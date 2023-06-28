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Источник сообщил об опасениях в ЕС по использованию российских активов - РИА Новости, 28.06.2023
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17:28 28.06.2023 (обновлено: 18:13 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/aktivy-1880952250.html
Источник сообщил об опасениях в ЕС по использованию российских активов
Источник сообщил об опасениях в ЕС по использованию российских активов - РИА Новости, 28.06.2023
Источник сообщил об опасениях в ЕС по использованию российских активов
Вопрос использования российских суверенных активов, замороженных в ЕС, по-прежнему вызывает противоречия среди членов Евросоюза, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:28
2023-06-28T18:13
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
украина
россия
в мире
экономика
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Вопрос использования российских суверенных активов, замороженных в ЕС, по-прежнему вызывает противоречия среди членов Евросоюза, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. &quot;У нас пройдут дебаты, их результат неочевиден. Тема очень противоречивая, много технических моментов, много побочных эффектов&quot;, — сказал он.Источник указал, что тема использования активов стоит в повестке саммита стран Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 29 июня. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Брюссель до августа выступит с конкретным предложением к странам союза по использованию замороженных в ЕС активов Центробанка России для финансирования восстановления Украины.Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозив примерно половину золотовалютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования этих средств на нужды по восстановлению Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.
https://ria.ru/20230410/aktivy-1864338730.html
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евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, украина, россия, в мире, экономика, санкции в отношении россии
Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Россия, В мире, Экономика, Санкции в отношении России
Источник сообщил об опасениях в ЕС по использованию российских активов

Источник: в ЕС боятся возможных побочных эффектов при использовании российских активов

© AP Photo / Markus SchreiberСимволика ЕС
Символика ЕС - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Символика ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Вопрос использования российских суверенных активов, замороженных в ЕС, по-прежнему вызывает противоречия среди членов Евросоюза, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
«

"У нас пройдут дебаты, их результат неочевиден. Тема очень противоречивая, много технических моментов, много побочных эффектов", — сказал он.

Источник указал, что тема использования активов стоит в повестке саммита стран Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 29 июня.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Брюссель до августа выступит с конкретным предложением к странам союза по использованию замороженных в ЕС активов Центробанка России для финансирования восстановления Украины.
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Западные страны после начала спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозив примерно половину золотовалютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.
В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования этих средств на нужды по восстановлению Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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ЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенУкраинаРоссияВ миреЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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