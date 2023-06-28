https://ria.ru/20230628/briks-1880505940.html
Запад готовит дипломатический разгром России. Где будет главная битва
Запад готовит дипломатический разгром России. Где будет главная битва - РИА Новости, 28.06.2023
Запад готовит дипломатический разгром России. Где будет главная битва
США и Евросоюз проводят скоординированную политику по перетягиванию стран БРИКС на свою сторону в российско-украинском конфликте. Президент Франции собирается... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T08:00
2023-06-28T08:00
2023-06-28T08:06
в мире
россия
юар
сша
эммануэль макрон
нарендра моди
федор лукьянов
нато
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Михаил Катков. США и Евросоюз проводят скоординированную политику по перетягиванию стран БРИКС на свою сторону в российско-украинском конфликте. Президент Франции собирается посетить саммит организации в ЮАР, в Вашингтоне состоялись переговоры с премьер-министром Индии. Удастся ли им добиться желаемого — в материале РИА Новости.США заходят с флангаПо просьбе властей Украины в Копенгагене советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря Виктория Нуланд встретились с теми, кто сохраняет нейтралитет в конфликте Киева с Москвой. Под данным Financial Times, американцы беседовали в том числе с представителями Индии, Бразилии, Китая, ЮАР — государств, создавших вместе с Россией БРИКС.Принимали их в МИД Дании, ни о каких соглашениях не сообщается, так как мероприятие было неформальным. По информации Reuters, обсуждали "основные принципы мира" на Украине. Вместе с тем немецкий телеканал ARD сообщил, что в июле в Брюсселе может пройти уже официальная встреча.А премьер-министр Индии Нарендра Моди в эти же дни посетил США. Примечательно, что в 2005-м ему отозвали американскую визу, поскольку в Вашингтоне считали, что он, как руководитель штата Гуджарат, притесняет религиозные меньшинства. В 2014-м Моди возглавил правительство, о запрете забыли, а спустя девять лет даже организовали визит на высшем уровне.Байден беседовал с ним около двух часов. После этого главы государств выступили перед журналистами. Отметили усиление напряженности и дестабилизирующие действия в Восточном и Южно-Китайском морях. Китай не упомянули, но намек ясен. Выразили готовность сотрудничать в освоении космоса, высоких технологиях. Сообщили также об урегулировании ряда торговых споров.Моди воздержался от прямой критики России, но указал, что Индия не нейтральна и выступает за мирное урегулирование конфликта. "Это эпоха диалога и дипломатии", — подчеркнул он. Все страны должны уважать международное право и суверенитет других государств, добавил премьер.Париж идет напроломТем временем Эммануэль Макрон напрашивается на августовский саммит БРИКС в ЮАР. В МИД африканской республики сказали, что решение на этот счет примет лично президент Сирил Рамафоса. И уточнили: если Макрона пригласят, это будет первым подобным случаем в истории организации.Замглавы МИД России Сергей Рябков проинформировал, что в Москве президента Франции считают неуместным гостем. Макрон проводит слишком враждебную политику и разделяет линию НАТО на нанесение Кремлю "стратегического поражения". Дипломат напомнил, что кандидатами в БРИКС могут быть только те страны, которые не объявляют односторонние санкции против действующих членов организации. Рябков надеется, что в ЮАР учтут мнение России.Со своей стороны, глава МИД Франции Катрин Колонна указала, что диалог полезен, даже когда стороны не согласны друг с другом. И она не видит ничего плохого в том, чтобы Макрон посетил саммит БРИКС.Кроме того, по инициативе Елисейского дворца 22-23 июня в Париже состоялся саммит по новому глобальному финансовому пакту. Макрон хочет наладить взаимодействие между Севером и Югом в решении общих проблем: например, преодолении бедности и борьбе с изменением климата. На саммит пригласили представителей 130 стран, но Россию не позвали, так как Москва, как выразились организаторы, "временно выбыла из игры".Обманчивый нейтралитетСаммит БРИКС должен пройти 22 августа в Йоханнесбурге — крупнейшем городе ЮАР. В конце мая западные СМИ обсуждали возможность переноса переговоров в Китай, так как Кейптаун признает юрисдикцию Международного уголовного суда и обязан арестовать президента России Владимира Путина, если тот появится в стране. Однако в МИД ЮАР покончили со спекуляциями на данную тему, гарантировав всем участникам дипломатический иммунитет — в соответствии с конвенциями ООН 1946 и 1947 годов.Главный редактор "России в глобальной политике" Федор Лукьянов объясняет: членов БРИКС нельзя воспринимать как союзников Москвы в конфликте с Украиной. Они стараются сохранять нейтралитет и призывают к миру. Собственно, этим и отличаются от коллективного Запада, возлагающего всю ответственность на Кремль."США и их союзники перетягивают БРИКС на свою сторону. Но вряд ли из этого что-то получится. Суть организации в том, чтобы принимать самостоятельные решения, а не идти у кого-то на поводу. Участники — за себя и выгодную им стабильность. Пока не видно никаких оснований для изменения этой позиции", — говорит политолог.Запад пытается проделать работу над ошибками, допущенными в 2022-м, продолжает он. Если раньше считалось, что международное сообщество должно как бы по умолчанию примкнуть к США и Евросоюзу, то сейчас в Вашингтоне и Брюсселе уговаривают остальной мир встать рядом с ними. Однако, по мнению Лукьянова, они все равно слишком высокомерны и не предлагают той же Индии или ЮАР ничего такого, что заставило бы их кардинально пересмотреть внешнюю политику.
https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html
https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html
https://ria.ru/20230625/ukraina-1879805738.html
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в мире, россия, юар, сша, эммануэль макрон, нарендра моди, федор лукьянов, нато, ard, брикс, политика
В мире, Россия, ЮАР, США, Эммануэль Макрон, Нарендра Моди, Федор Лукьянов, НАТО, ARD, БРИКС, Политика
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Михаил Катков. США и Евросоюз проводят скоординированную политику по перетягиванию стран БРИКС на свою сторону в российско-украинском конфликте. Президент Франции собирается посетить саммит организации в ЮАР, в Вашингтоне состоялись переговоры с премьер-министром Индии. Удастся ли им добиться желаемого — в материале РИА Новости.
По просьбе властей Украины в Копенгагене советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря Виктория Нуланд встретились с теми, кто сохраняет нейтралитет в конфликте Киева с Москвой. Под данным Financial Times, американцы беседовали в том числе с представителями Индии, Бразилии, Китая, ЮАР — государств, создавших вместе с Россией БРИКС.
Принимали их в МИД Дании, ни о каких соглашениях не сообщается, так как мероприятие было неформальным. По информации Reuters, обсуждали "основные принципы мира" на Украине. Вместе с тем немецкий телеканал ARD сообщил, что в июле в Брюсселе может пройти уже официальная встреча.
А премьер-министр Индии Нарендра Моди в эти же дни посетил США. Примечательно, что в 2005-м ему отозвали американскую визу, поскольку в Вашингтоне считали, что он, как руководитель штата Гуджарат, притесняет религиозные меньшинства. В 2014-м Моди возглавил правительство, о запрете забыли, а спустя девять лет даже организовали визит на высшем уровне.
Байден беседовал с ним около двух часов. После этого главы государств выступили перед журналистами. Отметили усиление напряженности и дестабилизирующие действия в Восточном и Южно-Китайском морях. Китай не упомянули, но намек ясен. Выразили готовность сотрудничать в освоении космоса, высоких технологиях. Сообщили также об урегулировании ряда торговых споров.
Моди воздержался от прямой критики России, но указал, что Индия не нейтральна и выступает за мирное урегулирование конфликта. "Это эпоха диалога и дипломатии", — подчеркнул он. Все страны должны уважать международное право и суверенитет других государств, добавил премьер.
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Тем временем Эммануэль Макрон напрашивается на августовский саммит БРИКС в ЮАР. В МИД африканской республики сказали, что решение на этот счет примет лично президент Сирил Рамафоса. И уточнили: если Макрона пригласят, это будет первым подобным случаем в истории организации.
Замглавы МИД России Сергей Рябков проинформировал, что в Москве президента Франции считают неуместным гостем. Макрон проводит слишком враждебную политику и разделяет линию НАТО на нанесение Кремлю "стратегического поражения". Дипломат напомнил, что кандидатами в БРИКС могут быть только те страны, которые не объявляют односторонние санкции против действующих членов организации. Рябков надеется, что в ЮАР учтут мнение России.
Со своей стороны, глава МИД Франции Катрин Колонна указала, что диалог полезен, даже когда стороны не согласны друг с другом. И она не видит ничего плохого в том, чтобы Макрон посетил саммит БРИКС.
Кроме того, по инициативе Елисейского дворца 22-23 июня в Париже состоялся саммит по новому глобальному финансовому пакту. Макрон хочет наладить взаимодействие между Севером и Югом в решении общих проблем: например, преодолении бедности и борьбе с изменением климата. На саммит пригласили представителей 130 стран, но Россию не позвали, так как Москва, как выразились организаторы, "временно выбыла из игры".
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Саммит БРИКС должен пройти 22 августа в Йоханнесбурге — крупнейшем городе ЮАР. В конце мая западные СМИ обсуждали возможность переноса переговоров в Китай, так как Кейптаун признает юрисдикцию Международного уголовного суда и обязан арестовать президента России Владимира Путина, если тот появится в стране. Однако в МИД ЮАР покончили со спекуляциями на данную тему, гарантировав всем участникам дипломатический иммунитет — в соответствии с конвенциями ООН 1946 и 1947 годов.
Главный редактор "России в глобальной политике" Федор Лукьянов объясняет: членов БРИКС нельзя воспринимать как союзников Москвы в конфликте с Украиной. Они стараются сохранять нейтралитет и призывают к миру. Собственно, этим и отличаются от коллективного Запада, возлагающего всю ответственность на Кремль.
"США и их союзники перетягивают БРИКС на свою сторону. Но вряд ли из этого что-то получится. Суть организации в том, чтобы принимать самостоятельные решения, а не идти у кого-то на поводу. Участники — за себя и выгодную им стабильность. Пока не видно никаких оснований для изменения этой позиции", — говорит политолог.
Запад пытается проделать работу над ошибками, допущенными в 2022-м, продолжает он. Если раньше считалось, что международное сообщество должно как бы по умолчанию примкнуть к США и Евросоюзу, то сейчас в Вашингтоне и Брюсселе уговаривают остальной мир встать рядом с ними. Однако, по мнению Лукьянова, они все равно слишком высокомерны и не предлагают той же Индии или ЮАР ничего такого, что заставило бы их кардинально пересмотреть внешнюю политику.
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