https://ria.ru/20230627/ukraina-1880588086.html

Штаты не смогли продать Глобальному Югу "формулу Зеленского"

Штаты не смогли продать Глобальному Югу "формулу Зеленского" - РИА Новости, 27.06.2023

Штаты не смогли продать Глобальному Югу "формулу Зеленского"

В минувшие выходные в здании датского МИД в Копенгагене прошла очень странная встреча — США и Украина собрали представителей еще тринадцати стран на секретные... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T08:00

2023-06-27T08:00

2023-06-27T08:04

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евросоюз

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В минувшие выходные в здании датского МИД в Копенгагене прошла очень странная встреча — США и Украина собрали представителей еще тринадцати стран на секретные переговоры. Главный устроитель встречи, советник президента США Джейк Салливан присутствовал только виртуально, по видео-конференц-связи, а Киев был представлен главой офиса президента Ермаком. Целью встречи было заявлено обсуждение принципов мирного урегулирования на Украине — естественно, по американо-украинскому сценарию. В Киеве уже давно придумали "гениальный план" — провести глобальный "саммит мира" для выработки сценария прекращения боевых действий. На какой основе и с кем? Странный вопрос — на основе так называемой формулы Зеленского и без присутствия России. В чем же смысл переговоров без участия одной из сторон конфликта? Ну что тут непонятного — конечно же, в пропагандистском эффекте, в демонстрации того, что "весь мир против России" и "Путин в изоляции". О сроках подобного саммита пока ничего не известно, но были утечки о том, что его хотят провести чуть ли не до конца первой декады июля.Этим западным и украинским планам можно было бы не уделять никакого внимания — пускай обсуждают между собой что угодно, — если бы не тот факт, что они упорно пытаются представить дело так, что к мероприятию собираются подключиться знаковые представители незападного мира. Вот и перед встречей в Копенгагене упорно распускали слухи, что на ней будет представлен Китай, то есть проводили обычную информационную атаку на Россию. Представителей КНР в Копенгагене, естественно, не было. А кто был?Официального списка нет, но, судя по сообщениям, были представлены США, Украина, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Дания, ЕС, Канада, Турция, Саудовская Аравия, Бразилия, Индия и ЮАР. То есть целых четыре страны Глобального Юга и одна занявшая самостоятельную позицию страна НАТО, то есть Турция. Причем из четырех незападных стран три входят в БРИКС, то есть являются близкими партнерами России и Китая. Так что же, Западу удалось склонить на свою сторону большинство БРИКС и одного из лидеров исламского мира — Саудовскую Аравию?Конечно, нет. Мало того, даже информация об участии ЮАР в этой встрече не подтверждена (уже были заявления с опровержением присутствия представителей республики в Копенгагене). Индия, чей премьер Моди как раз накануне завершил визит в США, при каждом удобном случае говорит о своей приверженности мирному урегулированию на Украине — и то же самое делает президент Бразилии Лула. То есть для этих двух стран разговоры о поиске мирного урегулирования с Киевом и представляющим его интересы Западом совершенно естественны, но никоим образом не означают их намерения примкнуть к санкциям против России или к геополитическому давлению на нашу страну. В июле пройдет саммит ШОС (в виртуальном формате), а в августе лидеры стран БРИКС очно соберутся в ЮАР — так что у лидеров Индии и Бразилии будет возможность обсудить с Владимиром Путиным все вопросы войны и мира и отношения России к переговорам.Саудовская Аравия под руководством принца Мухаммеда бин Сальмана занимает абсолютно самостоятельную позицию, поддерживая отношения и с Западом, и с Россией. Причем общая тенденция все большего постепенного дистанцирования от США, наметившаяся уже несколько лет назад, с начала СВО нисколько не ослабла, а связи с Россией и координация действий (в том числе на нефтяном рынке) остаются на высоком уровне.Точно так же и Турция Реджепа Эрдогана не собирается отказываться от чрезвычайно выгодной ей позиции между Россией и Западом, которую она занимает уже давно, а в последние полтора года она и вовсе стала одним из главных выгодополучателей от жесткой конфронтации США и России.То есть поговорить с Западом о том, как закончить конфликт на Украине, ключевые незападные страны не против — вот только ни о каком содействии Западу в его конфликте с Россией из-за Украины не может быть и речи. Глобальный Юг внимательно наблюдает за ходом событий, на словах осуждая войну и требуя мира, а в реальности делая ставку на то, что Россия не просто выстоит, но и выйдет победителем. И не просто из военного конфликта с Украиной, а из геополитического противостояния с Западом. Потому что только наличие в мире сильной и самостоятельной России дает шанс на то, что уже начавшийся переход к постзападному миру станет успешным.

https://ria.ru/20230626/evropa-1880487958.html

https://ria.ru/20230618/narushenie-1878953764.html

https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, джейк салливан, брикс, евросоюз, нато, аналитика