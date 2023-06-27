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Турецкие медиахолдинги разорвали контракты с Рейтер - РИА Новости, 27.06.2023
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17:10 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/turtsiya-1880754516.html
Турецкие медиахолдинги разорвали контракты с Рейтер
Турецкие медиахолдинги разорвали контракты с Рейтер - РИА Новости, 27.06.2023
Турецкие медиахолдинги разорвали контракты с Рейтер
Турецкие медиахолдинги Albayrak и TürkMedya заявили во вторник, что разорвали контракты с британским агентством Рейтер после его статьи с необоснованными... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T17:10
2023-06-27T17:10
в мире
турция
анкара (провинция)
билал эрдоган
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 27 июн - РИА Новости. Турецкие медиахолдинги Albayrak и TürkMedya заявили во вторник, что разорвали контракты с британским агентством Рейтер после его статьи с необоснованными обвинениями в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана и его сына Билала. В понедельник глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что агентство Рейтер "унизило себя" статьей, "полной необоснованных обвинений" против сына президента Турции Билала Эрдогана о его якобы финансовых операциях со шведской компанией и "схеме взяток". Ранее официальная Анкара неоднократно обвиняла Рейтер в распространении недостоверных и фейковых новостей о республике. "Холдинг Albayrak Medya извещает об одностороннем расторжении контракта с новостным агентством Рейтер", - сообщил холдинг в Twitter. В состав холдинга входят газета Yeni Şafak, телеканал TVNET и ряд других СМИ. Также о разрыве контракта с Рейтер объявил холдинг TürkMedya, управляющий газетами Akşam, Star, телеканалами 24tv и tv360.
https://ria.ru/20230614/turtsiya-1877988262.html
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в мире, турция, анкара (провинция), билал эрдоган, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Анкара (провинция), Билал Эрдоган, Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкие медиахолдинги разорвали контракты с Рейтер

Турецкие медиахолдинги разорвали контракты с Рейтер после статьи агентства о сыне Эрдогана

© AP Photo / Francisco SecoРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 27 июн - РИА Новости. Турецкие медиахолдинги Albayrak и TürkMedya заявили во вторник, что разорвали контракты с британским агентством Рейтер после его статьи с необоснованными обвинениями в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана и его сына Билала.
В понедельник глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что агентство Рейтер "унизило себя" статьей, "полной необоснованных обвинений" против сына президента Турции Билала Эрдогана о его якобы финансовых операциях со шведской компанией и "схеме взяток". Ранее официальная Анкара неоднократно обвиняла Рейтер в распространении недостоверных и фейковых новостей о республике.
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"Холдинг Albayrak Medya извещает об одностороннем расторжении контракта с новостным агентством Рейтер", - сообщил холдинг в Twitter.
В состав холдинга входят газета Yeni Şafak, телеканал TVNET и ряд других СМИ.
Также о разрыве контракта с Рейтер объявил холдинг TürkMedya, управляющий газетами Akşam, Star, телеканалами 24tv и tv360.
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