https://ria.ru/20230627/tnt-1880712737.html
Ольга Бузова и Михаил Галустян улетели в ЮАР
Ольга Бузова и Михаил Галустян улетели в ЮАР - РИА Новости, 27.06.2023
Ольга Бузова и Михаил Галустян улетели в ЮАР
В ЮАР приступил к съемкам второго сезона реалити-шоу "Новые звезды в Африке", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T16:23
2023-06-27T16:23
2023-06-27T16:23
шоубиз
африка
юар
лимпопо
ольга бузова
михаил галустян
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тнт (телеканал)
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В ЮАР приступил к съемкам второго сезона реалити-шоу "Новые звезды в Африке", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.Ведущие проекта Ольга Бузова и Михаил Галустян вместе с 19 звездными участниками отправились в лагерь на реке Лимпопо. По правилам шоу знаменитостям придется покупать еду и другие необходимые для вышивания вещи на монеты, заработанные на испытаниях. Каждую неделю после голосования одному из игроков придется покинуть проект."В новом сезоне проекта, конечно, будут новые участники, новые испытания, новые драматургические повороты. Мы обновили звездный лагерь, нашли новые локации. Хронометраж каждой серии будет увеличен, а это значит, что будет больше испытаний и интересных событий", – рассказала продюсер "Новых звезд в Африке" Лика Бланк.Создатели шоу пока не рассекретили имена звездных участников, которые появятся в новых выпусках. В прошлом сезоне "Новых звезд в Африке" победил рэпер ST (Александр Степанов). Он обошел в финале своих конкуренток Марию Погребняк и Наталью Бардо. Музыкант выиграл пять миллионов рублей и пообещал потратить их на благотворительность.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, юар, лимпопо, ольга бузова, михаил галустян, знаменитости, тнт (телеканал)
Шоубиз, Африка, ЮАР, Лимпопо, Ольга Бузова, Михаил Галустян, Знаменитости, ТНТ (телеканал)
Ольга Бузова и Михаил Галустян улетели в ЮАР
В ЮАР стартовали съемки второго сезона шоу "Новые звезды в Африке" с Бузовой и Галустяном
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В ЮАР приступил к съемкам второго сезона реалити-шоу "Новые звезды в Африке", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
Ведущие проекта Ольга Бузова и Михаил Галустян вместе с 19 звездными участниками отправились в лагерь на реке Лимпопо.
По правилам шоу знаменитостям придется покупать еду и другие необходимые для вышивания вещи на монеты, заработанные на испытаниях.
Каждую неделю после голосования одному из игроков придется покинуть проект.
«
"В новом сезоне проекта, конечно, будут новые участники, новые испытания, новые драматургические повороты. Мы обновили звездный лагерь, нашли новые локации. Хронометраж каждой серии будет увеличен, а это значит, что будет больше испытаний и интересных событий", – рассказала продюсер "Новых звезд в Африке" Лика Бланк.
Создатели шоу пока не рассекретили имена звездных участников, которые появятся в новых выпусках.
В прошлом сезоне "Новых звезд в Африке" победил
рэпер ST (Александр Степанов). Он обошел в финале своих конкуренток Марию Погребняк и Наталью Бардо. Музыкант выиграл пять миллионов рублей и пообещал потратить их на благотворительность.
В Сети обвинили Бузову в нечестном финале шоу "Новые звезды в Африке"