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Путин "ворвался" в эфир немецкого телеканала во время речи Бербок - РИА Новости, 27.06.2023
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22:15 27.06.2023 (обновлено: 23:45 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/telekanal-1880798414.html
Путин "ворвался" в эфир немецкого телеканала во время речи Бербок
Путин "ворвался" в эфир немецкого телеканала во время речи Бербок - РИА Новости, 27.06.2023
Путин "ворвался" в эфир немецкого телеканала во время речи Бербок
Пресс-конференцию главы МИД Германии Анналены Бербок на немецком телеканале Phoenix прервало выступление президента России Владимира Путина, запись мероприятия... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T22:15
2023-06-27T23:45
политика
германия
россия
владимир путин
анналена бербок
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пресс-конференцию главы МИД Германии Анналены Бербок на немецком телеканале Phoenix прервало выступление президента России Владимира Путина, запись мероприятия опубликовали на платформе YouTube.Телеканал неожиданно прекратил трансляцию совместной пресс-конференция министра иностранных дел Германии с коллегой из ЮАР Наледи Пандор. Вместо них в кадре появился российский лидер, выступающий на Соборной площади Кремля. Видео велось без закадрового перевода на немецкий. Через некоторое время трансляция прервалась и больше не возобновилась.До переключения на кадры с Путиным два министра обсуждали ситуацию в России. В частности, Пандор отметила, что отношения Претории и Москвы не пострадали из-за попытки мятежа ЧВК "Вагнер". Также она заявила, что Претория выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине путем переговоров России и Киева.Бербок, в свою очередь, назвала мятеж внутренним делом Москвы. Но ранее она заявляла, что видит их "разрушительные последствия" для системы российской власти, а также "массовые пробоины в российской пропаганде".Глава МИД Германии находится в ЮАР с рабочим визитом, общение с журналистами проходило в Претории.Владимир Путин во вторник обратился к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО и поблагодарил их за обеспечение законности и порядка во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные.
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политика, германия, россия, владимир путин, анналена бербок, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Политика, Германия, Россия, Владимир Путин, Анналена Бербок, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин "ворвался" в эфир немецкого телеканала во время речи Бербок

Немецкий телеканал Phoenix прервал пресс-конференцию Бербок речью Путина

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО
Президент РФ Владимир Путин перед обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин перед обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пресс-конференцию главы МИД Германии Анналены Бербок на немецком телеканале Phoenix прервало выступление президента России Владимира Путина, запись мероприятия опубликовали на платформе YouTube.
Телеканал неожиданно прекратил трансляцию совместной пресс-конференция министра иностранных дел Германии с коллегой из ЮАР Наледи Пандор. Вместо них в кадре появился российский лидер, выступающий на Соборной площади Кремля. Видео велось без закадрового перевода на немецкий. Через некоторое время трансляция прервалась и больше не возобновилась.
До переключения на кадры с Путиным два министра обсуждали ситуацию в России. В частности, Пандор отметила, что отношения Претории и Москвы не пострадали из-за попытки мятежа ЧВК "Вагнер". Также она заявила, что Претория выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине путем переговоров России и Киева.
Бербок, в свою очередь, назвала мятеж внутренним делом Москвы. Но ранее она заявляла, что видит их "разрушительные последствия" для системы российской власти, а также "массовые пробоины в российской пропаганде".
Глава МИД Германии находится в ЮАР с рабочим визитом, общение с журналистами проходило в Претории.
Владимир Путин во вторник обратился к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО и поблагодарил их за обеспечение законности и порядка во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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ПолитикаГерманияРоссияВладимир ПутинАнналена БербокФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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