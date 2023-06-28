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Комиссия Госсовета обсудила запрет абортов в частных клиниках - РИА Новости, 28.06.2023
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17:22 28.06.2023 (обновлено: 18:05 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/aborty-1880950489.html
Комиссия Госсовета обсудила запрет абортов в частных клиниках
Комиссия Госсовета обсудила запрет абортов в частных клиниках - РИА Новости, 28.06.2023
Комиссия Госсовета обсудила запрет абортов в частных клиниках
Решение о запрете абортов в частных клиниках должно быть принято на федеральном уровне, заявил председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:22
2023-06-28T18:05
общество
россия
новгородская область
москва
ольга кривонос
андрей никитин (политик)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Решение о запрете абортов в частных клиниках должно быть принято на федеральном уровне, заявил председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Члены комиссии собрались на заседании в Москве, чтобы обсудить решение демографических проблем. Как пояснил Никитин, с 2022 года на территории шести субъектов реализуется федеральный проект "Репродуктивное здоровье". Благодаря программе, в Новгородской области темп снижения рождаемости замедлился, стало больше первых детей, в том числе среди женщин до 25 лет. Говорили и о главной проблеме – большом количестве абортов, на которых зарабатывают частные клиники. "Уже больше года обсуждается тема запрета аборта в частных клиниках. Я не знаю людей, которые были бы против этого. Ни одна традиционная религия аборты не поддерживает.. Давайте какой-то опрос проведем среди субъектов, среди членов нашей комиссии и направим его в минздрав. Где-то в добровольном порядке частные клиники эти лицензии сдали, а где-то они пойдут в прокуратуру, и регионы обяжут их (лицензии – ред.) выдать. Конечно, здесь должно быть решение на федеральном уровне", - отметил Никитин. Региональные программы по повышению рождаемости утвердили 10 субъектов России, еще 48 утвердят их до 1 июля. Минтруд РФ будет ежемесячно мониторить достижения результатов. Было озвучено, что 4,5 миллиона женщин фертильного возраста не имеют детей, из них до 24 лет – 2 миллиона, 24-29 лет – 1 миллион. "У Новгородской области очень хороший потенциал – 21% женщин фертильного возраста способны рожать, и ваш регион это выгодно отличает. На эту категорию необходимо воздействовать", - отметила заместитель руководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос. Собравшиеся также предложили разработать единую методику репродуктивных планов. "Совместно с правительством РФ мы должны спланировать работу по преодолению негативных демографических тенденций. У нас более важной задачи, чем народосбережение, нет на долгосрочном горизонте", - отметил Никитин.
https://ria.ru/20230310/abort-1856899223.html
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общество, россия, новгородская область, москва, ольга кривонос, андрей никитин (политик)
Общество, Россия, Новгородская область, Москва, Ольга Кривонос, Андрей Никитин (политик)
Комиссия Госсовета обсудила запрет абортов в частных клиниках

В комиссии Госсовета рассказали, как идет обсуждение запрета абортов в частных клиниках

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиЗаседание комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика"
Заседание комиссии Госсовета по направлению Социальная политика
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Заседание комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Решение о запрете абортов в частных клиниках должно быть принято на федеральном уровне, заявил председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Члены комиссии собрались на заседании в Москве, чтобы обсудить решение демографических проблем. Как пояснил Никитин, с 2022 года на территории шести субъектов реализуется федеральный проект "Репродуктивное здоровье". Благодаря программе, в Новгородской области темп снижения рождаемости замедлился, стало больше первых детей, в том числе среди женщин до 25 лет. Говорили и о главной проблеме – большом количестве абортов, на которых зарабатывают частные клиники.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
"Уже больше года обсуждается тема запрета аборта в частных клиниках. Я не знаю людей, которые были бы против этого. Ни одна традиционная религия аборты не поддерживает.. Давайте какой-то опрос проведем среди субъектов, среди членов нашей комиссии и направим его в минздрав. Где-то в добровольном порядке частные клиники эти лицензии сдали, а где-то они пойдут в прокуратуру, и регионы обяжут их (лицензии – ред.) выдать. Конечно, здесь должно быть решение на федеральном уровне", - отметил Никитин.
Региональные программы по повышению рождаемости утвердили 10 субъектов России, еще 48 утвердят их до 1 июля. Минтруд РФ будет ежемесячно мониторить достижения результатов. Было озвучено, что 4,5 миллиона женщин фертильного возраста не имеют детей, из них до 24 лет – 2 миллиона, 24-29 лет – 1 миллион.
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"У Новгородской области очень хороший потенциал – 21% женщин фертильного возраста способны рожать, и ваш регион это выгодно отличает. На эту категорию необходимо воздействовать", - отметила заместитель руководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос.
Собравшиеся также предложили разработать единую методику репродуктивных планов.
"Совместно с правительством РФ мы должны спланировать работу по преодолению негативных демографических тенденций. У нас более важной задачи, чем народосбережение, нет на долгосрочном горизонте", - отметил Никитин.
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ОбществоРоссияНовгородская областьМоскваОльга КривоносАндрей Никитин (политик)
 
 
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