https://ria.ru/20230627/telekanal-1880798414.html

Путин "ворвался" в эфир немецкого телеканала во время речи Бербок

Путин "ворвался" в эфир немецкого телеканала во время речи Бербок - РИА Новости, 27.06.2023

Путин "ворвался" в эфир немецкого телеканала во время речи Бербок

Пресс-конференцию главы МИД Германии Анналены Бербок на немецком телеканале Phoenix прервало выступление президента России Владимира Путина, запись мероприятия... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T22:15

2023-06-27T22:15

2023-06-27T23:45

политика

германия

россия

владимир путин

анналена бербок

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пресс-конференцию главы МИД Германии Анналены Бербок на немецком телеканале Phoenix прервало выступление президента России Владимира Путина, запись мероприятия опубликовали на платформе YouTube.Телеканал неожиданно прекратил трансляцию совместной пресс-конференция министра иностранных дел Германии с коллегой из ЮАР Наледи Пандор. Вместо них в кадре появился российский лидер, выступающий на Соборной площади Кремля. Видео велось без закадрового перевода на немецкий. Через некоторое время трансляция прервалась и больше не возобновилась.До переключения на кадры с Путиным два министра обсуждали ситуацию в России. В частности, Пандор отметила, что отношения Претории и Москвы не пострадали из-за попытки мятежа ЧВК "Вагнер". Также она заявила, что Претория выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине путем переговоров России и Киева.Бербок, в свою очередь, назвала мятеж внутренним делом Москвы. Но ранее она заявляла, что видит их "разрушительные последствия" для системы российской власти, а также "массовые пробоины в российской пропаганде".Глава МИД Германии находится в ЮАР с рабочим визитом, общение с журналистами проходило в Претории.Владимир Путин во вторник обратился к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО и поблагодарил их за обеспечение законности и порядка во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные.

https://ria.ru/20230627/shag-1880637454.html

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политика, германия, россия, владимир путин, анналена бербок, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)