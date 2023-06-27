https://ria.ru/20230627/stoltenberg-1880801947.html

Столтенберг заявил, что недооценивать Россию нельзя

Столтенберг заявил, что недооценивать Россию нельзя - РИА Новости, 27.06.2023

Столтенберг заявил, что недооценивать Россию нельзя

Последние события в России подтвердили, что ее нельзя недооценивать, заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, призвав членов альянса еще сильнее поддерживать... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T23:16

2023-06-27T23:16

2023-06-27T23:21

в мире

россия

украина

белоруссия

евгений пригожин

владимир путин

йенс столтенберг

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Последние события в России подтвердили, что ее нельзя недооценивать, заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, призвав членов альянса еще сильнее поддерживать Украину и укреплять коллективную оборону."Мы все видели события в России в последние дни. Это внутренние российские дела, но очевидно, что незаконная агрессия… против Украины... создала новые напряженности в России. В то же время мы не должны недооценивать Россию", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Гааге. Генсек НАТО добавил, что в свете последних событий "еще важнее продолжать поддерживать Украину", а также укреплять коллективную оборону и сдерживание. По его словам, все эти вопросы будут обсуждаться на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230627/stoltenberg-1880800418.html

https://ria.ru/20230627/stoltenberg-1880734979.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, белоруссия, евгений пригожин, владимир путин, йенс столтенберг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, попытка вооруженного мятежа