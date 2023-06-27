https://ria.ru/20230627/vsu-1880628532.html

Запад считает, что Киев должен действовать быстрее на передовой, пишут СМИ

Запад считает, что Киев должен действовать быстрее на передовой, пишут СМИ - РИА Новости, 27.06.2023

Запад считает, что Киев должен действовать быстрее на передовой, пишут СМИ

США и Европе не нравится, что украинские войска в рамках контрнаступления слишком осторожно ведут себя на передовой, ожидая хорошей погоды или других факторов... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T09:23

2023-06-27T09:23

2023-06-27T09:23

вооруженные силы украины

сша

евросоюз

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. США и Европе не нравится, что украинские войска в рамках контрнаступления слишком осторожно ведут себя на передовой, ожидая хорошей погоды или других факторов для нанесения ударов по позициям РФ, союзники призывали Киев действовать быстрее и жестче, пишет газета Politico, не приводя источники информации. "США и ряд европейских стран неделями призывали Украину двигаться быстрее и жестче на передовой. Критика заключалась в том, что Киев действовал слишком осторожно, ожидая подходящих погодных условий и других факторов, перед нанесением ударов по укреплениям РФ", - пишет газета. Украинские чиновники же, в свою очередь, утверждают, что со стороны Киева нет намеренной задержки. Они настаивают, что российская авиация, минные поля и плохая погода препятствуют продвижению украинских войск, отмечая при этом, что хотели бы двигаться быстрее, пишет Politico. Как отмечается, аналитики давно предупреждали, что, несмотря на обучение, которое украинские военные получили на Западе, маловероятно, что они будут сражаться так же, как силы НАТО. Киев по-прежнему придерживается стратегии истощения, несмотря на недавние учения по общевойсковым операциям, маневренным боевым действиям и высокоточной стрельбе на дальние дистанции, пишет газета. По данным Politico, в понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге вновь заявил о необходимости пополнить арсенал Киева дополнительными артиллерийскими системами и ракетами, ввести новые санкции против России и ускорить обучение украинских пилотов пользоваться передовым истребителям. Западные СМИ ранее стали отмечать, что украинские военные столкнулись с множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали западные союзники Киева, в то время как российские силы показывают превышающую их ожидания компетентность. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Позже на оперативном совещании с членами Совбеза президент РФ заявил, что резерв ВСУ не исчерпан. При этом, по его словам, РФ знает, что противнику на Украину собираются поставлять дополнительную зарубежную технику, однако мобилизационный резерв безграничным не является. Он добавил, что, "похоже, западные страны готовы воевать до последнего украинца". Как доложил Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу, украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой, у них сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери, и добавил, что то, что поставлено Западом Киеву и еще будет поставлено, существенно на ход спецоперации не повлияет. Президент РФ заявил позже, что Украина опасается боевых потерь в будущем, это может привести не только к утрате потенциала, но и в целом боеспособности армии. Он добавил, что украинские войска несут серьезные потери в личном составе и технике, сейчас наблюдается затишье. Противник занимается тем, что комбинирует новые подразделения из тех, кто понес потери, занимается восстановлением боеспособности. Президент РФ добавил также, что танки ВСУ горят за милую душу. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.

https://ria.ru/20230627/svo-1880561057.html

https://ria.ru/20230627/samolety-1880610142.html

https://ria.ru/20230627/udary-1880623867.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, сша, евросоюз