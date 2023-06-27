https://ria.ru/20230627/turtsiya-1880754516.html

Турецкие медиахолдинги разорвали контракты с Рейтер

Турецкие медиахолдинги разорвали контракты с Рейтер - РИА Новости, 27.06.2023

Турецкие медиахолдинги разорвали контракты с Рейтер

Турецкие медиахолдинги Albayrak и TürkMedya заявили во вторник, что разорвали контракты с британским агентством Рейтер после его статьи с необоснованными... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T17:10

2023-06-27T17:10

2023-06-27T17:10

в мире

турция

анкара (провинция)

билал эрдоган

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СТАМБУЛ, 27 июн - РИА Новости. Турецкие медиахолдинги Albayrak и TürkMedya заявили во вторник, что разорвали контракты с британским агентством Рейтер после его статьи с необоснованными обвинениями в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана и его сына Билала. В понедельник глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что агентство Рейтер "унизило себя" статьей, "полной необоснованных обвинений" против сына президента Турции Билала Эрдогана о его якобы финансовых операциях со шведской компанией и "схеме взяток". Ранее официальная Анкара неоднократно обвиняла Рейтер в распространении недостоверных и фейковых новостей о республике. "Холдинг Albayrak Medya извещает об одностороннем расторжении контракта с новостным агентством Рейтер", - сообщил холдинг в Twitter. В состав холдинга входят газета Yeni Şafak, телеканал TVNET и ряд других СМИ. Также о разрыве контракта с Рейтер объявил холдинг TürkMedya, управляющий газетами Akşam, Star, телеканалами 24tv и tv360.

https://ria.ru/20230614/turtsiya-1877988262.html

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874732133.html

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Дарья Буймова

в мире, турция, анкара (провинция), билал эрдоган, реджеп тайип эрдоган