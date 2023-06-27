Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг заявил, что недооценивать Россию нельзя - РИА Новости, 27.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 27.06.2023 (обновлено: 23:21 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/stoltenberg-1880801947.html
Столтенберг заявил, что недооценивать Россию нельзя
Столтенберг заявил, что недооценивать Россию нельзя - РИА Новости, 27.06.2023
Столтенберг заявил, что недооценивать Россию нельзя
Последние события в России подтвердили, что ее нельзя недооценивать, заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, призвав членов альянса еще сильнее поддерживать... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T23:16
2023-06-27T23:21
в мире
россия
украина
белоруссия
евгений пригожин
владимир путин
йенс столтенберг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879148072_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7015512bdc78e7e429eb180caa24a7b5.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Последние события в России подтвердили, что ее нельзя недооценивать, заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, призвав членов альянса еще сильнее поддерживать Украину и укреплять коллективную оборону."Мы все видели события в России в последние дни. Это внутренние российские дела, но очевидно, что незаконная агрессия… против Украины... создала новые напряженности в России. В то же время мы не должны недооценивать Россию", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Гааге. Генсек НАТО добавил, что в свете последних событий "еще важнее продолжать поддерживать Украину", а также укреплять коллективную оборону и сдерживание. По его словам, все эти вопросы будут обсуждаться на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230627/stoltenberg-1880800418.html
https://ria.ru/20230627/stoltenberg-1880734979.html
россия
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879148072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1248bc1ba9f0e2cef62d14a5de7047f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, белоруссия, евгений пригожин, владимир путин, йенс столтенберг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Украина, Белоруссия, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Попытка вооруженного мятежа
Столтенберг заявил, что недооценивать Россию нельзя

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что на фоне последних событий недооценивать Россию нельзя

© AP Photo / Markus Schreiber Генсек НАТО Йенс Столтенберг
 Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Последние события в России подтвердили, что ее нельзя недооценивать, заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, призвав членов альянса еще сильнее поддерживать Украину и укреплять коллективную оборону.
«
"Мы все видели события в России в последние дни. Это внутренние российские дела, но очевидно, что незаконная агрессия… против Украины... создала новые напряженности в России. В то же время мы не должны недооценивать Россию", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Гааге.
Генсек НАТО добавил, что в свете последних событий "еще важнее продолжать поддерживать Украину", а также укреплять коллективную оборону и сдерживание.
По его словам, все эти вопросы будут обсуждаться на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Столтенберг заявил о "готовности" НАТО после попытки мятежа в России
Вчера, 22:50
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Генсеку НАТО продлят полномочия на год, пишут СМИ
Вчера, 15:55
 
В миреРоссияУкраинаБелоруссияЕвгений ПригожинВладимир ПутинЙенс СтолтенбергФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОПопытка вооруженного мятежа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала