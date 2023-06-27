https://ria.ru/20230627/tnt-1880712737.html

Ольга Бузова и Михаил Галустян улетели в ЮАР

Ольга Бузова и Михаил Галустян улетели в ЮАР - РИА Новости, 27.06.2023

Ольга Бузова и Михаил Галустян улетели в ЮАР

В ЮАР приступил к съемкам второго сезона реалити-шоу "Новые звезды в Африке", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T16:23

2023-06-27T16:23

2023-06-27T16:23

шоубиз

африка

юар

лимпопо

ольга бузова

михаил галустян

знаменитости

тнт (телеканал)

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В ЮАР приступил к съемкам второго сезона реалити-шоу "Новые звезды в Африке", сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.Ведущие проекта Ольга Бузова и Михаил Галустян вместе с 19 звездными участниками отправились в лагерь на реке Лимпопо. По правилам шоу знаменитостям придется покупать еду и другие необходимые для вышивания вещи на монеты, заработанные на испытаниях. Каждую неделю после голосования одному из игроков придется покинуть проект."В новом сезоне проекта, конечно, будут новые участники, новые испытания, новые драматургические повороты. Мы обновили звездный лагерь, нашли новые локации. Хронометраж каждой серии будет увеличен, а это значит, что будет больше испытаний и интересных событий", – рассказала продюсер "Новых звезд в Африке" Лика Бланк.Создатели шоу пока не рассекретили имена звездных участников, которые появятся в новых выпусках. В прошлом сезоне "Новых звезд в Африке" победил рэпер ST (Александр Степанов). Он обошел в финале своих конкуренток Марию Погребняк и Наталью Бардо. Музыкант выиграл пять миллионов рублей и пообещал потратить их на благотворительность.

https://ria.ru/20230620/buzova-1879301062.html

африка

юар

лимпопо

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

африка, юар, лимпопо, ольга бузова, михаил галустян, знаменитости, тнт (телеканал)