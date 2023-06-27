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"Ухмыльнулся, увидев труп". Кто начал охоту на жителей Москвы и Петербурга - РИА Новости, 27.06.2023
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08:00 27.06.2023 (обновлено: 08:05 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/sobaki-1880499480.html
"Ухмыльнулся, увидев труп". Кто начал охоту на жителей Москвы и Петербурга
"Ухмыльнулся, увидев труп". Кто начал охоту на жителей Москвы и Петербурга - РИА Новости, 27.06.2023
"Ухмыльнулся, увидев труп". Кто начал охоту на жителей Москвы и Петербурга
Убитые домашние питомцы, травмы у детей и взрослых, обращения к участковому — жители Москвы и Санкт-Петербурга боятся выходить на улицу из-за соседей,... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T08:00
2023-06-27T08:05
собаки
травмы
москва
санкт-петербург
законопроекты
полиция
госдума рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Мария Рубникович. Убитые домашние питомцы, травмы у детей и взрослых, обращения к участковому — жители Москвы и Санкт-Петербурга боятся выходить на улицу из-за соседей, выгуливающих опасных собак без поводков и намордников. О том, почему на владельцев агрессивных животных не могут найти управу, — в материале РИА Новости."Разодрали на глазах""Пожалуйста, помогите!" — на видео, снятых очевидцами, девушка плачет и зовет на помощь. Словно не слыша криков, все дальше от нее уходит мужчина с тремя стаффордширскими терьерами на поводках. На оклики прохожих оглядываются только собаки. Минуту назад они загрызли щенка мальтипу прямо на руках у хозяйки.Днем 19 июня петербурженка Софья, как обычно, гуляла с питомцем в сквере Безбородко у Полюстровских прудов. Шестимесячную Иви вела на поводке. В какой-то момент из воды перед ними вышла крупная собака без намордника.&quot;Соня быстро взяла Иви на руки и стала уходить, но пес рванул за ней, — рассказывает Елена, мать девушки. — Она испугалась, тоже побежала, собака драла ее за ноги, пыталась достать Иви. Хозяин никак не реагировал, зато это увидели два его других пса и сорвались с поводков&quot;.Соню повалили на землю, а мальтипу разодрали на ее глазах. На помощь пришла лишь одна женщина — отгоняла собак рюкзаком, пока их наконец не оттащил хозяин.Вместо того, чтобы извиниться или предложить помощь, он просто направился к автомобилю. Скрыться с места происшествия ему помешали прохожие: сфотографировали номер машины и вызвали полицию."Мы вам новую дадим"На случившееся владелец стаффов отреагировал равнодушно. "Увидев труп Иви, он ухмыльнулся", — вспоминает мать пострадавшей.История и видео быстро разлетелись по социальным сетям. Выяснилось, что собак в районе хорошо знают. По словам Елены, они напали на беременную девушку, гулявшую в сквере. Та отбилась сумкой, обращаться в полицию не стала.Следующую жертву стаффордширские терьеры нашли на Финляндском вокзале. Напали на мужчину с питомцем. Оба выжили чудом — владелец прикрывал любимца собой. Хозяин стаффов отделался штрафом.&quot;Два года назад его псы набросились на девушку, она попала в больницу, — говорит мать Сони. — Родители добивались возбуждения дела, но свидетелей не было, а когда полицейские пришли к мужчине домой, оказалось, что он уже скрылся в Белоруссии&quot;.Теперь в полицию поступило очередное заявление. Ответ семье обещают дать через десять дней. Но предупреждают: скорее всего, виновник опять заплатит штраф.&quot;Якобы у него не было умысла, он же не кричал &quot;взять&quot;, &quot;фас&quot;, — объясняет Елена. — При этом дочь вся в царапинах, повреждена рука. Вчера во время очередной прививки врач почему-то порвал справку. Мол, уже недействительна, завтра новую дадут. А там было написано, что у Сони глубокие повреждения мягких тканей, ссадины, прописаны антибиотики. Ощущение, что хозяина собак просто покрывают&quot;."Выскочил из темноты"Похожая ситуация — в столичном районе Щукино. Еще два года назад местные с удовольствием ходили в парк Генерала Жадова — погулять с детьми и питомцами, покормить белок, просто посидеть на лавочке в тени. Теперь боятся.&quot;Я живу на примыкающей к парку улице. Раньше часто гулял вечером, — рассказывает Денис. — Второго октября уже возвращался домой, и на меня из темноты выскочила собака. Без лая вцепилась в ногу&quot;.Черного питбуля по кличке Борман оттащил владелец. Извинений не принес, но отвел собаку домой и через пять минут вернулся с бинтами, помог перевязать рану. На такси отправил Дмитрия в травмпункт. Лечение заняло несколько недель.Через три месяца все повторилось почти на том же месте. "Собака увидела меня и вцепилась в плечо. На этот раз пуховик спас от серьезных травм, — вспоминает Дмитрий. — Я писал заявление, но мне сказали, что укус — не основание для уголовного дела. Предложили потребовать компенсацию, идти в суд самому. Тогда я собрал подписи других пострадавших и передал участковому. Надеялся, тот хотя бы поговорит с владельцем пса".По словам специалистов, возбудить дело на хозяина агрессивного животного можно. Более того, в судебной практике уже были такие прецеденты.&quot;Это можно трактовать как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, 118-я статья, — говорит адвокат Дмитрий Зацаринский. — Так, мировой суд Бердска назначил 350 часов обязательных работ владельцу собаки, которая сбежала с участка и покусала прохожего&quot;.Правда, в полиции за расследования берутся неохотно, отмечает юрист. Ведь доказать, что конкретный человек — хозяин собаки, порой проблематично. Обязательной регистрации животных в России нет. Уйти от ответственности удалось и владельцам Бормана. И трагедия повторилась."Переломил хребет""Я услышала душераздирающий крик из парка, а потом мне написал коллега, что на женщину напала собака, у нее страшные раны", — вспоминает жительница Щукинского района Ольга.Одиннадцатого июня 2023-го москвичка Людмила Петровна гуляла по парку вместе с крестником. Неожиданно на нее налетел черный питбуль, повалил на землю, вцепился в ногу, а потом пытался укусить за лицо.Помощь оказали прохожие. Хозяйка к этому моменту уже скрылась. Отвела Бормана домой, переоделась и лишь после этого вернулась к пенсионерке.Компенсировать вред не предложила. "Даже элементарных извинений не было, — рассказывает дочь пострадавшей Дарья. — Собаку выгуливают без намордника даже после всех ЧП".Пожилая женщина до сих пор в больнице. Глубокая рана на ноге плохо заживает. С одиннадцатилетним крестником работает психолог.Из-за регулярных инцидентов местные предположили, что собаку натравливают.&quot;Прошлым летом Борман уже убил маминого тойтерьера. Вырвал из рук и переломил хребет. Тогда иск не подавали, не было физической возможности. Я с двухлетним ребенком, а мама сама не боец, — рассказывает девушка. — В этот раз мы написали заявление в полицию, обратились к участковому. Пообещал, что будут работать&quot;.В Управлении МВД России по СЗАО Москвы заявили РИА Новости, что по факту июньского нападения возбудили уголовное дело — по статье "Хулиганство".Опасный списокПо данным Роспотребнадзора, в 2022-м от укусов собак в стране пострадали около 228 тысяч человек. Чаще всего, как отмечают эксперты, нападают именно домашние животные: отпущенные на самовыгул или брошенные.Еще 13 июня в Госдуму внесли законопроект, обязывающий владельцев потенциально опасных пород получать лицензию. Также депутаты предлагали запретить физлицам разводить таких животных.Получить разрешение смогут лишь совершеннолетние. Кроме того, они должны предоставить в полицию справку об отсутствии психических заболеваний и диплом о прохождении курса обучения начальным приемам дрессировки.По мнению специалистов, это не решит проблему полностью. В документе, в частности, не прописаны требования к дрессировке собак.Кроме того, под вопросом остается определение "потенциально опасной породы". В утвержденном правительством перечне нет, например, ни стаффордширских терьеров, ни питбулей. То есть владельцы "неопасных" пород так и останутся безнаказанными.
https://ria.ru/20221007/zhivotnye-1822049851.html
https://ria.ru/20230602/sobaki-1875541801.html
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собаки, травмы, москва, санкт-петербург, законопроекты, полиция, госдума рф, здоровье - общество
Собаки, травмы, Москва, Санкт-Петербург, Законопроекты, Полиция, Госдума РФ, Здоровье - Общество

"Ухмыльнулся, увидев труп". Кто начал охоту на жителей Москвы и Петербурга

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник в коридоре Управления Министерства внутренних дел РФ по Москве
Сотрудник в коридоре Управления Министерства внутренних дел РФ по Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Мария Рубникович. Убитые домашние питомцы, травмы у детей и взрослых, обращения к участковому — жители Москвы и Санкт-Петербурга боятся выходить на улицу из-за соседей, выгуливающих опасных собак без поводков и намордников. О том, почему на владельцев агрессивных животных не могут найти управу, — в материале РИА Новости.

"Разодрали на глазах"

"Пожалуйста, помогите!" — на видео, снятых очевидцами, девушка плачет и зовет на помощь. Словно не слыша криков, все дальше от нее уходит мужчина с тремя стаффордширскими терьерами на поводках. На оклики прохожих оглядываются только собаки. Минуту назад они загрызли щенка мальтипу прямо на руках у хозяйки.
© Фото предоставлено пострадавшей СофьейИви на прогулке
Иви на прогулке
Иви на прогулке
© Фото предоставлено пострадавшей Софьей
1 из 2
© Фото предоставлено пострадавшей СофьейИви
Иви
Иви
© Фото предоставлено пострадавшей Софьей
2 из 2
Иви на прогулке
© Фото предоставлено пострадавшей Софьей
1 из 2
Иви
© Фото предоставлено пострадавшей Софьей
2 из 2
Днем 19 июня петербурженка Софья, как обычно, гуляла с питомцем в сквере Безбородко у Полюстровских прудов. Шестимесячную Иви вела на поводке. В какой-то момент из воды перед ними вышла крупная собака без намордника.
«

"Соня быстро взяла Иви на руки и стала уходить, но пес рванул за ней, — рассказывает Елена, мать девушки. — Она испугалась, тоже побежала, собака драла ее за ноги, пыталась достать Иви. Хозяин никак не реагировал, зато это увидели два его других пса и сорвались с поводков".

Соню повалили на землю, а мальтипу разодрали на ее глазах. На помощь пришла лишь одна женщина — отгоняла собак рюкзаком, пока их наконец не оттащил хозяин.
Вместо того, чтобы извиниться или предложить помощь, он просто направился к автомобилю. Скрыться с места происшествия ему помешали прохожие: сфотографировали номер машины и вызвали полицию.

"Мы вам новую дадим"

На случившееся владелец стаффов отреагировал равнодушно. "Увидев труп Иви, он ухмыльнулся", — вспоминает мать пострадавшей.
История и видео быстро разлетелись по социальным сетям. Выяснилось, что собак в районе хорошо знают. По словам Елены, они напали на беременную девушку, гулявшую в сквере. Та отбилась сумкой, обращаться в полицию не стала.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЗдание Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге
Здание Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Здание Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге
Следующую жертву стаффордширские терьеры нашли на Финляндском вокзале. Напали на мужчину с питомцем. Оба выжили чудом — владелец прикрывал любимца собой. Хозяин стаффов отделался штрафом.
«

"Два года назад его псы набросились на девушку, она попала в больницу, — говорит мать Сони. — Родители добивались возбуждения дела, но свидетелей не было, а когда полицейские пришли к мужчине домой, оказалось, что он уже скрылся в Белоруссии".

Теперь в полицию поступило очередное заявление. Ответ семье обещают дать через десять дней. Но предупреждают: скорее всего, виновник опять заплатит штраф.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМужчина с собаками прогуливается в сквере на Ленинском проспекте в Москве
Мужчина с собаками прогуливается в сквере на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Мужчина с собаками прогуливается в сквере на Ленинском проспекте в Москве
«

"Якобы у него не было умысла, он же не кричал "взять", "фас", — объясняет Елена. — При этом дочь вся в царапинах, повреждена рука. Вчера во время очередной прививки врач почему-то порвал справку. Мол, уже недействительна, завтра новую дадут. А там было написано, что у Сони глубокие повреждения мягких тканей, ссадины, прописаны антибиотики. Ощущение, что хозяина собак просто покрывают".

"Выскочил из темноты"

Похожая ситуация — в столичном районе Щукино. Еще два года назад местные с удовольствием ходили в парк Генерала Жадова — погулять с детьми и питомцами, покормить белок, просто посидеть на лавочке в тени. Теперь боятся.
«

"Я живу на примыкающей к парку улице. Раньше часто гулял вечером, — рассказывает Денис. — Второго октября уже возвращался домой, и на меня из темноты выскочила собака. Без лая вцепилась в ногу".

© Фото : предоставлено ДмитриемУкус, оставленный Борманом
Укус, оставленный Борманом
Укус, оставленный Борманом
© Фото : предоставлено Дмитрием
1 из 2
© Фото : предоставлено ДмитриемРана на ноге Дмитрия
Рана на ноге Дмитрия
Рана на ноге Дмитрия
© Фото : предоставлено Дмитрием
2 из 2
Укус, оставленный Борманом
© Фото : предоставлено Дмитрием
1 из 2
Рана на ноге Дмитрия
© Фото : предоставлено Дмитрием
2 из 2
Черного питбуля по кличке Борман оттащил владелец. Извинений не принес, но отвел собаку домой и через пять минут вернулся с бинтами, помог перевязать рану. На такси отправил Дмитрия в травмпункт. Лечение заняло несколько недель.
Через три месяца все повторилось почти на том же месте. "Собака увидела меня и вцепилась в плечо. На этот раз пуховик спас от серьезных травм, — вспоминает Дмитрий. — Я писал заявление, но мне сказали, что укус — не основание для уголовного дела. Предложили потребовать компенсацию, идти в суд самому. Тогда я собрал подписи других пострадавших и передал участковому. Надеялся, тот хотя бы поговорит с владельцем пса".
Катя
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По словам специалистов, возбудить дело на хозяина агрессивного животного можно. Более того, в судебной практике уже были такие прецеденты.
«

"Это можно трактовать как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, 118-я статья, — говорит адвокат Дмитрий Зацаринский. — Так, мировой суд Бердска назначил 350 часов обязательных работ владельцу собаки, которая сбежала с участка и покусала прохожего".

Правда, в полиции за расследования берутся неохотно, отмечает юрист. Ведь доказать, что конкретный человек — хозяин собаки, порой проблематично. Обязательной регистрации животных в России нет. Уйти от ответственности удалось и владельцам Бормана. И трагедия повторилась.

"Переломил хребет"

"Я услышала душераздирающий крик из парка, а потом мне написал коллега, что на женщину напала собака, у нее страшные раны", — вспоминает жительница Щукинского района Ольга.
Одиннадцатого июня 2023-го москвичка Людмила Петровна гуляла по парку вместе с крестником. Неожиданно на нее налетел черный питбуль, повалил на землю, вцепился в ногу, а потом пытался укусить за лицо.
© Фото : предоставлено дочерью потерпевшейЛюдмила Петровна в больнице
Людмила Петровна в больнице
Людмила Петровна в больнице
© Фото : предоставлено дочерью потерпевшей
1 из 2
© Фото : предоставлено дочерью потерпевшейСобака оставила раны и на руке, и на ноге
Собака оставила раны и на руке, и на ноге
Собака оставила раны и на руке, и на ноге
© Фото : предоставлено дочерью потерпевшей
2 из 2
Людмила Петровна в больнице
© Фото : предоставлено дочерью потерпевшей
1 из 2
Собака оставила раны и на руке, и на ноге
© Фото : предоставлено дочерью потерпевшей
2 из 2
Помощь оказали прохожие. Хозяйка к этому моменту уже скрылась. Отвела Бормана домой, переоделась и лишь после этого вернулась к пенсионерке.
Компенсировать вред не предложила. "Даже элементарных извинений не было, — рассказывает дочь пострадавшей Дарья. — Собаку выгуливают без намордника даже после всех ЧП".
Пожилая женщина до сих пор в больнице. Глубокая рана на ноге плохо заживает. С одиннадцатилетним крестником работает психолог.
© Fotolia / jerome bonoАмериканский питбультерьер
Американский питбультерьер - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Fotolia / jerome bono
Американский питбультерьер
Из-за регулярных инцидентов местные предположили, что собаку натравливают.
«

"Прошлым летом Борман уже убил маминого тойтерьера. Вырвал из рук и переломил хребет. Тогда иск не подавали, не было физической возможности. Я с двухлетним ребенком, а мама сама не боец, — рассказывает девушка. — В этот раз мы написали заявление в полицию, обратились к участковому. Пообещал, что будут работать".

В Управлении МВД России по СЗАО Москвы заявили РИА Новости, что по факту июньского нападения возбудили уголовное дело — по статье "Хулиганство".

Опасный список

По данным Роспотребнадзора, в 2022-м от укусов собак в стране пострадали около 228 тысяч человек. Чаще всего, как отмечают эксперты, нападают именно домашние животные: отпущенные на самовыгул или брошенные.
Еще 13 июня в Госдуму внесли законопроект, обязывающий владельцев потенциально опасных пород получать лицензию. Также депутаты предлагали запретить физлицам разводить таких животных.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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Получить разрешение смогут лишь совершеннолетние. Кроме того, они должны предоставить в полицию справку об отсутствии психических заболеваний и диплом о прохождении курса обучения начальным приемам дрессировки.
По мнению специалистов, это не решит проблему полностью. В документе, в частности, не прописаны требования к дрессировке собак.
Кроме того, под вопросом остается определение "потенциально опасной породы". В утвержденном правительством перечне нет, например, ни стаффордширских терьеров, ни питбулей. То есть владельцы "неопасных" пород так и останутся безнаказанными.
 
СобакитравмыМоскваСанкт-ПетербургЗаконопроектыПолицияГосдума РФЗдоровье - Общество
 
 
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