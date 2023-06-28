https://ria.ru/20230628/bayden-1880998997.html

Байден подсчитал, сколько раз встречался с Си Цзиньпином

Байден подсчитал, сколько раз встречался с Си Цзиньпином - РИА Новости, 28.06.2023

Байден подсчитал, сколько раз встречался с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден рассказал, что встречался с председателем КНР Си Цзиньпином 68 раз - больше, чем с каким бы то ни было еще мировым лидером. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T22:06

2023-06-28T22:06

2023-06-28T22:06

в мире

китай

чикаго

сша

джо байден

си цзиньпин

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что встречался с председателем КНР Си Цзиньпином 68 раз - больше, чем с каким бы то ни было еще мировым лидером. Большая часть встреч, со слов Байдена, пришлась на период, когда они были вторыми лицами в своих государствах. "Для (президента США) Барака (Обамы) было не по рангу проводить время (с Си Цзиньпином), но я провел с ним много времени. Я встречался с ним наедине, только он, я и переводчик-синхронист, 68 раз, 68 часов - больше, чем 68 часов", - рассказал он, выступая с экономической речью в Чикаго. "Кстати, я сдал все свои записи", - добавил Байден, намекая, вероятно, на скандалы с присвоением секретных документов. Для Байдена такая история пока обходится без юридических последствий, для Дональда Трампа обернулась уголовными обвинениями и судебным процессом. Президент подсчитал, что проехал с Си Цзиньпином 17 тысяч миль – более 27 тысячи километров. Байден в очередной раз пересказал разговор, состоявшийся между ними на горном плато в Тибете. Си Цзиньпин попросил его одним словом описать Америку, а Байден ответил: "Возможности".

https://ria.ru/20230625/diplomatiya-1880346358.html

китай

чикаго

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, чикаго, сша, джо байден, си цзиньпин, дональд трамп