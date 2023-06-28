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Блинкен заявил, что США хотят мирно сосуществовать с Китаем - РИА Новости, 28.06.2023
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18:26 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/blinken-1880963160.html
Блинкен заявил, что США хотят мирно сосуществовать с Китаем
Блинкен заявил, что США хотят мирно сосуществовать с Китаем - РИА Новости, 28.06.2023
Блинкен заявил, что США хотят мирно сосуществовать с Китаем
США хотят мирно сосуществовать с Китаем, откровенно подходить к различиям и извлекать взаимную выгоду из общих интересов, заявил глава американского... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:26
2023-06-28T18:26
в мире
цены на нефть
сша
китай
энтони блинкен
пекин
джо байден
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США хотят мирно сосуществовать с Китаем, откровенно подходить к различиям и извлекать взаимную выгоду из общих интересов, заявил глава американского госдепартамента Энтони Блинкен. "Конечная цель - быть там, где мы мирно и продуктивно сосуществуем. Потому что, в конечном счете, Китай никуда не денется, и мы никуда не денемся", - сообщил он в ходе своего выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, говоря о целях американской политики в отношении КНР. Блинкен добавил, что Вашингтон намерен откровенно и прямо подходить к решению существующих различий с Пекином, а также взаимовыгодно кооперировать там, где это отвечает взаимным интересам обоих государств. Отношения между КНР и США находятся в крайне напряженной стадии. Смягчить разногласия был призван состоявшийся 18-19 июня визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, однако вскоре после его возвращения президент США Джо Байден употребил слово "диктатор" в адрес китайского лидера Си Цзиньпина. Это заявление вызвало резкое негодование Пекина, упрекнувшего Вашингтон в лицемерии. Очередной протест китайской дипломатии вызвало предъявление и арест на прошлой неделе граждан КНР по делу о поставках в Мексику химических вещества для производства и последующей продажи в США синтетических наркотиков.
https://ria.ru/20230628/ukraina-1880931533.html
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в мире, цены на нефть, сша, китай, энтони блинкен, пекин, джо байден, си цзиньпин
В мире, Цены на нефть, США, Китай, Энтони Блинкен, Пекин, Джо Байден, Си Цзиньпин
Блинкен заявил, что США хотят мирно сосуществовать с Китаем

Блинкен: США хотят мирно сосуществовать с Китаем, извлекая взаимную выгоду

© AP Photo / Virginia MayoГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США хотят мирно сосуществовать с Китаем, откровенно подходить к различиям и извлекать взаимную выгоду из общих интересов, заявил глава американского госдепартамента Энтони Блинкен.
"Конечная цель - быть там, где мы мирно и продуктивно сосуществуем. Потому что, в конечном счете, Китай никуда не денется, и мы никуда не денемся", - сообщил он в ходе своего выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, говоря о целях американской политики в отношении КНР.
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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Блинкен добавил, что Вашингтон намерен откровенно и прямо подходить к решению существующих различий с Пекином, а также взаимовыгодно кооперировать там, где это отвечает взаимным интересам обоих государств.
Отношения между КНР и США находятся в крайне напряженной стадии. Смягчить разногласия был призван состоявшийся 18-19 июня визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, однако вскоре после его возвращения президент США Джо Байден употребил слово "диктатор" в адрес китайского лидера Си Цзиньпина. Это заявление вызвало резкое негодование Пекина, упрекнувшего Вашингтон в лицемерии. Очередной протест китайской дипломатии вызвало предъявление и арест на прошлой неделе граждан КНР по делу о поставках в Мексику химических вещества для производства и последующей продажи в США синтетических наркотиков.
 
В миреЦены на нефтьСШАКитайЭнтони БлинкенПекинДжо БайденСи Цзиньпин
 
 
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