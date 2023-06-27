https://ria.ru/20230627/shoygu-1880744277.html

Лукашенко заявил, что Шойгу порой незаслуженно критикуют

Лукашенко заявил, что Шойгу порой незаслуженно критикуют - РИА Новости, 27.06.2023

Лукашенко заявил, что Шойгу порой незаслуженно критикуют

Министра обороны России Сергея Шойгу порой незаслуженно критикуют, хотя он немало сделал, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-27T16:38

2023-06-27T16:38

2023-06-27T16:41

сергей шойгу

белоруссия

александр лукашенко

попытка вооруженного мятежа

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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Министра обороны России Сергея Шойгу порой незаслуженно критикуют, хотя он немало сделал, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, раскрывая подробности переговоров 24 июня с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным."И вот тут я еще хотел бы сделать одно замечание, почему своим СМИ, пресс-секретарю поручил ни в коем случае не делать из меня героя, (а также) из Путина и Пригожина. Потому что мы прошлепали эту ситуацию. Мы ее упустили. А потом, когда она начала развиваться, мы видели и думали, что рассосется, - и я, и Путин. Но я в меньшей степени, если уж откровенно говорить. Но тем не менее. А оно не рассосалось. И столкнулись практически два человека, которые воевали на фронте. Я, опять же, в этой теме, в этом котле был постоянно. Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют", - цитирует слова Лукашенко информагентство Sputnik Беларусь.Глава белорусского государства напомнил, что Шойгу не единожды бывал в Минске и Лукашенко вел с ним переговоры. "Конечно, я не могу в СМИ давать то, о чем мы говорили. Мы с ним вели очень серьезные переговоры. Генерал Хренин (министр обороны Белоруссии – ред.) с ним встречался не единожды, и мы спокойно поддерживали, чем могли, и многое сделали. И в этом отношении Шойгу немало сделал. То есть он занял свою нишу там, где он может чего-то сделать", - добавил белорусский президент.Лукашенко отметил, что в свое время началась конкуренция между армией и ЧВК, в результате чего "межличностный конфликт между известными людьми перерос в эту драку".

https://ria.ru/20230627/myatezh-1880729673.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, белоруссия, александр лукашенко, попытка вооруженного мятежа