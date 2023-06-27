https://ria.ru/20230627/shoygu-1880762672.html

Шойгу принял в Москве министра обороны Кубы

Шойгу принял в Москве министра обороны Кубы - РИА Новости, 27.06.2023

Шойгу принял в Москве министра обороны Кубы

Министр обороны Сергей Шойгу провел в Москве встречу с министром Революционных вооруженных сил Республики Кубы Альваро Лопесом Мьерой, следует из видео... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T17:52

2023-06-27T17:52

2023-06-27T19:20

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куба

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сергей шойгу

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел в Москве встречу с министром Революционных вооруженных сил Республики Кубы Альваро Лопесом Мьерой, следует из видео российского военного ведомства."Куба, безусловно, была и остается важнейшим союзником России в регионе. Свое отношение к нашей стране кубинские друзья подтвердили, в том числе демонстрируя полное понимание причин начала специальной военной операции на Украине", — сказал Шойгу.Как отметил министр, отношения двух стран находятся на подъеме, Москва и Гавана достигли высокого темпа развития политического диалога.Шойгу добавил, что состав многочисленной кубинской делегации свидетельствует о настрое Гаваны обсудить широкий спектр вопросов в военной и военно-технической областях."Сегодня предлагаю предметно обсудить все существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной области", — заявил Шойгу.Глава российского военного ведомства также подчеркнул, что Москва и Гавана выступают в защиту Устава ООН и против его подмены так называемым порядком, основанном на правилах, который отражает желание коллективного Запада продвигать неоколониальные способы существования за счет порабощенных стран и поверженных конкурентов."В условиях, когда США многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь Острову свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям", — добавил Шойгу.На видео показаны кадры с церемонии встречи генерала армии Сергея Шойгу и генерала армейского корпуса Альваро Лопеса Мьеры, на которой прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Кубы.В текущем году Кубу посетили несколько российских делегаций высокого уровня. Недавно в России находился с официальным визитом премьер-министр Республики Кубы Мануэль Mappeрo, напомнил министр обороны России.

https://ria.ru/20230614/kuba-1878087454.html

https://ria.ru/20230625/kuba-1880273944.html

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москва, куба, россия, сергей шойгу