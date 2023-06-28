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Байден подсчитал, сколько раз встречался с Си Цзиньпином - РИА Новости, 28.06.2023
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22:06 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/bayden-1880998997.html
Байден подсчитал, сколько раз встречался с Си Цзиньпином
Байден подсчитал, сколько раз встречался с Си Цзиньпином - РИА Новости, 28.06.2023
Байден подсчитал, сколько раз встречался с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден рассказал, что встречался с председателем КНР Си Цзиньпином 68 раз - больше, чем с каким бы то ни было еще мировым лидером. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T22:06
2023-06-28T22:06
в мире
китай
чикаго
сша
джо байден
си цзиньпин
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что встречался с председателем КНР Си Цзиньпином 68 раз - больше, чем с каким бы то ни было еще мировым лидером. Большая часть встреч, со слов Байдена, пришлась на период, когда они были вторыми лицами в своих государствах. "Для (президента США) Барака (Обамы) было не по рангу проводить время (с Си Цзиньпином), но я провел с ним много времени. Я встречался с ним наедине, только он, я и переводчик-синхронист, 68 раз, 68 часов - больше, чем 68 часов", - рассказал он, выступая с экономической речью в Чикаго. "Кстати, я сдал все свои записи", - добавил Байден, намекая, вероятно, на скандалы с присвоением секретных документов. Для Байдена такая история пока обходится без юридических последствий, для Дональда Трампа обернулась уголовными обвинениями и судебным процессом. Президент подсчитал, что проехал с Си Цзиньпином 17 тысяч миль – более 27 тысячи километров. Байден в очередной раз пересказал разговор, состоявшийся между ними на горном плато в Тибете. Си Цзиньпин попросил его одним словом описать Америку, а Байден ответил: "Возможности".
https://ria.ru/20230625/diplomatiya-1880346358.html
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в мире, китай, чикаго, сша, джо байден, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, Чикаго, США, Джо Байден, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Байден подсчитал, сколько раз встречался с Си Цзиньпином

Байден подсчитал, что встречался с Си Цзиньпином 68 раз, чем с другими мировыми лидерами

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что встречался с председателем КНР Си Цзиньпином 68 раз - больше, чем с каким бы то ни было еще мировым лидером.
Большая часть встреч, со слов Байдена, пришлась на период, когда они были вторыми лицами в своих государствах.
«
"Для (президента США) Барака (Обамы) было не по рангу проводить время (с Си Цзиньпином), но я провел с ним много времени. Я встречался с ним наедине, только он, я и переводчик-синхронист, 68 раз, 68 часов - больше, чем 68 часов", - рассказал он, выступая с экономической речью в Чикаго.
«
"Кстати, я сдал все свои записи", - добавил Байден, намекая, вероятно, на скандалы с присвоением секретных документов. Для Байдена такая история пока обходится без юридических последствий, для Дональда Трампа обернулась уголовными обвинениями и судебным процессом.
Президент подсчитал, что проехал с Си Цзиньпином 17 тысяч миль – более 27 тысячи километров. Байден в очередной раз пересказал разговор, состоявшийся между ними на горном плато в Тибете. Си Цзиньпин попросил его одним словом описать Америку, а Байден ответил: "Возможности".
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