https://ria.ru/20230627/vagner-1880724094.html

Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" полностью обеспечивалась государством

Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" полностью обеспечивалась государством - РИА Новости, 27.06.2023

Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" полностью обеспечивалась государством

Владимир Путин встретился в Кремле с военнослужащими Министерства обороны и обсудил с ними недавний вооруженный мятеж, а также ситуацию в зоне спецоперации... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:07

2023-06-27T15:07

2023-06-27T17:17

специальная военная операция на украине

чвк "вагнер"

россия

владимир путин

военторг

попытка вооруженного мятежа

александр лукашенко

евгений пригожин

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Кремле с военнослужащими Министерства обороны и обсудил с ними недавний вооруженный мятеж, а также ситуацию в зоне спецоперации. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.Об источниках доходов ЧВКГлава государства сообщил, что содержание всей "Группы Вагнера" полностью финансировало государство — из госбюджета и бюджета Минобороны."Только с мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании "Вагнер" 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Из них денежное содержание — 70 миллиардов 384 миллиона, стимулирующие выплаты — 15 миллиардов 877 миллионов. Страховые выплаты — 110 миллиардов 179 миллионов".При этом собственник "Вагнера" — компания "Конкорд" — заработала еще 80 миллиардов на господрядах, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, добавил президент."Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше. Но, безусловно, будем с этим всем разбираться".О роли Минобороны в подавлении мятежаГлава государства отметил, что после удавшихся мятежей всегда наступает хаос и гражданская война."Вот что вы предотвратили. Вот в чем была ваша роль. И за это, как Верховный Главнокомандующий, хочу выразить вам слова благодарности".Путин подчеркнул, что военные не допустили столкновений, которыми бы воспользовался противник."Неизвестно, что бы стало со страной в конечном итоге, но все те достижения, которые были достигнуты за время боевых действий, многие во всяком случае из них, были бы утрачены".Президент поручил министру обороны Сергею Шойгу представить военнослужащих к наградам."Без всяких сомнений, я уже министру говорил, будет сделано все, чтобы поддержать семьи наших погибших товарищей".Киев продолжает нести потериГоворя о ситуации в зоне спецоперации, Путин сообщил, что, по уточненным сведениями, с начала "так называемого контрнаступления" ВСУ потеряли 259 танков и 78 бронемашин. Наибольшие потери украинские войска несут на Ореховском направлении, которое в Киеве считают основным."Только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин 102. Это в значительной степени результат вашей работы и ваших боевых товарищей. И за это, конечно, отдельные слова благодарности".Попытка вооруженного мятежаСилы ЧВК "Вагнер" 23 июня захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и Федеральной службе безопасности. Следственное управление ФСБ открыло против Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину всей стране и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию. Накануне Путин подтвердил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию. Сегодня стало известно, что СУ ФСБ закрыло уголовное дело.

https://ria.ru/20230627/vagner-1880724229.html

https://ria.ru/20230621/tanki-1879600828.html

https://ria.ru/20230627/meeting-1880688778.html

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

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Встреча Путина с военнослужащими Встреча Путина с военнослужащими 2023-06-27T15:07 true PT8M26S

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Кирилл Волков

чвк "вагнер", россия, владимир путин, военторг, попытка вооруженного мятежа, александр лукашенко, евгений пригожин, белоруссия, ростов-на-дону, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)