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Российские туристы нашли замену Европе - РИА Новости, 27.06.2023
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Туризм
 
15:47 27.06.2023 (обновлено: 23:46 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/tury-1880672015.html
Российские туристы нашли замену Европе
Российские туристы нашли замену Европе - РИА Новости, 27.06.2023
Российские туристы нашли замену Европе
Путешествия по городам Золотого кольца стали выбирать россияне, которые раньше отправлялись в экскурсионные туры по Европе, сообщает RTN со ссылкой на... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T15:47
2023-06-27T23:46
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Путешествия по городам Золотого кольца стали выбирать россияне, которые раньше отправлялись в экскурсионные туры по Европе, сообщает RTN со ссылкой на туроператоров.По данным компаний, спрос на направление стабилен, но его росту мешает постоянное повышение цен, в первую очередь на музеи и транспорт.По оценке коммерческого директора компании "Алеан" Оксаны Булах, прирост объемов продаж Золотого кольца составил в этом году 15 процентов к показателям июня 2022 года. Наибольшим спросом пользуются туры выходного дня.В "Виадук Тур" отметили незначительный рост объемов в этом сегменте — не более пяти процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "В основном это организованные группы. Поехали, среди прочего, те, кто привык путешествовать за границу и уже не раз побывал в Москве и Петербурге", — уточнила генеральный директор Лариса Федорова.Директор российского отдела компании "Ванд" Ирина Астахова считает, что по маршрутам Золотого кольца после пандемии больше стали ездить самостоятельно, а организованный групповой турпоток, напротив, сокращается. Астахова также напомнила, что основной контингент таких туров — люди пожилого возраста, которые лето традиционно проводят на дачах. По словам экспертов, цены выросли по всем городам маршрута, но особенно подорожали однодневные туры: прежде они стоили около двух тысяч рублей, теперь — почти три тысячи, отдельно еще придется заплатить за обед. Двухдневные программы с семи-восьми тысяч рублей выросли до десяти тысяч. Стандартный трехдневный тур по кольцевому маршруту Сергиев Посад — Переславль-Залесский — Ростов — Ярославль — Кострома — Иваново — Суздаль стоит 15 тысяч рублей с человека."Нередко экскурсии стали выносить за стоимость тура. Например, заявлена основная программа и пакет дополнительных экскурсий, куда входят стены Ростовского кремля, Музей деревянного зодчества. Придется еще две тысячи доплатить. Транспортные компании меняют цены в сторону увеличения чуть ли не каждые две недели", — подчеркнула Астахова.При этом, по словам экспертов, отели держат тарифы. В целом, как отметила Булах, цены перед летним сезоном выросли в несколько этапов. Суммарно подорожание составило 15-20 процентов. Стоимость пятидневного тура в июле на семью из двоих взрослых и ребенка до десяти лет составит от 61 тысячи рублей. Маршрут включает Сергиев Посад, Александров, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Плес, Иваново, Владимир, Гаврилов Посад, Суздаль, Боголюбово, Владимир. Семидневный тур в июле стоит от 105 тысяч рублей на семью из трех человек. К программе добавляются Гусь-Хрустальный, Рязань, Муром, Нижний Новгород, Гороховец.
https://ria.ru/20230522/puteshestviya-1873437496.html
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новости - туризм, туризм, туристы, куда поехать, куда поехать в выходные
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, куда поехать, куда поехать в выходные
Российские туристы нашли замену Европе

Эксперты: многие туристы выбирают поездки по Золотому кольцу вместо Европы

© iStock.com / nantonovВид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© iStock.com / nantonov
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Путешествия по городам Золотого кольца стали выбирать россияне, которые раньше отправлялись в экскурсионные туры по Европе, сообщает RTN со ссылкой на туроператоров.
По данным компаний, спрос на направление стабилен, но его росту мешает постоянное повышение цен, в первую очередь на музеи и транспорт.
По оценке коммерческого директора компании "Алеан" Оксаны Булах, прирост объемов продаж Золотого кольца составил в этом году 15 процентов к показателям июня 2022 года. Наибольшим спросом пользуются туры выходного дня.
В "Виадук Тур" отметили незначительный рост объемов в этом сегменте — не более пяти процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "В основном это организованные группы. Поехали, среди прочего, те, кто привык путешествовать за границу и уже не раз побывал в Москве и Петербурге", — уточнила генеральный директор Лариса Федорова.
Директор российского отдела компании "Ванд" Ирина Астахова считает, что по маршрутам Золотого кольца после пандемии больше стали ездить самостоятельно, а организованный групповой турпоток, напротив, сокращается.
Астахова также напомнила, что основной контингент таких туров — люди пожилого возраста, которые лето традиционно проводят на дачах.
По словам экспертов, цены выросли по всем городам маршрута, но особенно подорожали однодневные туры: прежде они стоили около двух тысяч рублей, теперь — почти три тысячи, отдельно еще придется заплатить за обед. Двухдневные программы с семи-восьми тысяч рублей выросли до десяти тысяч. Стандартный трехдневный тур по кольцевому маршруту Сергиев ПосадПереславль-ЗалесскийРостовЯрославльКостромаИвановоСуздаль стоит 15 тысяч рублей с человека.
"Нередко экскурсии стали выносить за стоимость тура. Например, заявлена основная программа и пакет дополнительных экскурсий, куда входят стены Ростовского кремля, Музей деревянного зодчества. Придется еще две тысячи доплатить. Транспортные компании меняют цены в сторону увеличения чуть ли не каждые две недели", — подчеркнула Астахова.
При этом, по словам экспертов, отели держат тарифы. В целом, как отметила Булах, цены перед летним сезоном выросли в несколько этапов. Суммарно подорожание составило 15-20 процентов. Стоимость пятидневного тура в июле на семью из двоих взрослых и ребенка до десяти лет составит от 61 тысячи рублей. Маршрут включает Сергиев Посад, Александров, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Плес, Иваново, Владимир, Гаврилов Посад, Суздаль, Боголюбово, Владимир.
Семидневный тур в июле стоит от 105 тысяч рублей на семью из трех человек. К программе добавляются Гусь-Хрустальный, Рязань, Муром, Нижний Новгород, Гороховец.
Вид на Суздальский кремль - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки по городам Золотого кольца
22 мая, 18:16
 
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