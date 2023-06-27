Рейтинг@Mail.ru
Определены самые недооцененные туристами регионы России - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:29 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/turizm-1880559427.html
Определены самые недооцененные туристами регионы России
Определены самые недооцененные туристами регионы России - РИА Новости, 27.06.2023
Определены самые недооцененные туристами регионы России
Определены самые недооцененные туристами регионы страны, поездка в которые оставит яркие впечатления, а проживание обойдется значительно дешевле популярных... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T02:29
2023-06-27T02:29
туризм
новости - туризм
россия
ханты-мансийск
сыктывкар
мтс
югра
достопримечательности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800772798_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8d1b46588903bf781488251b8dd5d481.jpg
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Определены самые недооцененные туристами регионы страны, поездка в которые оставит яркие впечатления, а проживание обойдется значительно дешевле популярных локаций, сообщает МТС Travel.ЮграСтолица региона, Ханты-Мансийск, — современный город, чей облик и развитие определяются добычей нефти и газа. Там обязательно нужно съездить в одно из этнографических стойбищ хантов и манси и в этнографический музей под открытым небом "Торум Маа", расположенный в городе. Средняя стоимость отеля – 3,8 тысячи рублей в сутки.КомиВ 60 километрах от столицы республики Коми, Сыктывкара, в селе Ыб, расположен Финно-угорский этнопарк. Там – арт-объекты, святые источники, подземный город, мастер-классы ремесленников.Плато Маньпупунер с огромными каменными идолами природного происхождения входит в список семи чудес России. Это труднодоступное место в Троицко-Печорском районе, куда можно попасть только с экскурсией на вертолете, снегоходе или лодке.Ночь в отеле обойдется в Коми обойдется в среднем в 3,2 тысячи рублей.ТываЧерез Тыву проходит часть туристического маршрута "Саянское кольцо", который охватывает также Красноярский край и Хакасию. В тувинской части туристов больше всего привлекают остановки в юртах, шаманские обряды, походы в горы. Средняя цена номера – 5,3 тысячи рублей в день.Также эксперты называют недооцененными достопримечательности Якутии, Архангельской области, Хакасии и Сахалина.
https://ria.ru/20230626/sochi-1880434843.html
россия
ханты-мансийск
сыктывкар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800772798_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_2290f807a9b23dccacf854a9fa4d58b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, ханты-мансийск, сыктывкар, мтс, югра, достопримечательности, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Ханты-Мансийск, Сыктывкар, МТС, Югра, Достопримечательности, Туризм
Определены самые недооцененные туристами регионы России

Исследование: Югра, Тыва и Коми названы самыми недооцененными туристами регионами

© РИА Новости / Ольга КабановаАрхеопарк в Ханты-Мансийске
Археопарк в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Ольга Кабанова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Определены самые недооцененные туристами регионы страны, поездка в которые оставит яркие впечатления, а проживание обойдется значительно дешевле популярных локаций, сообщает МТС Travel.

Югра

Столица региона, Ханты-Мансийск, — современный город, чей облик и развитие определяются добычей нефти и газа.
Там обязательно нужно съездить в одно из этнографических стойбищ хантов и манси и в этнографический музей под открытым небом "Торум Маа", расположенный в городе. Средняя стоимость отеля – 3,8 тысячи рублей в сутки.
© РИА Новости / Людмила ТитоваПриполярный Урал. Югра
Приполярный Урал. Югра - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Людмила Титова
Приполярный Урал. Югра

Коми

В 60 километрах от столицы республики Коми, Сыктывкара, в селе Ыб, расположен Финно-угорский этнопарк. Там – арт-объекты, святые источники, подземный город, мастер-классы ремесленников.
Плато Маньпупунер с огромными каменными идолами природного происхождения входит в список семи чудес России. Это труднодоступное место в Троицко-Печорском районе, куда можно попасть только с экскурсией на вертолете, снегоходе или лодке.
© Depositphotos.com / Haritonoff Идолы в Пермском крае
Идолы в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Depositphotos.com / Haritonoff
Идолы в Пермском крае
Ночь в отеле обойдется в Коми обойдется в среднем в 3,2 тысячи рублей.

Тыва

Через Тыву проходит часть туристического маршрута "Саянское кольцо", который охватывает также Красноярский край и Хакасию. В тувинской части туристов больше всего привлекают остановки в юртах, шаманские обряды, походы в горы. Средняя цена номера – 5,3 тысячи рублей в день.
© Фото из личного архива Нины БаклановойТыва
Тыва
© Фото из личного архива Нины Баклановой
Тыва
Также эксперты называют недооцененными достопримечательности Якутии, Архангельской области, Хакасии и Сахалина.
Природный комплекс Змейковские водопады в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
В Сочи вновь открыли для туристов популярную достопримечательность
Вчера, 11:59
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияХанты-МансийскСыктывкарМТСЮграДостопримечательностиТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала