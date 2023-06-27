Рейтинг@Mail.ru
В КПРФ оценили возможность встречи Путина и Зюганова - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 27.06.2023 (обновлено: 15:58 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/vstrecha-1880734240.html
В КПРФ оценили возможность встречи Путина и Зюганова
В КПРФ оценили возможность встречи Путина и Зюганова - РИА Новости, 27.06.2023
В КПРФ оценили возможность встречи Путина и Зюганова
В КПРФ заявляют о возможной встрече лидера КПРФ Геннадия Зюганова с президентом РФ Владимиром Путиным: депутат ГД Дмитрий Новиков полагает, что глава... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:53
2023-06-27T15:58
россия
белоруссия
ростов-на-дону
геннадий зюганов
владимир путин
евгений пригожин
кпрф
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851763870_0:113:3070:1840_1920x0_80_0_0_30aebcc4efc325aa18dfa5634dc0b18c.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В КПРФ заявляют о возможной встрече лидера КПРФ Геннадия Зюганова с президентом РФ Владимиром Путиным: депутат ГД Дмитрий Новиков полагает, что глава государства подготовил подарок для Зюганова ко дню рождения. Он отметил, что ранее президент поздравил руководителя партии по телефону. Ранее Зюганов сообщил, что накануне обсудил с Путиным выработку мер, чтобы в стране не повторились события, произошедшие в минувшие выходные. "Разговор был достаточно подробный… Президент поздравил его с днем рождения, это было, звонил", - сказал Новиков. Зюганову в понедельник исполнилось 79 лет. Председатель КПРФ Зюганов возглавляет фракцию КПРФ в ГД во всех созывах, начиная с 1993 года. По словам Новикова, встреча Зюганова и Путина только планируется. "Это еще только планируется, насколько я знаю… Будет какой-то подарок, он (Путин), наверное, оставил его до встречи", - добавил парламентарий. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230221/novorossiya-1853512437.html
https://ria.ru/20230522/proekt-1873448873.html
https://ria.ru/20230428/vybory-1868416861.html
россия
белоруссия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851763870_78:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e3e9df73c1aaeff878ca41f3a8a2090f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, ростов-на-дону, геннадий зюганов, владимир путин, евгений пригожин, кпрф, госдума рф, попытка вооруженного мятежа, политика
Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, Евгений Пригожин, КПРФ, Госдума РФ, Попытка вооруженного мятежа, Политика
В КПРФ оценили возможность встречи Путина и Зюганова

Депутат Новиков сообщил, что лидер КПРФ Зюганов может встретиться с президентом Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В КПРФ заявляют о возможной встрече лидера КПРФ Геннадия Зюганова с президентом РФ Владимиром Путиным: депутат ГД Дмитрий Новиков полагает, что глава государства подготовил подарок для Зюганова ко дню рождения.
Он отметил, что ранее президент поздравил руководителя партии по телефону.
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Зюганов призвал вкладываться в образовательную сферу Новороссии
21 февраля, 17:40
Ранее Зюганов сообщил, что накануне обсудил с Путиным выработку мер, чтобы в стране не повторились события, произошедшие в минувшие выходные.
"Разговор был достаточно подробный… Президент поздравил его с днем рождения, это было, звонил", - сказал Новиков.
Зюганову в понедельник исполнилось 79 лет. Председатель КПРФ Зюганов возглавляет фракцию КПРФ в ГД во всех созывах, начиная с 1993 года.
По словам Новикова, встреча Зюганова и Путина только планируется.
"Это еще только планируется, насколько я знаю… Будет какой-то подарок, он (Путин), наверное, оставил его до встречи", - добавил парламентарий.
Монеты России и конверты с логотипом ФНС - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
КПРФ предложила повысить НДФЛ на доходы свыше десяти миллионов рублей
22 мая, 16:22
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Участники съезда КПРФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
КПРФ выдвинет кандидата на президентские выборы 2024 года
28 апреля, 12:25
 
РоссияБелоруссияРостов-на-ДонуГеннадий ЗюгановВладимир ПутинЕвгений ПригожинКПРФГосдума РФПопытка вооруженного мятежаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала