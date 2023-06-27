https://ria.ru/20230627/turizm-1880559427.html

Определены самые недооцененные туристами регионы России

Определены самые недооцененные туристами регионы России - РИА Новости, 27.06.2023

Определены самые недооцененные туристами регионы России

Определены самые недооцененные туристами регионы страны, поездка в которые оставит яркие впечатления, а проживание обойдется значительно дешевле популярных... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T02:29

2023-06-27T02:29

2023-06-27T02:29

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Определены самые недооцененные туристами регионы страны, поездка в которые оставит яркие впечатления, а проживание обойдется значительно дешевле популярных локаций, сообщает МТС Travel.ЮграСтолица региона, Ханты-Мансийск, — современный город, чей облик и развитие определяются добычей нефти и газа. Там обязательно нужно съездить в одно из этнографических стойбищ хантов и манси и в этнографический музей под открытым небом "Торум Маа", расположенный в городе. Средняя стоимость отеля – 3,8 тысячи рублей в сутки.КомиВ 60 километрах от столицы республики Коми, Сыктывкара, в селе Ыб, расположен Финно-угорский этнопарк. Там – арт-объекты, святые источники, подземный город, мастер-классы ремесленников.Плато Маньпупунер с огромными каменными идолами природного происхождения входит в список семи чудес России. Это труднодоступное место в Троицко-Печорском районе, куда можно попасть только с экскурсией на вертолете, снегоходе или лодке.Ночь в отеле обойдется в Коми обойдется в среднем в 3,2 тысячи рублей.ТываЧерез Тыву проходит часть туристического маршрута "Саянское кольцо", который охватывает также Красноярский край и Хакасию. В тувинской части туристов больше всего привлекают остановки в юртах, шаманские обряды, походы в горы. Средняя цена номера – 5,3 тысячи рублей в день.Также эксперты называют недооцененными достопримечательности Якутии, Архангельской области, Хакасии и Сахалина.

https://ria.ru/20230626/sochi-1880434843.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, россия, ханты-мансийск, сыктывкар, мтс, югра, достопримечательности, туризм