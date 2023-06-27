https://ria.ru/20230627/vagner-1880801787.html
Президент Польши: ситуация с "Вагнером" в Белоруссии требует ответа НАТО
Президент Польши: ситуация с "Вагнером" в Белоруссии требует ответа НАТО - РИА Новости, 27.06.2023
Президент Польши: ситуация с "Вагнером" в Белоруссии требует ответа НАТО
Ситуация с группой "Вагнера" в Белоруссии требует жесткого ответа НАТО, заявил журналистам президент республики Анджей Дуда в Гааге после встречи с рядом глав... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T23:15
2023-06-27T23:15
2023-06-27T23:16
в мире
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анджей дуда
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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йенс столтенберг
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ВАРШАВА, 27 июн – РИА Новости. Ситуация с группой "Вагнера" в Белоруссии требует жесткого ответа НАТО, заявил журналистам президент республики Анджей Дуда в Гааге после встречи с рядом глав стран НАТО и генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. Трансляцию выступления Дуды ведет Польское телевидение. "Мы слышали… о группе Вагнера в Белоруссии и ее главе Евгении Пригожине в Белоруссии. Я считаю, что это серьезная и беспокоящая проблема. Мы обсуждали, что должны принять серьезное решение. Это требует жесткого ответа со стороны НАТО", - сказал Дуда. При этом Дуда надеется, что ситуация с группой "Вагнера", бойцы которой, предположительно, находятся в Белоруссии, станет предметом рассмотрения на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в следующем месяце. "Адаптация НАТО к текущей ситуации в Белоруссии – один из главных вопросов, который, я надеюсь, мы будем обсуждать во время саммита в Вильнюсе. Я думаю, что это также требует наших решений. Сложно сказать, примем ли мы эти решения в течение предстоящего саммита в Вильнюсе, потому что это сложный процесс. Но я надеюсь, что мы обсудим этот вопрос", - сказал Дуда. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
https://ria.ru/20230627/grazhdanskie-1880769791.html
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в мире, белоруссия, анджей дуда, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, евгений пригожин, йенс столтенберг, россия, вильнюс
В мире, Белоруссия, Анджей Дуда, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Евгений Пригожин, Йенс Столтенберг, Россия, Вильнюс
Президент Польши: ситуация с "Вагнером" в Белоруссии требует ответа НАТО
Президент Польши: ситуация с группой "Вагнера" в Белоруссии требует жесткого ответа НАТО