https://ria.ru/20230627/spetsoperatsiya-1880624900.html
ВС России прорвали оборону ВСУ на Купянском направлении, заявил Марочко
ВС России прорвали оборону ВСУ на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 27.06.2023
ВС России прорвали оборону ВСУ на Купянском направлении, заявил Марочко
Российские войска заставили силы Киева оттянуться с передовых позиций северо-восточнее подконтрольного украинской армии Купянска, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T08:37
2023-06-27T08:37
2023-06-27T08:37
специальная военная операция на украине
киев
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Российские войска заставили силы Киева оттянуться с передовых позиций северо-восточнее подконтрольного украинской армии Купянска, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В виду успехов наших войск северо-восточнее населенного пункта Купянск, а также потерь на юго-востоке от этого населенного пункта вооруженные формирования Украины оттягивают свои подразделения с передовых позиций на второстепенные", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что Киев усиливает второстепенные позиции за счет украинских батальонов территориальной обороны.
https://ria.ru/20230627/oshkosh-1880614194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России прорвали оборону ВСУ на Купянском направлении, заявил Марочко
Эксперт Марочко: ВС России прорвали первую линию обороны ВСУ на Купянском направлении