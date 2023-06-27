Киев рассматривает несколько сценариев провокации на ЗАЭС, заявил Рогов
Рогов: киевские власти рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС
Шестой энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Киевские власти рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС, в том числе нанесение ракетного удара или теракт, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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"Режим Зеленского на фоне провала контрнаступления вынашивает несколько сценариев насчет атомной станции. Это может быть ракетный удар, теракт или попытка захвата путем форсирования Днепра. Провокация на АЭС может стать продолжением череды терактов, устроенных киевским режимом на "Северном потоке", Каховской ГЭС, аммиакопроводе "Тольятти-Одесса", - сказал Рогов.
По его словам, за подготовкой провокации стоят Владимир Зеленский и глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, которые любой ценой стремятся получить согласие на этот шаг от западных кураторов.
По его мнению, провокация может быть предпринята до саммита НАТО, который запланирован на середину июля.
"Украинские войска завершили перегруппировку и готовы начать новый этап наступления в Запорожской области. Появление (Владимира) Зеленского в понедельник на этом участке фронта неслучайно. Ожидается активизация украинских боевиков", - сказал Рогов. По его словам, противник, по всей видимости, рассчитывает попытаться пробиться боями в сторону Бердянска с целью выхода к побережью Азовского моря.
При этом Рогов подчеркнул, что обстановка на линии боевого соприкосновения напряженная, но контролируемая. Российские войска держат активную оборону и отражают атаки противника. Практически по всей линии фронта идут артиллерийские дуэли.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.