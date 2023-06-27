Определены самые недооцененные туристами регионы России
Исследование: Югра, Тыва и Коми названы самыми недооцененными туристами регионами
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Определены самые недооцененные туристами регионы страны, поездка в которые оставит яркие впечатления, а проживание обойдется значительно дешевле популярных локаций, сообщает МТС Travel.
Югра
Столица региона, Ханты-Мансийск, — современный город, чей облик и развитие определяются добычей нефти и газа.
Там обязательно нужно съездить в одно из этнографических стойбищ хантов и манси и в этнографический музей под открытым небом "Торум Маа", расположенный в городе. Средняя стоимость отеля – 3,8 тысячи рублей в сутки.
Коми
В 60 километрах от столицы республики Коми, Сыктывкара, в селе Ыб, расположен Финно-угорский этнопарк. Там – арт-объекты, святые источники, подземный город, мастер-классы ремесленников.
Плато Маньпупунер с огромными каменными идолами природного происхождения входит в список семи чудес России. Это труднодоступное место в Троицко-Печорском районе, куда можно попасть только с экскурсией на вертолете, снегоходе или лодке.
© Depositphotos.com / Haritonoff Идолы в Пермском крае
© Depositphotos.com / Haritonoff
Идолы в Пермском крае
Ночь в отеле обойдется в Коми обойдется в среднем в 3,2 тысячи рублей.
Тыва
Через Тыву проходит часть туристического маршрута "Саянское кольцо", который охватывает также Красноярский край и Хакасию. В тувинской части туристов больше всего привлекают остановки в юртах, шаманские обряды, походы в горы. Средняя цена номера – 5,3 тысячи рублей в день.
© Фото из личного архива Нины БаклановойТыва
© Фото из личного архива Нины Баклановой
Тыва
Также эксперты называют недооцененными достопримечательности Якутии, Архангельской области, Хакасии и Сахалина.