https://ria.ru/20230628/aborty-1880950489.html

Комиссия Госсовета обсудила запрет абортов в частных клиниках

Комиссия Госсовета обсудила запрет абортов в частных клиниках - РИА Новости, 28.06.2023

Комиссия Госсовета обсудила запрет абортов в частных клиниках

Решение о запрете абортов в частных клиниках должно быть принято на федеральном уровне, заявил председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T17:22

2023-06-28T17:22

2023-06-28T18:05

общество

россия

новгородская область

москва

ольга кривонос

андрей никитин (политик)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Решение о запрете абортов в частных клиниках должно быть принято на федеральном уровне, заявил председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Члены комиссии собрались на заседании в Москве, чтобы обсудить решение демографических проблем. Как пояснил Никитин, с 2022 года на территории шести субъектов реализуется федеральный проект "Репродуктивное здоровье". Благодаря программе, в Новгородской области темп снижения рождаемости замедлился, стало больше первых детей, в том числе среди женщин до 25 лет. Говорили и о главной проблеме – большом количестве абортов, на которых зарабатывают частные клиники. "Уже больше года обсуждается тема запрета аборта в частных клиниках. Я не знаю людей, которые были бы против этого. Ни одна традиционная религия аборты не поддерживает.. Давайте какой-то опрос проведем среди субъектов, среди членов нашей комиссии и направим его в минздрав. Где-то в добровольном порядке частные клиники эти лицензии сдали, а где-то они пойдут в прокуратуру, и регионы обяжут их (лицензии – ред.) выдать. Конечно, здесь должно быть решение на федеральном уровне", - отметил Никитин. Региональные программы по повышению рождаемости утвердили 10 субъектов России, еще 48 утвердят их до 1 июля. Минтруд РФ будет ежемесячно мониторить достижения результатов. Было озвучено, что 4,5 миллиона женщин фертильного возраста не имеют детей, из них до 24 лет – 2 миллиона, 24-29 лет – 1 миллион. "У Новгородской области очень хороший потенциал – 21% женщин фертильного возраста способны рожать, и ваш регион это выгодно отличает. На эту категорию необходимо воздействовать", - отметила заместитель руководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос. Собравшиеся также предложили разработать единую методику репродуктивных планов. "Совместно с правительством РФ мы должны спланировать работу по преодолению негативных демографических тенденций. У нас более важной задачи, чем народосбережение, нет на долгосрочном горизонте", - отметил Никитин.

https://ria.ru/20230310/abort-1856899223.html

https://ria.ru/20221111/abort-1830888353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, новгородская область, москва, ольга кривонос, андрей никитин (политик)