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В Пентагоне сообщили, что не контактировали с Шойгу во время мятежа ЧВК - РИА Новости, 27.06.2023
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22:20 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/vagner-1880798579.html
В Пентагоне сообщили, что не контактировали с Шойгу во время мятежа ЧВК
В Пентагоне сообщили, что не контактировали с Шойгу во время мятежа ЧВК - РИА Новости, 27.06.2023
В Пентагоне сообщили, что не контактировали с Шойгу во время мятежа ЧВК
США и РФ поддерживают контакты на различных уровнях, но глава Пентагона Ллойд Остин не выходил на связь со своим российским коллегой Сергеем Шойгу во время... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T22:20
2023-06-27T22:20
в мире
россия
сша
космос - риа наука
патрик райдер
сергей шойгу
министерство обороны сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. США и РФ поддерживают контакты на различных уровнях, но глава Пентагона Ллойд Остин не выходил на связь со своим российским коллегой Сергеем Шойгу во время субботних событий с ЧВК "Вагнер", заявил во вторник официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер. "У нас есть множество каналов для коммуникации с Россией и различные механизмы, при помощи которых это можно делать. Однако министр не связывался со своим российским коллегой на минувших выходных", - сказал Райдер в ходе брифинга.
https://ria.ru/20230627/pomosch-1880795169.html
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в мире, россия, сша, космос - риа наука, патрик райдер, сергей шойгу, министерство обороны сша, ллойд остин
В мире, Россия, США, Космос - РИА Наука, Патрик Райдер, Сергей Шойгу, Министерство обороны США, Ллойд Остин
В Пентагоне сообщили, что не контактировали с Шойгу во время мятежа ЧВК

В Пентагоне сообщили, что не контактировали с Шойгу во время субботних событий в России

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. США и РФ поддерживают контакты на различных уровнях, но глава Пентагона Ллойд Остин не выходил на связь со своим российским коллегой Сергеем Шойгу во время субботних событий с ЧВК "Вагнер", заявил во вторник официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер.
«
"У нас есть множество каналов для коммуникации с Россией и различные механизмы, при помощи которых это можно делать. Однако министр не связывался со своим российским коллегой на минувших выходных", - сказал Райдер в ходе брифинга.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Пентагон: объем военной помощи США Украине превысил 41,2 миллиарда долларов
Вчера, 21:37
 
В миреРоссияСШАКосмос - РИА НаукаПатрик РайдерСергей ШойгуМинистерство обороны СШАЛлойд Остин
 
 
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