https://ria.ru/20230627/vagner-1880802278.html

Генсек НАТО заявил, что за ЧВК "Вагнер" в Белоруссии будут следить

Генсек НАТО заявил, что за ЧВК "Вагнер" в Белоруссии будут следить - РИА Новости, 27.06.2023

Генсек НАТО заявил, что за ЧВК "Вагнер" в Белоруссии будут следить

НАТО будет следить за перемещениями ЧВК "Вагнер" в Белоруссии, чтобы "обеспечить безопасность" государств-членов альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T23:20

2023-06-27T23:20

2023-06-27T23:20

в мире

россия

евгений пригожин

йенс столтенберг

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр лукашенко

белоруссия

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. НАТО будет следить за перемещениями ЧВК "Вагнер" в Белоруссии, чтобы "обеспечить безопасность" государств-членов альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам неформального ужина в Гааге. В мероприятии приняли участие главы государств и правительств ряда стран НАТО, в том числе президент соседней с Белоруссией Литвы Гитанас Науседа. "Что касается последствий переезда Пригожина в Белоруссию, вероятной передислокации части его сил, то пока рано об этом говорить. Но мы будем следить и обеспечим способность защитить каждого союзника на постоянной основе, особенно те страны, которые граничат с Белоруссией. Это обсуждалось в ходе ужина", - сказал Столтенберг. По его словам, стороны подтвердили, что решение об усилении присутствия НАТО на восточном фланге альянса в последние годы было правильным. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20230627/vagner-1880801787.html

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в мире, россия, евгений пригожин, йенс столтенберг, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр лукашенко, белоруссия, гаага, попытка вооруженного мятежа