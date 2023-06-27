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Глава Минобороны Кубы обвинил США в событиях на Украине - РИА Новости, 27.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880781214.html
Глава Минобороны Кубы обвинил США в событиях на Украине
Глава Минобороны Кубы обвинил США в событиях на Украине - РИА Новости, 27.06.2023
Глава Минобороны Кубы обвинил США в событиях на Украине
Истоки сегодняшнего военного конфликта на Украине лежат в агрессивной политике США, заявил во вторник министр Революционных Вооруженных сил Республики Куба... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T19:22
2023-06-27T19:22
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
сергей шойгу
нато
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Истоки сегодняшнего военного конфликта на Украине лежат в агрессивной политике США, заявил во вторник министр Революционных Вооруженных сил Республики Куба армейский корпусный генерал Альваро Лопес Мьера в ходе переговоров в Москве с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу. "Стремление США продолжить расширение НАТО к границам России привело к последствиям &lt;…&gt;, которые заставили Россию начать специальную военную операцию. В этом контексте Россия играет ведущую роль в борьбе с фашизмом, который они сегодня стараются распространить в Европе", - сказал он. Глава кубинского военного ведомства также отметил, что Гавана выступает против односторонних антироссийских санкций, которые противоречат уставу ООН. "США и некоторые их союзники не раз вторгались в суверенные страны, преследуя свои интересы. Куба против такой политики лицемерия и двойных стандартов… История потребует ответственности от США за последствия их агрессивной военной доктрины за пределами границ НАТО, что грозит миру, безопасности и международной стабильности", - сказал Альваро Лопес Мьера.
https://ria.ru/20230627/kuba-1880769430.html
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россия, сша, украина, сергей шойгу, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Сергей Шойгу, НАТО, ООН
Глава Минобороны Кубы обвинил США в событиях на Украине

Министр обороны Кубы Лопес Мьера: ситуация на Украине возникла из-за политики США

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне спецоперации
Военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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Военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Истоки сегодняшнего военного конфликта на Украине лежат в агрессивной политике США, заявил во вторник министр Революционных Вооруженных сил Республики Куба армейский корпусный генерал Альваро Лопес Мьера в ходе переговоров в Москве с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.
"Стремление США продолжить расширение НАТО к границам России привело к последствиям <…>, которые заставили Россию начать специальную военную операцию. В этом контексте Россия играет ведущую роль в борьбе с фашизмом, который они сегодня стараются распространить в Европе", - сказал он.
Глава кубинского военного ведомства также отметил, что Гавана выступает против односторонних антироссийских санкций, которые противоречат уставу ООН.
"США и некоторые их союзники не раз вторгались в суверенные страны, преследуя свои интересы. Куба против такой политики лицемерия и двойных стандартов… История потребует ответственности от США за последствия их агрессивной военной доктрины за пределами границ НАТО, что грозит миру, безопасности и международной стабильности", - сказал Альваро Лопес Мьера.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Россия готова "подставить плечо" Кубе, заявил Шойгу
Вчера, 18:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаСергей ШойгуНАТОООН
 
 
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