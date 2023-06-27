https://ria.ru/20230627/ukraina-1880781214.html

Глава Минобороны Кубы обвинил США в событиях на Украине

Глава Минобороны Кубы обвинил США в событиях на Украине - РИА Новости, 27.06.2023

Глава Минобороны Кубы обвинил США в событиях на Украине

Истоки сегодняшнего военного конфликта на Украине лежат в агрессивной политике США, заявил во вторник министр Революционных Вооруженных сил Республики Куба... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T19:22

2023-06-27T19:22

2023-06-27T19:22

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

сергей шойгу

нато

оон

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Истоки сегодняшнего военного конфликта на Украине лежат в агрессивной политике США, заявил во вторник министр Революционных Вооруженных сил Республики Куба армейский корпусный генерал Альваро Лопес Мьера в ходе переговоров в Москве с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу. "Стремление США продолжить расширение НАТО к границам России привело к последствиям <…>, которые заставили Россию начать специальную военную операцию. В этом контексте Россия играет ведущую роль в борьбе с фашизмом, который они сегодня стараются распространить в Европе", - сказал он. Глава кубинского военного ведомства также отметил, что Гавана выступает против односторонних антироссийских санкций, которые противоречат уставу ООН. "США и некоторые их союзники не раз вторгались в суверенные страны, преследуя свои интересы. Куба против такой политики лицемерия и двойных стандартов… История потребует ответственности от США за последствия их агрессивной военной доктрины за пределами границ НАТО, что грозит миру, безопасности и международной стабильности", - сказал Альваро Лопес Мьера.

https://ria.ru/20230627/kuba-1880769430.html

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сша

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россия, сша, украина, сергей шойгу, нато, оон