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В КПРФ оценили возможность встречи Путина и Зюганова
В КПРФ оценили возможность встречи Путина и Зюганова - РИА Новости, 27.06.2023
В КПРФ оценили возможность встречи Путина и Зюганова
В КПРФ заявляют о возможной встрече лидера КПРФ Геннадия Зюганова с президентом РФ Владимиром Путиным: депутат ГД Дмитрий Новиков полагает, что глава... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:53
2023-06-27T15:53
2023-06-27T15:58
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ростов-на-дону
геннадий зюганов
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евгений пригожин
кпрф
госдума рф
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В КПРФ заявляют о возможной встрече лидера КПРФ Геннадия Зюганова с президентом РФ Владимиром Путиным: депутат ГД Дмитрий Новиков полагает, что глава государства подготовил подарок для Зюганова ко дню рождения. Он отметил, что ранее президент поздравил руководителя партии по телефону. Ранее Зюганов сообщил, что накануне обсудил с Путиным выработку мер, чтобы в стране не повторились события, произошедшие в минувшие выходные. "Разговор был достаточно подробный… Президент поздравил его с днем рождения, это было, звонил", - сказал Новиков. Зюганову в понедельник исполнилось 79 лет. Председатель КПРФ Зюганов возглавляет фракцию КПРФ в ГД во всех созывах, начиная с 1993 года. По словам Новикова, встреча Зюганова и Путина только планируется. "Это еще только планируется, насколько я знаю… Будет какой-то подарок, он (Путин), наверное, оставил его до встречи", - добавил парламентарий. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230221/novorossiya-1853512437.html
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россия, белоруссия, ростов-на-дону, геннадий зюганов, владимир путин, евгений пригожин, кпрф, госдума рф, попытка вооруженного мятежа, политика
Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, Евгений Пригожин, КПРФ, Госдума РФ, Попытка вооруженного мятежа, Политика
В КПРФ оценили возможность встречи Путина и Зюганова
Депутат Новиков сообщил, что лидер КПРФ Зюганов может встретиться с президентом Путиным
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В КПРФ заявляют о возможной встрече лидера КПРФ Геннадия Зюганова с президентом РФ Владимиром Путиным: депутат ГД Дмитрий Новиков полагает, что глава государства подготовил подарок для Зюганова ко дню рождения.
Он отметил, что ранее президент поздравил руководителя партии по телефону.
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Ранее Зюганов сообщил, что накануне обсудил с Путиным выработку мер, чтобы в стране не повторились события, произошедшие в минувшие выходные.
"Разговор был достаточно подробный… Президент поздравил его с днем рождения, это было, звонил", - сказал Новиков.
Зюганову в понедельник исполнилось 79 лет. Председатель КПРФ Зюганов возглавляет фракцию КПРФ в ГД во всех созывах, начиная с 1993 года.
По словам Новикова, встреча Зюганова и Путина только планируется.
"Это еще только планируется, насколько я знаю… Будет какой-то подарок, он (Путин), наверное, оставил его до встречи", - добавил парламентарий.
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В ночь на субботу в Ростове-на-Дону
силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина
о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ
. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко
по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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