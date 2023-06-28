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Эксперт: бизнесу РФ надо проявлять больше активности в энергетике Африки - РИА Новости, 28.06.2023
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17:43 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/aktivnost-1880947592.html
Эксперт: бизнесу РФ надо проявлять больше активности в энергетике Африки
Эксперт: бизнесу РФ надо проявлять больше активности в энергетике Африки - РИА Новости, 28.06.2023
Эксперт: бизнесу РФ надо проявлять больше активности в энергетике Африки
Одной из наиболее перспективных сфер развития совместных проектов России и Африки является энергетика, но российским предпринимателям следует проявлять больше... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:43
2023-06-28T17:43
россия
африка
экономика
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Одной из наиболее перспективных сфер развития совместных проектов России и Африки является энергетика, но российским предпринимателям следует проявлять больше активности, чтобы наше сотрудничество стало стратегическим и взаимовыгодным, заявил РИА Новости предприниматель, основатель Африканской объединенной бизнес-конфедерации, сопредседатель Африкано-русской энергетической ассоциации Джордж Себулела. "Одной из наиболее перспективных сфер развития совместных проектов России и Африки является энергетика. 70% населения континента южнее Сахары не имеют регулярного доступа к электричеству, даже такие развитые страны как ЮАР испытывают серьезные проблемы с существующей энергосетью, сталкиваются с веерными отключениями и авариями, вызванными перегрузкой сети", — сказал он. "Потенциал энергетического рынка в Африке огромен, но отсутствуют необходимые технологии, компетенции, ресурсы. Россия же является мировым лидером в сфере энергетики, имеющим относительно дешевые и надежные технологии", — добавил Себулела. При этом, заметил он, в то время как Китай, ЕС и США активно работают на африканском континенте, "подход России сводится к схеме "приезжайте к нам, доказывайте свою заинтересованность, и мы подумаем". "Если бы российские предприниматели проявили активность – ситуация могла бы перерасти в стратегическое взаимовыгодное сотрудничество как для Африки, так и для России в такой критически важной сфере, как энергетика", - заключил сопредседатель Африкано-русской энергетической ассоциации. Второй саммит и Экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230623/afrika-1879992121.html
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россия, африка, экономика
Россия, Африка, Экономика

Эксперт: бизнесу РФ надо проявлять больше активности в энергетике Африки

© iStock.com / Sunshine SeedsЭлектрики, работающие на линиях электропередач
Электрики, работающие на линиях электропередач - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© iStock.com / Sunshine Seeds
Электрики, работающие на линиях электропередач
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Одной из наиболее перспективных сфер развития совместных проектов России и Африки является энергетика, но российским предпринимателям следует проявлять больше активности, чтобы наше сотрудничество стало стратегическим и взаимовыгодным, заявил РИА Новости предприниматель, основатель Африканской объединенной бизнес-конфедерации, сопредседатель Африкано-русской энергетической ассоциации Джордж Себулела.
"Одной из наиболее перспективных сфер развития совместных проектов России и Африки является энергетика. 70% населения континента южнее Сахары не имеют регулярного доступа к электричеству, даже такие развитые страны как ЮАР испытывают серьезные проблемы с существующей энергосетью, сталкиваются с веерными отключениями и авариями, вызванными перегрузкой сети", — сказал он.
"Потенциал энергетического рынка в Африке огромен, но отсутствуют необходимые технологии, компетенции, ресурсы. Россия же является мировым лидером в сфере энергетики, имеющим относительно дешевые и надежные технологии", — добавил Себулела.
При этом, заметил он, в то время как Китай, ЕС и США активно работают на африканском континенте, "подход России сводится к схеме "приезжайте к нам, доказывайте свою заинтересованность, и мы подумаем".
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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"Если бы российские предприниматели проявили активность – ситуация могла бы перерасти в стратегическое взаимовыгодное сотрудничество как для Африки, так и для России в такой критически важной сфере, как энергетика", - заключил сопредседатель Африкано-русской энергетической ассоциации.
Второй саммит и Экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
 
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