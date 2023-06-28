https://ria.ru/20230628/aktivnost-1880947592.html

Эксперт: бизнесу РФ надо проявлять больше активности в энергетике Африки

Эксперт: бизнесу РФ надо проявлять больше активности в энергетике Африки - РИА Новости, 28.06.2023

Эксперт: бизнесу РФ надо проявлять больше активности в энергетике Африки

Одной из наиболее перспективных сфер развития совместных проектов России и Африки является энергетика, но российским предпринимателям следует проявлять больше... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T17:43

2023-06-28T17:43

2023-06-28T17:43

россия

африка

экономика

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Одной из наиболее перспективных сфер развития совместных проектов России и Африки является энергетика, но российским предпринимателям следует проявлять больше активности, чтобы наше сотрудничество стало стратегическим и взаимовыгодным, заявил РИА Новости предприниматель, основатель Африканской объединенной бизнес-конфедерации, сопредседатель Африкано-русской энергетической ассоциации Джордж Себулела. "Одной из наиболее перспективных сфер развития совместных проектов России и Африки является энергетика. 70% населения континента южнее Сахары не имеют регулярного доступа к электричеству, даже такие развитые страны как ЮАР испытывают серьезные проблемы с существующей энергосетью, сталкиваются с веерными отключениями и авариями, вызванными перегрузкой сети", — сказал он. "Потенциал энергетического рынка в Африке огромен, но отсутствуют необходимые технологии, компетенции, ресурсы. Россия же является мировым лидером в сфере энергетики, имеющим относительно дешевые и надежные технологии", — добавил Себулела. При этом, заметил он, в то время как Китай, ЕС и США активно работают на африканском континенте, "подход России сводится к схеме "приезжайте к нам, доказывайте свою заинтересованность, и мы подумаем". "Если бы российские предприниматели проявили активность – ситуация могла бы перерасти в стратегическое взаимовыгодное сотрудничество как для Африки, так и для России в такой критически важной сфере, как энергетика", - заключил сопредседатель Африкано-русской энергетической ассоциации. Второй саммит и Экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230623/afrika-1879992121.html

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африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, африка, экономика