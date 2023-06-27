https://ria.ru/20230627/stoltenberg-1880800418.html

Столтенберг заявил о "готовности" НАТО после попытки мятежа в России

Столтенберг заявил о "готовности" НАТО после попытки мятежа в России - РИА Новости, 27.06.2023

Столтенберг заявил о "готовности" НАТО после попытки мятежа в России

Пока рано делать выводы о последствиях событий в России для НАТО, но альянс сохраняет готовность и бдительность, заявил генсек Йенс Столтенберг. РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T22:50

2023-06-27T22:50

2023-06-27T22:51

в мире

белоруссия

гаага

россия

евгений пригожин

йенс столтенберг

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Пока рано делать выводы о последствиях событий в России для НАТО, но альянс сохраняет готовность и бдительность, заявил генсек Йенс Столтенберг. "Что касается последствий мятежа, событий, которые мы наблюдали в России в последние дни, - пока рано делать какие-либо окончательные выводы по долгосрочным последствиям, в том числе для НАТО. Мы можем сказать, что продолжаем внимательно следить за развитием событий. Мы уже повысили готовность, усилили свое присутствие на восточном фланге, примем дополнительные решения по дальнейшему усилению коллективной обороны", - сказал он на пресс-конференции в Гааге. Столтенберг уточнил, что "такие решения ожидаются на предстоящем саммите в Вильнюсе". В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/stoltenberg-1880734979.html

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Наталья Макарова

в мире, белоруссия, гаага, россия, евгений пригожин, йенс столтенберг, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато