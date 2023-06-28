https://ria.ru/20230628/aktivy-1880952250.html

Источник сообщил об опасениях в ЕС по использованию российских активов

Источник сообщил об опасениях в ЕС по использованию российских активов - РИА Новости, 28.06.2023

Источник сообщил об опасениях в ЕС по использованию российских активов

Вопрос использования российских суверенных активов, замороженных в ЕС, по-прежнему вызывает противоречия среди членов Евросоюза, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T17:28

2023-06-28T17:28

2023-06-28T18:13

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

украина

россия

в мире

экономика

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Вопрос использования российских суверенных активов, замороженных в ЕС, по-прежнему вызывает противоречия среди членов Евросоюза, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "У нас пройдут дебаты, их результат неочевиден. Тема очень противоречивая, много технических моментов, много побочных эффектов", — сказал он.Источник указал, что тема использования активов стоит в повестке саммита стран Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 29 июня. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Брюссель до августа выступит с конкретным предложением к странам союза по использованию замороженных в ЕС активов Центробанка России для финансирования восстановления Украины.Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозив примерно половину золотовалютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования этих средств на нужды по восстановлению Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.

https://ria.ru/20230410/aktivy-1864338730.html

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евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, украина, россия, в мире, экономика, санкции в отношении россии