1999 года.
https://ria.ru/20230516/fasady-1872113545.html
https://ria.ru/20230628/dagestan-1880887144.html
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общество, россия, дербент, нарын-кала, дмитрий песков, владимир путин, шамиль басаев
Общество, Россия, Дербент, Нарын-Кала, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Шамиль Басаев
В Дербенте ждут приезда Путина

В Дербенте, где ждут приезда президента Путина, усилили меры безопасности

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГород Дербент в Дагестане
Город Дербент в Дагестане - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Город Дербент в Дагестане. Архивное фото
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Меры безопасности усилены в дагестанском Дербенте, где ожидают приезда президента России Владимира Путина, передает в среду корреспондент РИА Новости.
По всему городу дежурят сотрудники полиции, перекрыты проезды к ряду туристических локаций, в том числе к цитадели Нарын-Кала и местной Джума мечети.
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16 мая, 12:49
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин в среду утром работал в Кремле, далее глава государства отправится в Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.
В последний раз Путин побывал в Дагестане в сентябре 2019 года. В те дни в республике вспоминали события 20-летней давности – вторжение банд террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба со стороны Чечни. Тогда на помощь военным пришли отряды ополченцев из числа местных жителей.
Президент РФ посетил село Ботлих, где возложил цветы к мемориалу погибшим во время Великой Отечественной войны, в ходе боевых действий в Афганистане, в Дагестане в августе – сентябре 1999 года и других вооруженных противостояний. После глава государства встретился с ополченцами и выполнил обещание, которое дал 20 лет назад, - выпил стопку, оставленную нетронутой во время поездки в Дагестан в августе 1999 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Путин отправится в Дагестан на совещание по туризму в СКФО
Вчера, 13:31
 
ОбществоРоссияДербентНарын-КалаДмитрий ПесковВладимир ПутинШамиль Басаев
 
 
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