https://ria.ru/20230627/vagner-1880798579.html

В Пентагоне сообщили, что не контактировали с Шойгу во время мятежа ЧВК

В Пентагоне сообщили, что не контактировали с Шойгу во время мятежа ЧВК - РИА Новости, 27.06.2023

В Пентагоне сообщили, что не контактировали с Шойгу во время мятежа ЧВК

США и РФ поддерживают контакты на различных уровнях, но глава Пентагона Ллойд Остин не выходил на связь со своим российским коллегой Сергеем Шойгу во время... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T22:20

2023-06-27T22:20

2023-06-27T22:20

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. США и РФ поддерживают контакты на различных уровнях, но глава Пентагона Ллойд Остин не выходил на связь со своим российским коллегой Сергеем Шойгу во время субботних событий с ЧВК "Вагнер", заявил во вторник официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер. "У нас есть множество каналов для коммуникации с Россией и различные механизмы, при помощи которых это можно делать. Однако министр не связывался со своим российским коллегой на минувших выходных", - сказал Райдер в ходе брифинга.

https://ria.ru/20230627/pomosch-1880795169.html

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в мире, россия, сша, космос - риа наука, патрик райдер, сергей шойгу, министерство обороны сша, ллойд остин