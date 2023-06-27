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Лукашенко заявил, что Шойгу порой незаслуженно критикуют - РИА Новости, 27.06.2023
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16:38 27.06.2023 (обновлено: 16:41 27.06.2023)
https://ria.ru/20230627/shoygu-1880744277.html
Лукашенко заявил, что Шойгу порой незаслуженно критикуют
Лукашенко заявил, что Шойгу порой незаслуженно критикуют - РИА Новости, 27.06.2023
Лукашенко заявил, что Шойгу порой незаслуженно критикуют
Министра обороны России Сергея Шойгу порой незаслуженно критикуют, хотя он немало сделал, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T16:38
2023-06-27T16:41
сергей шойгу
белоруссия
александр лукашенко
попытка вооруженного мятежа
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Министра обороны России Сергея Шойгу порой незаслуженно критикуют, хотя он немало сделал, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, раскрывая подробности переговоров 24 июня с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным."И вот тут я еще хотел бы сделать одно замечание, почему своим СМИ, пресс-секретарю поручил ни в коем случае не делать из меня героя, (а также) из Путина и Пригожина. Потому что мы прошлепали эту ситуацию. Мы ее упустили. А потом, когда она начала развиваться, мы видели и думали, что рассосется, - и я, и Путин. Но я в меньшей степени, если уж откровенно говорить. Но тем не менее. А оно не рассосалось. И столкнулись практически два человека, которые воевали на фронте. Я, опять же, в этой теме, в этом котле был постоянно. Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют", - цитирует слова Лукашенко информагентство Sputnik Беларусь.Глава белорусского государства напомнил, что Шойгу не единожды бывал в Минске и Лукашенко вел с ним переговоры. "Конечно, я не могу в СМИ давать то, о чем мы говорили. Мы с ним вели очень серьезные переговоры. Генерал Хренин (министр обороны Белоруссии – ред.) с ним встречался не единожды, и мы спокойно поддерживали, чем могли, и многое сделали. И в этом отношении Шойгу немало сделал. То есть он занял свою нишу там, где он может чего-то сделать", - добавил белорусский президент.Лукашенко отметил, что в свое время началась конкуренция между армией и ЧВК, в результате чего "межличностный конфликт между известными людьми перерос в эту драку".
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сергей шойгу, белоруссия, александр лукашенко, попытка вооруженного мятежа
Сергей Шойгу, Белоруссия, Александр Лукашенко, Попытка вооруженного мятежа
Лукашенко заявил, что Шойгу порой незаслуженно критикуют

Президент Белоруссии Лукашенко: Шойгу порой незаслуженно критикуют, он немало сделал

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. Министра обороны России Сергея Шойгу порой незаслуженно критикуют, хотя он немало сделал, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, раскрывая подробности переговоров 24 июня с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
"И вот тут я еще хотел бы сделать одно замечание, почему своим СМИ, пресс-секретарю поручил ни в коем случае не делать из меня героя, (а также) из Путина и Пригожина. Потому что мы прошлепали эту ситуацию. Мы ее упустили. А потом, когда она начала развиваться, мы видели и думали, что рассосется, - и я, и Путин. Но я в меньшей степени, если уж откровенно говорить. Но тем не менее. А оно не рассосалось. И столкнулись практически два человека, которые воевали на фронте. Я, опять же, в этой теме, в этом котле был постоянно. Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют", - цитирует слова Лукашенко информагентство Sputnik Беларусь.
Глава белорусского государства напомнил, что Шойгу не единожды бывал в Минске и Лукашенко вел с ним переговоры. "Конечно, я не могу в СМИ давать то, о чем мы говорили. Мы с ним вели очень серьезные переговоры. Генерал Хренин (министр обороны Белоруссии – ред.) с ним встречался не единожды, и мы спокойно поддерживали, чем могли, и многое сделали. И в этом отношении Шойгу немало сделал. То есть он занял свою нишу там, где он может чего-то сделать", - добавил белорусский президент.
Лукашенко отметил, что в свое время началась конкуренция между армией и ЧВК, в результате чего "межличностный конфликт между известными людьми перерос в эту драку".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко заявил, что предложил Путину не "мочить" мятежников ЧВК "Вагнер"
Вчера, 15:31
 
Сергей ШойгуБелоруссияАлександр ЛукашенкоПопытка вооруженного мятежа
 
 
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