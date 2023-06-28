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Матвиенко заявила, что давление Запада укрепило Россию и Белоруссию - РИА Новости, 28.06.2023
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12:46 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/davlenie-1880875698.html
Матвиенко заявила, что давление Запада укрепило Россию и Белоруссию
Матвиенко заявила, что давление Запада укрепило Россию и Белоруссию - РИА Новости, 28.06.2023
Матвиенко заявила, что давление Запада укрепило Россию и Белоруссию
Тотальное давление, оказываемое оппонентами, делает Россию и Белоруссию сильнее, а их братство - крепче, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T12:46
2023-06-28T12:46
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
белоруссия
уфа
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УФА, 28 июн - РИА Новости. Тотальное давление, оказываемое оппонентами, делает Россию и Белоруссию сильнее, а их братство - крепче, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. 26-28 июня в Уфе проходит X форум регионов России и Беларуси. "Мы вместе отстаиваем своё право на независимое развитие, на суверенитет, на безопасное и благополучное будущее для граждан наших стран. А тотальное давление в военном, политическом, в экономическом, в информационном поле, которое наши оппоненты оказывают на Россию и Беларусь, делают нас только сильнее, а наше вековое братство — ещё крепче", - сказала она на пленарном заседании форума. Матвиенко отметила, что странам удалось выстроить "уникальную систему политических, экономических, деловых и гуманитарных отношений, аналогов которым нет нигде в мире". "Мы дружим не против кого-то, а исключительно во имя независимости и процветания наших стран. Именно в этом гарантия прочности Союзного государства и основа той поддержки, которой пользуется интеграция среди граждан РФ и Белоруссии", - подчеркнула парламентарий. Она также заявила, что российский и белорусский народы стоят "плечом к плечу" в условиях давления со стороны Запада. "Нет сомнения, что Союзное государство справится с любыми задачами и вызовами сегодняшнего дня", - заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20230628/belorussiya-1880839854.html
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валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, белоруссия, уфа
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия, Белоруссия, Уфа
Матвиенко заявила, что давление Запада укрепило Россию и Белоруссию

Спикер Совфеда Матвиенко: тотальное давление оппонентов делает Россию и Белоруссию сильнее

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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УФА, 28 июн - РИА Новости. Тотальное давление, оказываемое оппонентами, делает Россию и Белоруссию сильнее, а их братство - крепче, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
26-28 июня в Уфе проходит X форум регионов России и Беларуси.
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"Мы вместе отстаиваем своё право на независимое развитие, на суверенитет, на безопасное и благополучное будущее для граждан наших стран. А тотальное давление в военном, политическом, в экономическом, в информационном поле, которое наши оппоненты оказывают на Россию и Беларусь, делают нас только сильнее, а наше вековое братство — ещё крепче", - сказала она на пленарном заседании форума.
Матвиенко отметила, что странам удалось выстроить "уникальную систему политических, экономических, деловых и гуманитарных отношений, аналогов которым нет нигде в мире".
"Мы дружим не против кого-то, а исключительно во имя независимости и процветания наших стран. Именно в этом гарантия прочности Союзного государства и основа той поддержки, которой пользуется интеграция среди граждан РФ и Белоруссии", - подчеркнула парламентарий.
Она также заявила, что российский и белорусский народы стоят "плечом к плечу" в условиях давления со стороны Запада.
"Нет сомнения, что Союзное государство справится с любыми задачами и вызовами сегодняшнего дня", - заключила Матвиенко.
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