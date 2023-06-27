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Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" полностью обеспечивалась государством - РИА Новости, 27.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 27.06.2023 (обновлено: 17:17 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/vagner-1880724094.html
Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" полностью обеспечивалась государством
Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" полностью обеспечивалась государством - РИА Новости, 27.06.2023
Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" полностью обеспечивалась государством
Владимир Путин встретился в Кремле с военнослужащими Министерства обороны и обсудил с ними недавний вооруженный мятеж, а также ситуацию в зоне спецоперации... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:07
2023-06-27T17:17
специальная военная операция на украине
чвк "вагнер"
россия
владимир путин
военторг
попытка вооруженного мятежа
александр лукашенко
евгений пригожин
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Кремле с военнослужащими Министерства обороны и обсудил с ними недавний вооруженный мятеж, а также ситуацию в зоне спецоперации. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.Об источниках доходов ЧВКГлава государства сообщил, что содержание всей "Группы Вагнера" полностью финансировало государство — из госбюджета и бюджета Минобороны.&quot;Только с мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании &quot;Вагнер&quot; 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Из них денежное содержание — 70 миллиардов 384 миллиона, стимулирующие выплаты — 15 миллиардов 877 миллионов. Страховые выплаты — 110 миллиардов 179 миллионов&quot;.При этом собственник "Вагнера" — компания "Конкорд" — заработала еще 80 миллиардов на господрядах, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, добавил президент."Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше. Но, безусловно, будем с этим всем разбираться".О роли Минобороны в подавлении мятежаГлава государства отметил, что после удавшихся мятежей всегда наступает хаос и гражданская война.&quot;Вот что вы предотвратили. Вот в чем была ваша роль. И за это, как Верховный Главнокомандующий, хочу выразить вам слова благодарности&quot;.Путин подчеркнул, что военные не допустили столкновений, которыми бы воспользовался противник.&quot;Неизвестно, что бы стало со страной в конечном итоге, но все те достижения, которые были достигнуты за время боевых действий, многие во всяком случае из них, были бы утрачены&quot;.Президент поручил министру обороны Сергею Шойгу представить военнослужащих к наградам."Без всяких сомнений, я уже министру говорил, будет сделано все, чтобы поддержать семьи наших погибших товарищей".Киев продолжает нести потериГоворя о ситуации в зоне спецоперации, Путин сообщил, что, по уточненным сведениями, с начала "так называемого контрнаступления" ВСУ потеряли 259 танков и 78 бронемашин. Наибольшие потери украинские войска несут на Ореховском направлении, которое в Киеве считают основным.&quot;Только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин 102. Это в значительной степени результат вашей работы и ваших боевых товарищей. И за это, конечно, отдельные слова благодарности&quot;.Попытка вооруженного мятежаСилы ЧВК "Вагнер" 23 июня захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и Федеральной службе безопасности. Следственное управление ФСБ открыло против Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину всей стране и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию. Накануне Путин подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию. Сегодня стало известно, что СУ ФСБ закрыло уголовное дело.
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Встреча Путина с военнослужащими
Встреча Путина с военнослужащими
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чвк "вагнер", россия, владимир путин, военторг, попытка вооруженного мятежа, александр лукашенко, евгений пригожин, белоруссия, ростов-на-дону, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, ЧВК "Вагнер", Россия, Владимир Путин, Военторг, Попытка вооруженного мятежа, Александр Лукашенко, Евгений Пригожин, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" полностью обеспечивалась государством

Путин: "Вагнер" финансировало государство, за год ЧВК получила более 86 миллиардов рублей

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Кремле с военнослужащими Министерства обороны и обсудил с ними недавний вооруженный мятеж, а также ситуацию в зоне спецоперации. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.

Об источниках доходов ЧВК

Глава государства сообщил, что содержание всей "Группы Вагнера" полностью финансировало государство — из госбюджета и бюджета Минобороны.
«

"Только с мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании "Вагнер" 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Из них денежное содержание — 70 миллиардов 384 миллиона, стимулирующие выплаты — 15 миллиардов 877 миллионов. Страховые выплаты — 110 миллиардов 179 миллионов".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими
Владимир Путин
При этом собственник "Вагнера" — компания "Конкорд" — заработала еще 80 миллиардов на господрядах, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, добавил президент.
«
"Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше. Но, безусловно, будем с этим всем разбираться".
Президент Росси Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Бойцы "Вагнера" пользовались уважением в стране, отметил Путин
Вчера, 15:08

О роли Минобороны в подавлении мятежа

Глава государства отметил, что после удавшихся мятежей всегда наступает хаос и гражданская война.
«

"Вот что вы предотвратили. Вот в чем была ваша роль. И за это, как Верховный Главнокомандующий, хочу выразить вам слова благодарности".

Президент Росси Владимир Путин
Владимир Путин
Путин подчеркнул, что военные не допустили столкновений, которыми бы воспользовался противник.
«

"Неизвестно, что бы стало со страной в конечном итоге, но все те достижения, которые были достигнуты за время боевых действий, многие во всяком случае из них, были бы утрачены".

Президент Росси Владимир Путин
Владимир Путин
Президент поручил министру обороны Сергею Шойгу представить военнослужащих к наградам.
«
"Без всяких сомнений, я уже министру говорил, будет сделано все, чтобы поддержать семьи наших погибших товарищей".
Президент Росси Владимир Путин
Владимир Путин
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21 июня, 15:53

Киев продолжает нести потери

Говоря о ситуации в зоне спецоперации, Путин сообщил, что, по уточненным сведениями, с начала "так называемого контрнаступления" ВСУ потеряли 259 танков и 78 бронемашин. Наибольшие потери украинские войска несут на Ореховском направлении, которое в Киеве считают основным.
«

"Только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин 102. Это в значительной степени результат вашей работы и ваших боевых товарищей. И за это, конечно, отдельные слова благодарности".

Президент Росси Владимир Путин
Владимир Путин
Обращение Владимира Путина к военнослужащим в Кремле - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Путин обратился к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа
Вчера, 13:21

Попытка вооруженного мятежа

Силы ЧВК "Вагнер" 23 июня захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и Федеральной службе безопасности. Следственное управление ФСБ открыло против Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину всей стране и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию. Накануне Путин подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию. Сегодня стало известно, что СУ ФСБ закрыло уголовное дело.
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Запад поставил все на гражданскую войну в России
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Специальная военная операция на УкраинеЧВК "Вагнер"РоссияВладимир ПутинВоенторгПопытка вооруженного мятежаАлександр ЛукашенкоЕвгений ПригожинБелоруссияРостов-на-ДонуФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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