https://ria.ru/20230627/tury-1880672015.html

Российские туристы нашли замену Европе

Российские туристы нашли замену Европе - РИА Новости, 27.06.2023

Российские туристы нашли замену Европе

Путешествия по городам Золотого кольца стали выбирать россияне, которые раньше отправлялись в экскурсионные туры по Европе, сообщает RTN со ссылкой на... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T15:47

2023-06-27T15:47

2023-06-27T23:46

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Путешествия по городам Золотого кольца стали выбирать россияне, которые раньше отправлялись в экскурсионные туры по Европе, сообщает RTN со ссылкой на туроператоров.По данным компаний, спрос на направление стабилен, но его росту мешает постоянное повышение цен, в первую очередь на музеи и транспорт.По оценке коммерческого директора компании "Алеан" Оксаны Булах, прирост объемов продаж Золотого кольца составил в этом году 15 процентов к показателям июня 2022 года. Наибольшим спросом пользуются туры выходного дня.В "Виадук Тур" отметили незначительный рост объемов в этом сегменте — не более пяти процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "В основном это организованные группы. Поехали, среди прочего, те, кто привык путешествовать за границу и уже не раз побывал в Москве и Петербурге", — уточнила генеральный директор Лариса Федорова.Директор российского отдела компании "Ванд" Ирина Астахова считает, что по маршрутам Золотого кольца после пандемии больше стали ездить самостоятельно, а организованный групповой турпоток, напротив, сокращается. Астахова также напомнила, что основной контингент таких туров — люди пожилого возраста, которые лето традиционно проводят на дачах. По словам экспертов, цены выросли по всем городам маршрута, но особенно подорожали однодневные туры: прежде они стоили около двух тысяч рублей, теперь — почти три тысячи, отдельно еще придется заплатить за обед. Двухдневные программы с семи-восьми тысяч рублей выросли до десяти тысяч. Стандартный трехдневный тур по кольцевому маршруту Сергиев Посад — Переславль-Залесский — Ростов — Ярославль — Кострома — Иваново — Суздаль стоит 15 тысяч рублей с человека."Нередко экскурсии стали выносить за стоимость тура. Например, заявлена основная программа и пакет дополнительных экскурсий, куда входят стены Ростовского кремля, Музей деревянного зодчества. Придется еще две тысячи доплатить. Транспортные компании меняют цены в сторону увеличения чуть ли не каждые две недели", — подчеркнула Астахова.При этом, по словам экспертов, отели держат тарифы. В целом, как отметила Булах, цены перед летним сезоном выросли в несколько этапов. Суммарно подорожание составило 15-20 процентов. Стоимость пятидневного тура в июле на семью из двоих взрослых и ребенка до десяти лет составит от 61 тысячи рублей. Маршрут включает Сергиев Посад, Александров, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Плес, Иваново, Владимир, Гаврилов Посад, Суздаль, Боголюбово, Владимир. Семидневный тур в июле стоит от 105 тысяч рублей на семью из трех человек. К программе добавляются Гусь-Хрустальный, Рязань, Муром, Нижний Новгород, Гороховец.

https://ria.ru/20230522/puteshestviya-1873437496.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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