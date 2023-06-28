Шесть акций по очистке природных территорий пройдет в Москве
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыШесть акций по очистке природных территорий пройдет в Москве до конца сентября
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
Шесть акций по очистке природных территорий пройдет в Москве до конца сентября
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Шесть акций по очистке природных территорий пройдет в Москве до конца сентября, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Сообщается, что с начала 2023 года прошло более 100 мероприятий по очистке от бытовых отходов берегов, прилегающих акваторий водных объектов и природных территорий. В этих мероприятиях приняли участие более 2000 человек.
"В мае и июне в рамках акции "Вода России" порядка 200 человек совместно со специалистами Мосприроды прошли более 10 километров береговых линий, собрав около 20 кубических метров отходов. В третьем квартале 2023 года запланировано провести ещё серию экоакций, в том числе в рамке ежегодной экологической акции "Вода России" с июля по сентябрь 2023 года на подведомственных ГПБУ "Мосприрода" территориях пройдёт ещё 6 прибрежных субботников", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с июля по сентябрь все желающие смогут присоединиться к очистке берегов водоёмов в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино" - Верхний и Нижний Кузьминский пруд, "Москворецкий" - участок Москвы-реки, природном заказнике "Долина реки Сетунь" - река Сетунь, ландшафтных заказниках "Тёплый Стан" - Теплостанский пруд, "Долина реки Сходни в Куркино" - берег реки Сходни.