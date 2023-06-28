https://ria.ru/20230628/blinken-1880963160.html

Блинкен заявил, что США хотят мирно сосуществовать с Китаем

Блинкен заявил, что США хотят мирно сосуществовать с Китаем - РИА Новости, 28.06.2023

Блинкен заявил, что США хотят мирно сосуществовать с Китаем

США хотят мирно сосуществовать с Китаем, откровенно подходить к различиям и извлекать взаимную выгоду из общих интересов, заявил глава американского... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T18:26

2023-06-28T18:26

2023-06-28T18:26

в мире

цены на нефть

сша

китай

энтони блинкен

пекин

джо байден

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863934521_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfcf3eeedae54f41f70d1d0cf143da04.jpg

ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США хотят мирно сосуществовать с Китаем, откровенно подходить к различиям и извлекать взаимную выгоду из общих интересов, заявил глава американского госдепартамента Энтони Блинкен. "Конечная цель - быть там, где мы мирно и продуктивно сосуществуем. Потому что, в конечном счете, Китай никуда не денется, и мы никуда не денемся", - сообщил он в ходе своего выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, говоря о целях американской политики в отношении КНР. Блинкен добавил, что Вашингтон намерен откровенно и прямо подходить к решению существующих различий с Пекином, а также взаимовыгодно кооперировать там, где это отвечает взаимным интересам обоих государств. Отношения между КНР и США находятся в крайне напряженной стадии. Смягчить разногласия был призван состоявшийся 18-19 июня визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, однако вскоре после его возвращения президент США Джо Байден употребил слово "диктатор" в адрес китайского лидера Си Цзиньпина. Это заявление вызвало резкое негодование Пекина, упрекнувшего Вашингтон в лицемерии. Очередной протест китайской дипломатии вызвало предъявление и арест на прошлой неделе граждан КНР по делу о поставках в Мексику химических вещества для производства и последующей продажи в США синтетических наркотиков.

https://ria.ru/20230628/ukraina-1880931533.html

сша

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, сша, китай, энтони блинкен, пекин, джо байден, си цзиньпин