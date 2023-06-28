https://ria.ru/20230628/davlenie-1880875698.html

Матвиенко заявила, что давление Запада укрепило Россию и Белоруссию

Матвиенко заявила, что давление Запада укрепило Россию и Белоруссию - РИА Новости, 28.06.2023

Матвиенко заявила, что давление Запада укрепило Россию и Белоруссию

Тотальное давление, оказываемое оппонентами, делает Россию и Белоруссию сильнее, а их братство - крепче, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T12:46

2023-06-28T12:46

2023-06-28T12:46

валентина матвиенко

совет федерации рф

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белоруссия

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УФА, 28 июн - РИА Новости. Тотальное давление, оказываемое оппонентами, делает Россию и Белоруссию сильнее, а их братство - крепче, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. 26-28 июня в Уфе проходит X форум регионов России и Беларуси. "Мы вместе отстаиваем своё право на независимое развитие, на суверенитет, на безопасное и благополучное будущее для граждан наших стран. А тотальное давление в военном, политическом, в экономическом, в информационном поле, которое наши оппоненты оказывают на Россию и Беларусь, делают нас только сильнее, а наше вековое братство — ещё крепче", - сказала она на пленарном заседании форума. Матвиенко отметила, что странам удалось выстроить "уникальную систему политических, экономических, деловых и гуманитарных отношений, аналогов которым нет нигде в мире". "Мы дружим не против кого-то, а исключительно во имя независимости и процветания наших стран. Именно в этом гарантия прочности Союзного государства и основа той поддержки, которой пользуется интеграция среди граждан РФ и Белоруссии", - подчеркнула парламентарий. Она также заявила, что российский и белорусский народы стоят "плечом к плечу" в условиях давления со стороны Запада. "Нет сомнения, что Союзное государство справится с любыми задачами и вызовами сегодняшнего дня", - заключила Матвиенко.

https://ria.ru/20230628/belorussiya-1880839854.html

https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html

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валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, белоруссия, уфа