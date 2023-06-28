https://ria.ru/20230628/dagestan-1881003122.html

Глава Дагестана: санкции практически не повлияли на экономику региона

Глава Дагестана: санкции практически не повлияли на экономику региона - РИА Новости, 28.06.2023

Глава Дагестана: санкции практически не повлияли на экономику региона

Западные санкции практически не оказали влияния на экономику Дагестана, рассказал глава региона Сергей Меликов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T22:58

2023-06-28T22:58

2023-06-28T22:58

экономика

россия

сергей меликов

владимир путин

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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Западные санкции практически не оказали влияния на экономику Дагестана, рассказал глава региона Сергей Меликов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. На встрече глава государства поинтересовался, как в республике обстоит ситуация в экономическом секторе. "Я считаю, что в целом Дагестану, может быть, повезло больше, чем другим субъектам, потому что Дагестан сегодня не испытывает такого воздействия внешних санкций. И те направления экономического развития, которые присутствуют у нас, они могут развиваться благодаря нашему внутреннему потенциалу", - рассказал Меликов. Он отметил, что единственная проблема в регионе - неразвитая инфраструктура. "И если мы будем продолжать работу по ее созданию, то у нас появится и мясоперерабатывающее предприятие", - заявил Меликов. В качестве удачного примера развития экономики региона глава Дагестана привел сферу виноделия. Он рассказал, что произведенные в республике напитки способны конкурировать с продукцией Запада. "А для того, чтобы не быть от них зависимыми, мы сегодня начали работу по селекции и созданию в Дагестане питомников", - указал он. "Будет возможность убедиться в том, что вы говорите?" - спросил Путин и добавил, что шутит. Глава Дагестана тем не менее ответил, что такая возможность появится уже в ближайшее время.

https://ria.ru/20230620/dagestan-1879262508.html

https://ria.ru/20230628/dagestan-1880987970.html

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экономика, россия, сергей меликов, владимир путин