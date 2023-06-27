Генсек НАТО заявил, что за ЧВК "Вагнер" в Белоруссии будут следить
Генсек НАТО Йен Столтенберг заявил, что за ЧВК "Вагнер" в Белоруссии будут следить
© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. НАТО будет следить за перемещениями ЧВК "Вагнер" в Белоруссии, чтобы "обеспечить безопасность" государств-членов альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам неформального ужина в Гааге.
В мероприятии приняли участие главы государств и правительств ряда стран НАТО, в том числе президент соседней с Белоруссией Литвы Гитанас Науседа.
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"Что касается последствий переезда Пригожина в Белоруссию, вероятной передислокации части его сил, то пока рано об этом говорить. Но мы будем следить и обеспечим способность защитить каждого союзника на постоянной основе, особенно те страны, которые граничат с Белоруссией. Это обсуждалось в ходе ужина", - сказал Столтенберг.
По его словам, стороны подтвердили, что решение об усилении присутствия НАТО на восточном фланге альянса в последние годы было правильным.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.