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Ольга Бузова и Михаил Галустян улетели в ЮАР - РИА Новости, 27.06.2023
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Шоубиз
 
16:23 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/tnt-1880712737.html
Ольга Бузова и Михаил Галустян улетели в ЮАР
Ольга Бузова и Михаил Галустян улетели в ЮАР - РИА Новости, 27.06.2023
Ольга Бузова и Михаил Галустян улетели в ЮАР
В ЮАР приступил к съемкам второго сезона реалити-шоу "Новые звезды в Африке", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T16:23
2023-06-27T16:23
шоубиз
африка
юар
лимпопо
ольга бузова
михаил галустян
знаменитости
тнт (телеканал)
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В ЮАР приступил к съемкам второго сезона реалити-шоу "Новые звезды в Африке", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.Ведущие проекта Ольга Бузова и Михаил Галустян вместе с 19 звездными участниками отправились в лагерь на реке Лимпопо. По правилам шоу знаменитостям придется покупать еду и другие необходимые для вышивания вещи на монеты, заработанные на испытаниях. Каждую неделю после голосования одному из игроков придется покинуть проект.&quot;В новом сезоне проекта, конечно, будут новые участники, новые испытания, новые драматургические повороты. Мы обновили звездный лагерь, нашли новые локации. Хронометраж каждой серии будет увеличен, а это значит, что будет больше испытаний и интересных событий&quot;, – рассказала продюсер &quot;Новых звезд в Африке&quot; Лика Бланк.Создатели шоу пока не рассекретили имена звездных участников, которые появятся в новых выпусках. В прошлом сезоне "Новых звезд в Африке" победил рэпер ST (Александр Степанов). Он обошел в финале своих конкуренток Марию Погребняк и Наталью Бардо. Музыкант выиграл пять миллионов рублей и пообещал потратить их на благотворительность.
https://ria.ru/20230620/buzova-1879301062.html
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африка, юар, лимпопо, ольга бузова, михаил галустян, знаменитости, тнт (телеканал)
Шоубиз, Африка, ЮАР, Лимпопо, Ольга Бузова, Михаил Галустян, Знаменитости, ТНТ (телеканал)
Ольга Бузова и Михаил Галустян улетели в ЮАР

В ЮАР стартовали съемки второго сезона шоу "Новые звезды в Африке" с Бузовой и Галустяном

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТНовый сезон "Новых звезд в Африке"
Новый сезон Новых звезд в Африке
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В ЮАР приступил к съемкам второго сезона реалити-шоу "Новые звезды в Африке", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
Ведущие проекта Ольга Бузова и Михаил Галустян вместе с 19 звездными участниками отправились в лагерь на реке Лимпопо.
По правилам шоу знаменитостям придется покупать еду и другие необходимые для вышивания вещи на монеты, заработанные на испытаниях.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТНовый сезон "Новых звезд в Африке"
Новый сезон Новых звезд в Африке
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
Новый сезон "Новых звезд в Африке"
Каждую неделю после голосования одному из игроков придется покинуть проект.
«

"В новом сезоне проекта, конечно, будут новые участники, новые испытания, новые драматургические повороты. Мы обновили звездный лагерь, нашли новые локации. Хронометраж каждой серии будет увеличен, а это значит, что будет больше испытаний и интересных событий", – рассказала продюсер "Новых звезд в Африке" Лика Бланк.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТНовый сезон "Новых звезд в Африке"
Новый сезон Новых звезд в Африке
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
Новый сезон "Новых звезд в Африке"
Создатели шоу пока не рассекретили имена звездных участников, которые появятся в новых выпусках.
В прошлом сезоне "Новых звезд в Африке" победил рэпер ST (Александр Степанов). Он обошел в финале своих конкуренток Марию Погребняк и Наталью Бардо. Музыкант выиграл пять миллионов рублей и пообещал потратить их на благотворительность.
Фотография, опубликованная Ольгой Бузовой - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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ШоубизАфрикаЮАРЛимпопоОльга БузоваМихаил ГалустянЗнаменитостиТНТ (телеканал)
 
 
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