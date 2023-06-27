https://ria.ru/20230627/spetsoperatsiya-1880624900.html

ВС России прорвали оборону ВСУ на Купянском направлении, заявил Марочко

ВС России прорвали оборону ВСУ на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 27.06.2023

ВС России прорвали оборону ВСУ на Купянском направлении, заявил Марочко

Российские войска заставили силы Киева оттянуться с передовых позиций северо-восточнее подконтрольного украинской армии Купянска, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T08:37

2023-06-27T08:37

2023-06-27T08:37

специальная военная операция на украине

киев

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Российские войска заставили силы Киева оттянуться с передовых позиций северо-восточнее подконтрольного украинской армии Купянска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В виду успехов наших войск северо-восточнее населенного пункта Купянск, а также потерь на юго-востоке от этого населенного пункта вооруженные формирования Украины оттягивают свои подразделения с передовых позиций на второстепенные", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что Киев усиливает второстепенные позиции за счет украинских батальонов территориальной обороны.

https://ria.ru/20230627/oshkosh-1880614194.html

киев

луганская народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность