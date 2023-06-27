https://ria.ru/20230627/vstrecha-1880685419.html

В Кремле отреагировали на идею Зюганова о встрече по событиям 24 июня

В Кремле отреагировали на идею Зюганова о встрече по событиям 24 июня - РИА Новости, 27.06.2023

В Кремле отреагировали на идею Зюганова о встрече по событиям 24 июня

Президент России Владимир Путин рассмотрит предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова о встрече с главами фракций Госдумы для обсуждения событий, произошедших в... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T12:56

2023-06-27T12:56

2023-06-27T12:56

владимир путин

евгений пригожин

геннадий зюганов

госдума рф

кпрф

белоруссия

ростов-на-дону

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассмотрит предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова о встрече с главами фракций Госдумы для обсуждения событий, произошедших в стране 24 июня, но пока встречи в графике нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Ранее Зюганов сообщил журналистам, что предложил Путину провести совет с главами фракций и обсудить ситуацию с попыткой военного мятежа. "Президент, естественно, такое предложение рассмотрит и примет решение. Вы знаете, что такие встречи проводятся достаточно регулярно, зависит от графиков, от местонахождения. Пока такой встречи в графике нет, но при необходимости президент такое решение может принять", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, возможно ли проведение встречи президента РФ с главами фракций ГД для обсуждения событий 24 июня. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/rossiya-1880314935.html

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владимир путин, евгений пригожин, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, белоруссия, ростов-на-дону, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа